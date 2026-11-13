«In mezzo alle persone, vicino ai poveri: vi racconto com'era Prevost a Chiclayo»

Quando Robert Prevost venne eletto Papa – era l’8 maggio 2025 – la stampa si precipitò alla porta di legno della curia di Chiclayo dove ora una sagoma di cartone di Leone XIV accoglie i visitatori. Meno prevedibile il fatto che, accanto al gruppo di reporter, si fosse creato un secondo capannello, ancora più numeroso. A formarlo, migliaia di donne e uomini comuni venuti a chiedere al vescovo, Edinson Edgardo Fanfán Córdoba, di celebrare una Messa di ringraziamento. «Volevano far sentire a “monseñor”, come qui continuiamo a chiamarlo, la loro vicinanza. “Dirgli grazie per tutto ciò che ha significato per noi”, ripetevano. Quell’Eucarestia – chiesta e partecipata da una moltitudine di fedeli, e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo – è stata preparata dalla gente, dalle persone a cui l’attuale Santo Padre ha toccato il cuore», racconta il successore alla guida della diocesi peruviana, anch’egli agostiniano, nello studio dove Prevost ha lavorato per otto anni, fino all’aprile 2023, quando è stato nominato prefetto del Dicastero per i vescovi. «In realtà, ci stava ben poco. Era sempre fuori, in mezzo alle persone. Riusciva ad andare dove e quando era più necessario, senza risparmiarsi», sottolinea Fanfán Córdoba che ha mantenuto gli stessi oggetti e arredamenti di allora. «Lo aspettiamo a braccia aperte fin dall’8 maggio 2025. Sapevamo che sarebbe tornato, così ci siamo messi subito all’opera. Quando il viaggio è stato finalmente annunciato, eravamo, dunque, già pronti. Non vediamo l’ora di fargli sentire il nostro affetto sulla sua pelle. Credo che anche a lui farà effetto ritrovarsi a casa. Questo palazzo, come l’intera città, è casa sua». Là, nell’edificio del vescovado, il Pontefice pernotterà, prima di rientrare domenica a Lima. Le 48 ore chiclayane sono una maratona di appuntamenti: le Pampas di Pimentel, la cappella dedicata a san Óscar Romero, il santuario di Nostra Signora della Pace, l’Università Cattolica, la Cattedrale, la spianata di Santa Cruz di Succhabamba, il Santuario di Santo Toribio di Mogrovejo. Eppure non è stato facile scegliere i luoghi: ogni angolo della diocesi – che si estende per tutta la regione di Lambayeque e abbraccia anche la provincia di Santa Cruz, nel distretto di Cajamarca – avrebbe voluto la sua presenza.

Come avete fatto, dunque, a selezionare?

«È stato il Santo Padre a offrirci il criterio-guida: il suo desiderio era visitare il più possibile. A partire, però, dalle periferie, sociali ed esistenziali. Dagli ultimi, dai posti più remoti e dimenticati che sono stati al centro della sua azione di pastore e missionario. Da qui la scelta della sierra di Santa Cruz. Il Papa sarebbe voluto andare anche nei villaggi indigeni Quechua di Incahuasi e Cañaris ma purtroppo c’erano problemi per l’atterraggio dell’elicottero e abbiamo dovuto trovare un’alternativa. Ce l’ha offerta Santo Toribio de Mogrovejo: in occasione dell’anno giubilare per il trecentesimo anniversario della sua canonizzazione, abbiamo invitato i rappresentanti delle comunità al suo Santuario. A Zaña, dove è situato, domani, il Pontefice si riunirà con il mosaico di culture che compongono il Perù: indigeni, afrodiscendenti, migranti, in gran parte venezuelani. L’incontro con questi ultimi, che l’allora monsignor Prevost ha tanto aiutato a trovare una sistemazione, sarà particolarmente commovente».

Chi è Robert Prevost per Chiclayo?

«Colui su cui potevi sempre contare. Nei momenti di difficoltà – dalle inondazioni all’arrivo di decine di migliaia di venezuelani alla mancanza di ossigeno durante il Covid – “monseñor” si palesava, con il suo modo discreto, per dare una mano. Per contribuire a trovare soluzioni. Non le imponeva: faceva sì che queste emergessero collettivamente. Nelle riunioni parlava lo stretto necessario, solo per aver ascoltato con attenzione. Con poche parole riusciva a indicare orizzonti. L’ho sperimentato in prima persona quando, come confratello, gli chiedevo consigli. A Chiclayo è stato un costruttore instancabile della cultura dell’incontro, un leader capace di dialogare con le istituzioni civili, economiche, politiche per costruire il bene della collettività, in base ai principi della Dottrina sociale della Chiesa. Il vescovo della comunione e della vicinanza. A tutti, soprattutto ai più poveri».

In che modo il vescovo Prevost ha segnato questa diocesi?

«La sua prospettiva, radicata nel Concilio, della Chiesa come Popolo di Dio ha impresso un’impronta indelebile. In quest’ottica rientra la valorizzazione dei laici e l’impegno per la loro formazione affinché potessero esercitare il proprio ministero con un’autentica corresponsabilità. Un tema cruciale quest’ultimo nella prospettiva di papa Leone che – nel pomeriggio di oggi – ne parlerà a vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, équipe sinodali, seminaristi e consigli pastorali nel Santuario di Nostra Signora della Pace. Il “camminare insieme” – questo significa sinodalità – è per Robert Prevost dimensione costitutiva della Chiesa. Perciò la gente di Chiclayo ricorda soprattutto il vescovo che li ha ascoltati, davvero e nel profondo».

Chiclayo è cambiata dopo l’8 maggio 2025?

«Quel giorno è stato uno spartiacque per la comunità e per la regione. Ha innescato un risveglio della comunità. Non è solo aumentato il numero di Battesimi, prime Comunioni e Cresime nonché dei partecipanti ai pellegrinaggi e alle varie espressioni della pietà popolare. I fedeli si accostano con maggiore slancio alla missione di evangelizzazione. Vogliono conoscere meglio i fondamenti della fede. E, soprattutto, è cresciuta la sensibilità verso la Dottrina sociale. Per questo stiamo pensando di organizzare, il prossimo anno, una settimana dedicata a studiare il magistero sociale di papa Leone. In particolare, vogliamo concentrarci sulla sua prima enciclica, Magnifica humanitas , e sugli spunti che ci darà nel corso del viaggio. Questa è la sfida che ci attende a partire da quando l’aereo del Pontefice ripartirà: approfondirne le parole per accogliere il suo invito a essere testimoni del Regno, piccole luci di speranza in un tempo buio, per Chiclayo, per il Perù, per il mondo».