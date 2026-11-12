Il Papa in Perù: no a machismo e violenza sulle donne. «Noi, artigiani di pace»

C’è una frase che, da quando Leone XIV è giunto a Lima, è diventata nelle vie della città un canto, un grido, un murale, uno striscione, una bandiera: «Il Papa è peruviano». La ripetono tutti e ovunque. Va bene che Robert Prevost è nato negli Usa 71 anni fa e il mondo lo definisce il primo Pontefice statunitense della storia. Ma lui è anche cittadino del Perù, come tiene a ribadire una volta atterrato qui. Appena eletto Papa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, aveva ricordato il Perù parlando anche in spagnolo. Dopo 552 giorni dalla fumata bianca, eccolo nella terra dove è stato per oltre vent’anni: prima, come missionario agostiniano e, poi, come vescovo di Chiclayo. Terza e ultima tappa del viaggio di dodici giorni in America Latina che il Pontefice ha voluto affrontare a meno di un mese dall’intervento al polmone. E la metà della durata è riservata al suo Paese d’adozione in cui, su 34 milioni di abitanti, i cattolici sono oltre il 90%.

È una festa nazionale la visita di Leone XIV «nella mia patria», come la definisce da subito. Ed è un tripudio di popolo per “padre Roberto” o “monsignor Prevost”, come ancora viene chiamato. Nella serata del suo arrivo, mercoledì, in tre milioni gli danno il benvenuto lungo le strade e lo accompagnano nei diciassette chilometri che separano l’aeroporto del Callao da Casa Pizarro, il Palazzo del governo dove si tiene il colloquio con la presidente Keiko Fujimori. Due muraglie umane gli corrono a fianco, fra i quartieri poveri, i grattacieli avveniristici, il centro storico. Ai bordi dei viali c’è un intero Paese: bambini, giovani, famiglie, anziani. Tutti lo acclamano con applausi, musica, megafoni che incitano al saluto. Ore di attesa per abbracciare il Papa “vicino di casa”. Accade anche ieri, con centinaia di migliaia di persone che riempiono le strade e le piazze entrate nell’agenda di Leone XIV. Un Papa che si ritiene in famiglia, che parla a braccio (complice anche lo spagnolo, sua seconda lingua), che si mostra energico e felice, che allunga i tempi di un programma serrato per rivedere volti conosciuti e per concedersi alla gente, che sembra tornare al periodo da missionario. «Sono arrivato per la prima volta in Perù molti anni fa, proponendomi di servire il popolo di Dio e di edificare il suo Regno, promuovendo la pace nella giustizia, con una speciale attenzione ai più deboli. Ritorno oggi per incoraggiare tutti voi a continuare l’opera di diffusione del Vangelo, attenti alla vita e ai bisogni delle persone», dice nella Cattedrale di Lima dove recita l’Ora Media con la comunità ecclesiale. Sintesi del suo legame con il Perù e del suo pensiero che anche qui affonda le radici.

E la sua seconda giornata nella capitale è un compendio del suo magistero. Nell’appuntamento con imprenditori, campesinos, esponenti della pastorale familiare e sociale, associazioni dei diritti umani e per la tutela del creato, che ha come cornice plaza Mayor, cuore della metropoli, indica come priorità quella di «costruire una società in cui ogni persona possa vivere con dignità e contribuire al bene di tutti». Per farlo, servono «strutture giuste» ma anche «cuori onesti, impegnati nella ricerca del bene comune, per superare la corruzione, la violenza e l’individualismo». Nel Paese dove una donna su due subisce aggressioni psicologiche o fisiche, Leone XIV lancia il suo grido per «promuovere concretamente la presenza, il rispetto e la partecipazione delle donne. Il loro contributo, in ogni ambito della società e della Chiesa, è indispensabile». E ammonisce: «È triste constatare il persistere di una mentalità machista, che si manifesta nell’assenza del padre dalla vita familiare, negli abusi e nelle violenze contro le donne, ignorando la novità del cristianesimo, che riconosce e proclama per uomini e donne pari dignità e responsabilità». Poi aggiunge: «Fa male constatare che la violenza contro le donne - potenzialmente le nostre nonne, madri, sorelle o figlie - resta una realtà che ferisce l’intera umanità». Da qui l’«appello urgente», come lo definisce: «Valorizziamo le donne. Proteggiamo e rispettiamo le bambine». Parla della vita nascente e condanna la procreazione artificiale: «La vita umana non ha inizio nel nulla: nasce dall’amore tra un uomo e una donna. Un figlio è frutto di questa comunione, non un prodotto». Invoca più attenzione alla famiglia che «precede qualsiasi legge scritta che deve limitarsi a riconoscerla e tutelarla», e che «le istituzioni pubbliche devono sostenere». Avverte che, di fronte ai «mutamenti culturali che cercano di sviluppare nuovi atteggiamenti e stili di vita all’interno della famiglia e nella società, talvolta con percorsi scorretti», è solo «all’interno dell’unione fra uomo e donna» che «si esprimono la reciprocità e la complementarità, da cui scaturiscono la paternità e la maternità, la figliolanza e la fraternità». Al tempo stesso, occorre «continuare a impegnarci per armonizzare i ruoli» e non può essere giustificata né «la disuguaglianza», né «la subordinazione di un coniuge all’altro». Mette in guardia dall’«impatto del pianeta digitale» che può proporre «contenuti dannosi» e considera «fondamentale un’alleanza tra politica, istituzioni educative e famiglie». Chiede al mondo dell’impresa che «la ricchezza e le risorse della società non siano indirizzate esclusivamente a beneficio di pochi, ma contribuiscano allo sviluppo di tutti» e giudica «necessario che le autorità supportino imprenditori e lavoratori, definendo un quadro giuridico equo e garantendo un equilibrio ragionevole tra lavoro, riposo e vita familiare». Esorta a vedere le differenze culturali come opportunità che «favoriscono l’incontro e l’arricchimento reciproco» e bolla come inaccettabili «espressioni o comportamenti che etichettano, offendono o giudicano le persone in base al loro aspetto, provenienza o condizione sociale, nemmeno col pretesto dello scherzo o del gergo popolare»: perciò c’è bisogno di disarmare «linguaggio» e «atteggiamenti».

Nella Cattedrale di Lima invita la Chiesa a essere una comunità «che semini amore, capace di costruire ponti dove altri erigono muri, di ascoltare, guarire, perdonare e, allo stesso tempo, che sia pronta a riconoscere le proprie infedeltà e a chiedere scusa, con umiltà, assumendosi la responsabilità delle ferite che ha provocato». Davanti ai vescovi che incontra all’inizio della giornata nel palazzo arcivescovile, fa riferimento agli abusi: una «realtà che ci ha causato tanto dolore», a cui «dobbiamo rispondere come farebbe Gesù, con verità, giustizia, perdono, riparazione e un impegno sempre più deciso a favore di una cultura di prevenzione e protezione dei più deboli di fronte a questi delitti». Ai presuli dice di «unire la fedeltà dottrinale con la vicinanza pastorale» e di edificare una «Chiesa in cui tutti ci riconosciamo corresponsabili e discepoli missionari del Signore». Del resto, ribadisce nell’omelia dell’Ora Media, «la comunione non è assoluta omogeneità, né è necessariamente consenso immediato, ma spazio in cui le diverse voci, con l’aiuto dello Spirito e sotto la guida dei pastori, imparano a fondersi senza annullarsi». E l’impegno a essere «veri artigiani di pace», ripete citando papa Francesco, che implica incentivare «i valori del dialogo e della fraternità» ed evitare «qualsiasi polarizzazione che divide».