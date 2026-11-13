Così l'arte di Pontormo ispirò il Novecento

Vi siete mai chiesti perché Pier Paolo Pasolini, in quel cortometraggio del 1963, intitolato La ricotta che faceva parte di quel singolare film ad episodi intitolato Rogopag (dalle iniziali dei cognomi dei registi: Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti) avesse utilizzato la pala della Deposizione della Cappella Capponi dipinta da Pontormo nel 1528 per una delle sue scene più iconiche?

Perché la spiritualità di Pontormo è senza tempo e la scelta di ricostruire l’opera con degli attori veri che, poi si comportavano da comparse quali erano, con tutti i limiti di un’umanità distratta, dimostra l’attualità dell’arte del pittore fiorentino. Allo stesso modo, vi siete mai domandati come mai Bill Viola, nel 1995, con The Greetings (visibile in questi giorni a Santa Maria Antiqua) si sia ispirato alla celebre Visitazione di Carmignano che il pittore di Empoli (dove nacque il 24 maggio 1494) dipinse fra il 1528 e il 1530? L’artista americano aveva allora bisogno del silenzio assordante dello spazio di Pontormo per poterlo riempire con il movimento pacato della videoarte che stava ideando. Così, l’intrinseca dinamica congelata nelle statiche figure di Pontormo era in potenza quel moto che solo la genialità di Bill Viola era riuscito a percepire e a rendere esplicito.

Era questa l’ulteriore conferma dell’assoluta attualità di Pontormo e della sua arte che conteneva spunti per uno sviluppo cinematografico prima e di videoarte dopo. Anticipazione delle angosce di un secolo come il Novecento che si vedeva in filigrana sotto lo sguardo scrutatore di due figure di spicco della cultura figurativa del XX secolo come Pasolini e Bill Viola.

Una pittura moderna e sempre attuale, quella del pittore toscano, blasonata fonte d’ispirazione per linguaggi tanto diversi. Del resto, a ben guardare, l’Europa di Pontormo, sconvolta dal Sacco di Roma del 1527, quasi una guerra mondiale in miniatura fra le grandi potenze di allora, non era così diversa da quella del XX secolo, segnata da due guerre mondiali e da importanti sconvolgimenti sociali, croce e delizia di un mondo alla ricerca della felicità. Allora, sebbene non tocchi questi temi nel percorso espositivo, ma vi faccia riferimento solo la curatrice Cristina Acidini con il saggio Pontormo e noi nel bel catalogo edito da Electa, si capisce il motivo per il quale da qualche settimana si è aperta un’incredibile mostra nelle belle sale delle Scuderie del Quirinale ("Pontormo", fino al 7 febbraio 2027) che si pone come la prima grande monografica a Roma, dopo quella del 2014 a Firenze, dedicata però a Rosso Fiorentino e a Pontormo insieme e quella del 1956 intitolata "Pontormo e il primo rinascimento". Curata, appunto da Cristina Acidini e da altri studiosi della levatura di Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani, la mostra del Quirinale colloca il grande pittore, punto di eccellenza di quel fenomeno artistico che fu il Manierismo, all’interno del proprio tempo, con la presenza degli altri protagonisti dell’epoca come Bronzino, Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto, Piero di Cosimo, Albrecht Dürer e Giorgio Vasari chiamato a supplire Raffaello con la bella tavola di Norfolk che è il d’après, si direbbe oggi, del Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de’ e Luigi de’ Rossi.

Non si pensi, però, a un ripiego perché nell’esposizione ci sono addirittura sculture e disegni di Michelangelo come il Modello per dio fluviale che ci restituisce – in poco più di venti centimetri – tutta la potenza plastica del corpo maschile. La scelta dell’opera di Vasari, al di là dell’implicito riferimento alla biografia dedicata al pittore di Empoli nelle celebri Vite, sta a rappresentare lo spirito del Manierismo e la sua capacità di reinventare la bellezza del Rinascimento in un tempo d’incertezza esattamente come il nostro.

Emblematico in questo senso lo splendido studio che Pontormo dedicò al San Girolamo penitente di Leonardo, oggi conservato nella Pinacoteca Vaticana ed esposto in questa mostra irripetibile. La sanguigna, prestata dall’Istituto Centrale per la Grafica, rappresenta l’anatomia della spalla di cui l’artista restituisce la tensione del braccio che il genio vinciano fissò nella tavola vaticana. Così Jacopo Carucci detto il Pontormo reinventava la sua epoca. Protagonista assoluto di quel mondo e di tutta l’esposizione punteggiata da capolavori come le già ricordate Deposizione della Cappella Capponi, concessa dall’arcidiocesi di Firenze, e la Visitazione di Carmignano che possono essere ammirate una dopo l’altra seguendo un percorso cronologico a cui si aggiungono gli affreschi staccati con le Storie della Passione di Cristo provenienti dalla Certosa del Galluzzo e quelli dal chiostrino dei Voti della basilica della Santissima Annunziata pure a Firenze, Pontormo muta il modo di rappresentare la figura umana e la tavolozza cromatica.

Quest’ultima è esemplata sulla novità della volta della Cappella Sistina ultimata da Michelangelo nel 1512 e rivelata per quel valore ai nostri occhi solo dopo i restauri di Gianluigi Colalucci ultimati l’8 aprile 1994, giorno della loro inaugurazione. Il cangiantismo di Pontormo nasce dal Buonarroti, così come l’allungamento della figura presente nella statua della Notte delle Tombe Medicee e, soprattutto, nella perduta Leda col cigno (nota da copie e disegni) che è il punto di riferimento della splendida Venere e Cupido esposta in mostra e realizzata due anni dopo il capolavoro del genio di Caprese dal trentenne Pontormo al quale Michelangelo aveva affidato il suo cartone pure perduto in originale. L’opera doveva far parte della decorazione della stanza commissionata dal ricco mercante fiorentino Bartolomeo Bettini di cui sono esposti pure i celebri ritratti di Dante e Petrarca dipinti in quegli anni dall’artista di Empoli. Non basta, però, perché l’esposizione del Quirinale ci permette di comprendere il modo di procedere del genio manierista grazie ai disegni che non di rado affiancano l’opera finita.

È il caso di quello preparatorio per la Visitazione più volte citata, segnato dalla quadrettatura da riporto usata per ingrandire lo schizzo sulla tavola senza alterarne le proporzioni. Si entra in questo modo nella bottega di Pontormo con i disegni dei modelli in posa, la scelta delle prospettive esasperate e gli scorci anatomici che lasciano senza parole.