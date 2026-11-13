Roma cresce, ma le distanze sociali restano. Come si sta trasformando la povertà

Roma cresce, ma le distanze sociali ed economiche restano. E la povertà cambia forma, coinvolgendo sempre più frequentemente anche famiglie che dispongono di un reddito da lavoro, ma non riescono a sostenere il costo della casa e delle altre spese essenziali. Ma non è tutto. Perché le diverse tipologie di vulnerabilità (casa, salute, relazioni, accesso ai servizi) si alimentano spesso reciprocamente, dando origine a una spirale difficile da interrompere. È il quadro che emerge dal Rapporto 2026 della Caritas di Roma, "Ricomporre la speranza", presentato questa mattina in Vicariato, alla presenza del cardinale vicario Baldo Reina e del direttore Giustino Trincia. Un lavoro che pone l’accento anche sull’isolamento e il disagio giovanile e degli anziani, da curare con «la costruzione di comunità proattive». E sulle persone che non riescono a raggiungere una condizione di autonomia, pur avendo ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale. Per il porporato «la situazione è grave, con il rischio che diventi strutturale e la rassegnazione dilaghi. C'è gente che deve scegliere tra il cibo e la casa». «Nessun soggetto da solo può affrontare la complessità delle povertà contemporanee», ha aggiunto Reina, secondo cui c'è la necessità «di rafforzare le alleanze tra parrocchie, istituzioni e associazioni. Servono politiche strutturali e una continuità degli interventi». Gli ha fatto eco Trincia: «Occorrono comunità educanti e qualità nelle relazioni, ascolto non giudicante. Il 30% delle persone che vengono alla Caritas vive in totale solitudine, anche i giovani. Ricomporre la speranza non è un artificio retorico, ma un'urgenza civile sociale e pastorale».

Com’è la situazione economica a Roma

Il reddito medio complessivo dichiarato ai fini Irpef nella Capitale raggiunge i 32.501 euro pro capite, contro i 25.820 euro della media italiana e i 29.414 euro degli altri grandi comuni. Anche alcuni indicatori di povertà collocano Roma in una posizione relativamente favorevole: il rischio di povertà riguarda il 16,3% della popolazione, contro il 18,9% nazionale e il 21,8% regionale. Soltanto il 2,4% dichiara di arrivare a fine mese con grande difficoltà, contro il 5,8% italiano. Il miglioramento di questi indicatori convive tuttavia con l'aumento di altre forme di fragilità. Crescono la grave deprivazione abitativa, il sovraccarico dei costi dell'abitazione e la quota di persone che vivono in famiglie monoreddito. Inoltre, il 30,5% delle famiglie romane dichiara che la propria situazione economica è peggiorata o molto peggiorata rispetto all'anno precedente.

Presentazione del Rapporto 2026 «La povertà a Roma: un punto di vista», dal titolo «Ricomporre la speranza», realizzato dalla Caritas diocesana di Roma e presentato questa mattina nel Palazzo del Vicariato /Siciliani

Il lavoro non mette al riparo dalla povertà

Il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni raggiunge a Roma il 73,4%, contro il 69,3% del Lazio e il 67,6% dell'Italia. Si tratta di un dato positivo, che tuttavia non coincide necessariamente con un miglioramento della qualità della vita. Il 13,5% dei lavoratori dipendenti è infatti classificato in una condizione di bassa retribuzione, contro il 10,4% nazionale e il 12,7% degli altri grandi comuni.

La questione abitativa

La casa rappresenta il principale fattore di vulnerabilità della Capitale, segnato da affitti insostenibili e sfratti forzosi. La grave deprivazione abitativa coinvolge il 7,6% della popolazione romana, contro il 5,6% della media nazionale. Le stime indicano che circa 114 mila nuclei familiari si trovano in condizioni di fragilità abitativa: 92 mila esposti a un elevato rischio e 22mila già in emergenza. Nel 2025 sono stati eseguiti a Roma 1.516 sfratti con l'intervento dell'ufficiale giudiziario (216 in meno rispetto all'anno precedente). Nel 54% dei casi la causa è la morosità incolpevole. Per la Caritas, emerge la necessità di interventi strutturali sul mercato degli affitti, sul patrimonio pubblico, sui fondi per il sostegno alla locazione e sulla promozione dell'housing sociale, con particolare attenzione alle famiglie che non possiedono i requisiti per accedere alle case popolari ma non riescono a sostenere i costi del mercato privato.

Le persone incontrate dalla Caritas nel corso del 2025

Nel corso del 2025 sono state incontrate complessivamente 23.416 persone. Di queste, 12.136 persone sono state registrate nei servizi di ascolto, un dato sostanzialmente stabile rispetto alle 12.231 del 2024. Gli utenti tra i 36 e i 55 anni rappresentano il 43,4% del totale, un altro 37,1% ha più di 55 anni, mentre i giovani tra i 18 e i 35 anni costituiscono il 18,8%. Il 42,9% delle persone ascoltate è di cittadinanza italiana (5.212). Seguono i cittadini peruviani, con l'8,4% (1.022), e quelli rumeni, con il 6,8% (823). Ucraina e Nigeria rappresentano rispettivamente il 2,9% e il 2,8%. Le altre persone provengono da ulteriori 132 nazionalità, che nel loro insieme costituiscono il 36,2% dell'utenza. Il 34,4% delle persone ascoltate vive da solo. Il 18% vive con il coniuge e i figli, mentre il 12,7% vive con i figli senza il coniuge.

I pasti distribuiti e i servizi sanitari diocesani

Le tre mense diocesane hanno distribuito 310.554 pasti distribuiti a 9.973 persone. Mentre i servizi sanitari della Caritas di Roma hanno erogato 17.112 prestazioni dirette, incontrando complessivamente 3.707 persone provenienti da 117 nazioni. A queste attività si aggiungono circa 300 interventi di offerta attiva e orientamento su strada. Da segnalare anche la connessione tra disagio psichico e marginalità sociale, soprattutto quando riguarda persone senza dimora che faticano ad accedere ai servizi di cura e a mantenere la continuità delle terapie. Delle 554 persone accolte nell’Ostello «Don Luigi Di Liegro» della Caritas di Roma, 366 hanno effettuato almeno una visita con il medico interno e 113, pari al 30,9%, presentavano problematiche psichiatriche.