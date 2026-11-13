Quale lezione impariamo dal grande blackout di Microsoft?

Un blackout globale, 74 Paesi coinvolti e milioni di utenti alle prese con email bloccate, piattaforme inaccessibili e comunicazioni interrotte. Il guasto ha colpito i servizi Microsoft, da Outlook a Teams, ha provocato disagi ad aziende, istituzioni e amministrazioni pubbliche in diverse parti del mondo. Dall'Australia agli Stati Uniti, passando per l'Europa e l'Asia, il malfunzionamento ha rallentato attività lavorative, servizi governativi e operazioni finanziarie. Microsoft ha escluso, sulla base delle prime verifiche, l'ipotesi di un attacco informatico, attribuendo i problemi ad anomalie della propria infrastruttura.

Basta che alcuni server smettano di funzionare perché una parte del mondo si ritrovi improvvisamente in difficoltà. Le email non arrivano, le comunicazioni si interrompono, le aziende rallentano e persino i governi faticano. Il blackout che da giovedì ha colpito Microsoft non è soltanto l'ennesimo incidente informatico. È soprattutto la dimostrazione di quanto la nostra vita quotidiana ormai dipenda da un numero molto ristretto di grandi aziende tecnologiche. Secondo Downdetector, nel giro di un'ora sono arrivate segnalazioni da 74 Paesi. I problemi hanno interessato Outlook, Teams e altri servizi Microsoft 365. Negli Stati Uniti le segnalazioni relative a Outlook hanno sfiorato quota 130mila. Le conseguenze si sono fatte sentire ben oltre gli uffici. In Australia sono stati coinvolti anche servizi governativi, in India alcune compagnie aeree hanno avuto difficoltà nell'assistenza ai passeggeri. A Taiwan, racconta Reuters, un operatore finanziario ha dovuto ricorrere al fax per confermare alcune transazioni. Anche in Italia sono stati segnalati problemi nelle comunicazioni di Palazzo Chigi. E persino OpenAI e Anthropic, protagoniste della corsa all'intelligenza artificiale, hanno risentito dei malfunzionamenti dei servizi Microsoft.

Il punto è che non serve più un attacco informatico per mettere in difficoltà interi settori dell'economia. Può bastare un errore tecnico. Mark Gregory, docente di ingegneria alla RMIT University di Melbourne, ha spiegato al Guardian come il guasto di alcuni server possa provocare un effetto domino: gli utenti si riversano sui sistemi ancora disponibili, sovraccaricandoli e provocando ulteriori interruzioni. A rendere il sistema particolarmente vulnerabile è la concentrazione del mercato. Secondo Synergy Research Group, nel secondo trimestre del 2026 Amazon, Microsoft e Google controllavano insieme il 63% dei servizi infrastrutturali cloud a livello mondiale. Tre aziende sulle cui piattaforme si appoggia una parte enorme dell'economia digitale, dalle imprese alle amministrazioni pubbliche. «Quello che preoccupa maggiormente è la dipendenza tecnologica globale da un numero ristretto di grandi provider», osserva all'Ansa Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza. Il rischio, spiega, non riguarda soltanto il blocco di un servizio, ma le conseguenze su tutte le organizzazioni che lo utilizzano, comprese quelle che garantiscono attività essenziali.

E cambiare fornitore non è affatto semplice. Rupert Goodwins, analista tecnologico intervistato da Al Jazeera, sottolinea che molte organizzazioni continuano ad affidarsi a Microsoft perché passare ad altre piattaforme comporterebbe difficoltà enormi. Contratti, archivi, programmi e abitudini di lavoro rendono spesso complicato abbandonare un sistema, anche quando mostra i suoi limiti. Una dipendenza che finisce per ridurre la libertà di scelta di aziende e istituzioni. Il problema riguarda da vicino anche l'Europa. La Commissione europea ha richiamato nel giugno scorso la forte dipendenza dell'Unione da fornitori extraeuropei per oltre l'80% dei prodotti, servizi e infrastrutture digitali. È il tema della sovranità digitale: quanto può dirsi autonoma un'Europa che affida una parte così importante del proprio funzionamento a tecnologie sviluppate e controllate altrove? Non è nemmeno la prima volta che accade. Nel luglio 2024 un aggiornamento difettoso di un software aveva bloccato circa 8,5 milioni di computer Windows, causando problemi ad aeroporti, ospedali e aziende di tutto il mondo. Anche allora era bastato un errore tecnico per provocare conseguenze enormi.

Per Ashwin Pal, esperto di sicurezza della società RSM Australia, il problema è soprattutto l'assenza di alternative. «Se non hai un piano B, hai un problema», ha spiegato al Guardian. E molte imprese, quando i servizi cloud si fermano, non hanno altri strumenti per continuare a lavorare. Sarebbe impensabile rinunciare ai grandi fornitori, che garantiscono servizi efficienti e difficilmente replicabili. La sfida però è piuttosto complessa e parecchio costosa: evitare di dipendere completamente da un unico operatore. Servono sistemi alternativi, infrastrutture più resilienti e una maggiore facilità nel trasferire dati e applicazioni da una piattaforma all'altra.

Il blackout è stato risolto, le email hanno ripreso a circolare e le riunioni su Teams sono tornate alla normalità. Ma la fragilità del sistema resta. Abbiamo costruito un mondo sempre più connesso, affidandone il funzionamento a pochi colossi tecnologici. E ogni volta che uno di loro si ferma, scopriamo quanto poco siamo in grado di farne a meno.