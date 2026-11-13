In Italia viene sciolto per mafia un Comune al mese. Le storie di chi è ripartito

In 35 anni 412 decreti di scioglimento hanno coinvolto 298 enti locali. Calabria, Campania e Sicilia concentrano il 90% dei provvedimenti. Nel rapporto di Avviso Pubblico il racconto di una democrazia vulnerabile, ma anche gli esempi comunità che hanno saputo rialzarsi

Uno al mese: è il numero medio di enti locali che ogni 30 giorni, dal 1991 a oggi, hanno visto interrompersi il proprio percorso democratico per infiltrazioni mafiose. Una volta al mese un'amministrazione comunale in Italia viene sottratta alla guida degli eletti e affidata a una gestione commissariale perché il condizionamento criminale ha compromesso il funzionamento delle istituzioni. È il bilancio, impressionante, contenuto in «Uno al mese», il quarto dossier di Avviso Pubblico, la rete degli amministratori pubblici impegnati nella promozione della legalità. Il rapporto, realizzato anche con la collaborazione dell'Istat, aggiorna al 30 settembre 2026 il quadro degli scioglimenti previsti dalla normativa introdotta nel 1991. I decreti sono stati 412, gli enti coinvolti 298: 292 Comuni e sei aziende sanitarie provinciali. La differenza numerica si spiega con gli scioglimenti ripetuti. Ottantasei amministrazioni sono state colpite almeno due volte; 25 sono arrivate a tre scioglimenti e una, Marano di Napoli, addirittura a cinque. Numeri che raccontano quanto sia difficile, in alcuni territori, recidere il legame tra potere criminale e gestione della cosa pubblica.

La geografia del fenomeno è conosciuta, ma non per questo meno allarmante. Calabria, Campania e Sicilia concentrano 370 decreti, il 90% del totale. Se si aggiunge la Puglia si arriva al 96%. Reggio Calabria, Napoli, Caserta e Palermo raccolgono da sole il 55% dei provvedimenti. Sono 34 le province interessate e undici le regioni coinvolte, a conferma che il problema non può essere considerato una questione confinata al Mezzogiorno, anche se nel Sud conserva la sua manifestazione più evidente.

Murales a Palermo in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

C'è poi un dato che merita attenzione: il 72% dei Comuni sciolti aveva meno di 20mila abitanti, il 51% meno di 10mila e il 34% non arrivava a cinquemila residenti. È nei centri piccoli, dove gli uffici sono composti da pochi funzionari e le relazioni personali si intrecciano facilmente con quelle professionali, che le organizzazioni criminali possono trovare condizioni favorevoli per esercitare la propria influenza. Il controllo di un ufficio tecnico, di una procedura di affidamento o di un servizio pubblico può diventare una leva decisiva per orientare l'intera amministrazione.

La vulnerabilità delle istituzioni locali ha anche un altro indicatore. Avviso Pubblico ha censito, in sedici anni, 6.025 atti intimidatori, minacce e violenze contro amministratori e personale della pubblica amministrazione: una media di un episodio al giorno. Tra i 292 Comuni sciolti per mafia, 224, pari al 77%, hanno registrato almeno un atto intimidatorio tra il 2010 e la fine del 2025. Negli ultimi cinque anni, dal gennaio 2022 al settembre 2026, i Comuni commissariati sono stati 46. Nel 63% dei casi il sindaco era sostenuto da liste civiche, mentre le amministrazioni di centrodestra rappresentavano il 20% e quelle di centrosinistra il 17%. Un dato che invita a diffidare delle letture esclusivamente politiche del fenomeno: le mafie cercano interlocutori e opportunità, adattandosi alle maggioranze che si alternano.

Il voto, primo terreno di conquista

La porta d'ingresso, spesso, è la competizione elettorale. Il dossier analizza i dieci decreti di scioglimento emanati tra ottobre 2025 e settembre 2026 e individua una costante: l'interessamento dei clan alle campagne elettorali, talvolta attraverso il sostegno diretto ai candidati, altre volte mediante pressioni e condizionamenti che si manifestano già nella raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

A Torre Annunziata, nel Napoletano, le verifiche sui sottoscrittori delle liste, comprese quelle di opposizione, hanno fatto emergere la presenza di persone legate direttamente o indirettamente alle organizzazioni camorristiche locali. La loro presenza, precisa la relazione prefettizia, non costituisce di per sé la prova del condizionamento dell'ente, ma contribuisce a delineare un quadro di infiltrazione profonda. Ad Arienzo, in provincia di Caserta, il decreto di scioglimento ricostruisce un possibile scambio tra sostegno elettorale e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Secondo gli elementi riportati, il contratto con la società affidataria sarebbe stato interrotto attraverso contestazioni ritenute pretestuose per favorire un'impresa seconda classificata, riconducibile a un imprenditore indicato come figura di raccordo con ambienti collegati al clan dei Casalesi. A Sarno, nel Salernitano, il sostegno elettorale di alcuni imprenditori viene messo in relazione con l'accelerazione dell'iter di approvazione di un piano urbanistico attuativo al quale gli stessi imprenditori erano interessati.

È il punto nel quale il voto incontra l'economia. Perché l'obiettivo dei clan non è necessariamente occupare direttamente le istituzioni. È condizionarne le decisioni, assicurarsi che gli appalti vadano a determinati operatori, che le autorizzazioni siano concesse e che le regole possano essere aggirate quando diventano un ostacolo agli affari. Il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, individua nel voto di scambio uno dei meccanismi fondamentali. «Un'offerta di pacchetto di voti minima in cambio di favori», che possono arrivare anche molto tempo dopo le elezioni, attraverso l'aggiudicazione di lavori o servizi pubblici. Il magistrato richiama inoltre le criticità del nuovo codice degli appalti, soprattutto sul fronte dei subappalti, dove diventa più difficile conciliare la flessibilità delle procedure con l'esigenza di controllare le infiltrazioni mafiose.

La presentazione del quarto dossier di Avviso Pubblico

Il funzionario nelle mani dei clan

La penetrazione mafiosa si realizza soprattutto quando il condizionamento politico incontra la debolezza dell'apparato burocratico. È una delle indicazioni più significative del rapporto. Nei piccoli Comuni gli uffici tecnici sono spesso composti da pochissime persone, chiamate a gestire procedure complesse e risorse economiche importanti. La loro vulnerabilità può diventare un fattore decisivo.

De Lucia richiama i cosiddetti reati spia, le condotte attraverso cui si apre un rapporto corruttivo tra organizzazioni criminali, amministratori e funzionari. Poi cita un'espressione utilizzata dagli stessi mafiosi per descrivere il risultato di questo processo: «Quel funzionario, quel sindaco, ce lo siamo messi nelle mani». Una frase che, secondo il procuratore, esprime una condizione persino più profonda della corruzione: «È la sensazione che va oltre che indica come quell'uomo sia entrato anche contro la sua volontà, negligentemente più che inconsapevolmente nell'orbita dell'organizzazione criminale mafiosa».

Le relazioni prefettizie analizzate da Avviso Pubblico mostrano quanto questa dinamica possa tradursi in comportamenti amministrativi concreti. Il settore urbanistico-edilizio ricorre in 47 dei 59 decreti esaminati nel periodo 2021-2026, mentre quello dei rifiuti compare in 26 casi. Seguono la tolleranza verso l'abusivismo edilizio e la gestione inadeguata dei beni confiscati. A Portigliola, in provincia di Reggio Calabria, Comune sciolto nel 2022, nessun funzionario dell'ufficio tecnico possedeva le credenziali per accedere alla Banca dati nazionale antimafia. Gli affidamenti diretti venivano assegnati sulla base di un elenco informale utilizzato dallo stesso ufficio. A Francofonte, nel Siracusano, una sola società ha beneficiato di tredici proroghe per il servizio di gestione dei rifiuti. A Pagani, nel Salernitano, 659 affidamenti diretti su 692 commesse complessive: il 95% circa. A Mazzarrà Sant'Andrea, nel Messinese, gli affidamenti diretti sono stati 190 su 209.

Sono procedure che, considerate singolarmente, potrebbero apparire come irregolarità amministrative. Osservate nel loro insieme, possono rivelare un sistema nel quale la concorrenza viene progressivamente svuotata e le risorse pubbliche finiscono nelle mani di una cerchia ristretta di operatori economici. La politica interviene nella gestione degli uffici, i funzionari rinunciano ai controlli e gli imprenditori diventano il punto di raccordo tra interessi criminali e amministrazione.

C'è poi il capitolo dei beni confiscati. Gli immobili sottratti alle cosche dovrebbero rappresentare un presidio di riscatto per la comunità. In alcuni casi, invece, vengono lasciati nell'abbandono o restano nella disponibilità di soggetti vicini agli stessi clan. A Torre Annunziata un immobile confiscato e assegnato al Comune risultava occupato da una persona legata alla criminalità organizzata, che lo avrebbe utilizzato come luogo di spaccio e confezionamento di stupefacenti. A Soriano Calabro, nel Vibonese, un bene confiscato è stato assegnato irregolarmente a un'impresa priva dei requisiti previsti dal bando, riservato agli enti senza fini di lucro.

È un rovesciamento del significato stesso della confisca. Un patrimonio sottratto alla mafia, anziché diventare un'opportunità collettiva, rischia di trasformarsi nella dimostrazione che il potere criminale continua a esercitare la propria influenza anche dopo l'intervento dello Stato.

Quando una comunità riesce a rialzarsi

Eppure il dossier non si ferma alla fotografia della fragilità. Dedica una parte importante alle esperienze di rinascita, perché lo scioglimento di un Comune non deve trasformarsi in una condanna per i cittadini. È una misura preventiva straordinaria, che interrompe il mandato degli eletti e affida la gestione dell'ente a una commissione per un periodo ordinariamente compreso tra 18 e 24 mesi. Ma ciò che accade dopo è altrettanto importante. La ricostruzione amministrativa deve accompagnarsi a una trasformazione sociale, altrimenti il rischio è che, una volta concluso il commissariamento, tutto ricominci da capo.

La storia di Casal di Principe è forse la più emblematica. Qui la legge sugli scioglimenti entra in vigore nel 1991 e il Comune viene colpito tra i primi in Italia. Seguiranno altri due scioglimenti, nel 1996 e nel 2012. Per anni la città vive una successione di commissariamenti e amministrazioni fragili, con servizi insufficienti, dissesto finanziario e un rapporto difficile tra cittadini e istituzioni. Il punto di svolta ha una data precisa: 19 marzo 1994. Don Peppe Diana, il giovane parroco che aveva denunciato pubblicamente la dittatura armata della camorra, viene assassinato nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari. Ai funerali, il 21 marzo, primo giorno di primavera, partecipano oltre ventimila persone. Sui balconi compaiono lenzuola bianche. È una manifestazione spontanea di resistenza civile, destinata a diventare il seme di una mobilitazione più organizzata.

Oggi Casal di Principe si può attraversare seguendo una mappa dei beni confiscati. Sono quasi sessanta le tappe di quella che il dossier definisce una «geografia sociale della liberazione casalese». Ville dei boss, magazzini e terreni sottratti alla camorra sono diventati parchi, scuole, cooperative, centri culturali, strutture per l'infanzia, sedi delle forze dell'ordine. Dove prima si decidevano gli appalti e si pianificavano le attività criminali, oggi trovano spazio servizi pubblici e iniziative sociali. I parchi, che prima mancavano, sono diventati cinque. Sono nate imprese nella ristorazione, nella pasticceria, nell'arte casearia e nel terzo settore.

Nel 2023 Sergio Mattarella ha visitato la città, fermandosi anche alla Nuova Cucina Organizzata, il ristorante della cooperativa Agropoli. Un nome ironico, scelto per rovesciare la memoria della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Il presidente della Repubblica ha riconosciuto il valore di una popolazione che ha saputo «dire basta alla sopraffazione e alla prepotenza». Una liberazione che non cancella il passato, ma restituisce alla comunità il diritto di immaginare il futuro.

Un'altra esperienza significativa arriva da Monte Sant'Angelo, sul Gargano. Il 20 luglio 2015 il Consiglio comunale viene sciolto per condizionamento della criminalità organizzata. Il Tar respinge il ricorso contro il provvedimento e la città resta commissariata per due anni. Nel giugno 2017 viene eletto sindaco Pierpaolo d'Arienzo, alla guida della lista civica CambiaMonte. La scelta politica è anche culturale: chiamare le cose con il loro nome, parlare apertamente di mafia e costruire una risposta collettiva. Nasce così un tavolo di lavoro che da nove anni riunisce amministrazione, associazioni e realtà del territorio. La legalità entra nelle scuole, nei festival, nelle iniziative culturali. Nel 2023 la città ospita l'assemblea nazionale di Avviso Pubblico e presenta il Manifesto di Monte Sant'Angelo, un decalogo che indica agli enti locali come utilizzare la cultura per contrastare le mafie. Nel 2024 la Regione Puglia la nomina Capitale della Cultura regionale. La città custodisce due riconoscimenti Unesco, il Santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra.

Il percorso non è stato privo di minacce e attentati agli amministratori. Ma la risposta della comunità è proseguita. Nel settembre 2026, a Bari, quaranta imputati su quarantadue sono stati condannati in primo grado nell'ambito di un processo che ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione mafiosa riconducibile al clan Li Bergolis. Le condanne, non definitive, superano complessivamente 376 anni di carcere. Undici anni dopo lo scioglimento, Monte Sant'Angelo è diventata un esempio nazionale di come la legalità possa essere costruita attraverso la partecipazione e la cultura.

La terza storia è quella di Siderno, nella Locride, colpita da due scioglimenti, nel 2012 e nel 2018. Dal 2021 la città ha avviato un percorso che punta a restituire credibilità all'amministrazione attraverso la qualità dei servizi. Il lungomare, devastato nel gennaio 2026 dalle mareggiate del ciclone Henry, è stato ricostruito e restituito ai cittadini in meno di tre mesi. La raccolta differenziata è passata dal 42 all'84%, facendo di Siderno il primo Comune calabrese sopra i 15mila abitanti a entrare tra i Comuni Ricicloni di Legambiente. Sono stati riqualificati spazi pubblici, strutture sportive e la villa comunale. È ripartita anche la valorizzazione dei beni confiscati.

Una legge da aggiornare

Resta la questione della riforma. Il dossier dedica un'intera sezione alla necessità di aggiornare una normativa che, nata nel 1991, deve confrontarsi con modalità di infiltrazione profondamente cambiate. Il problema è anche quello degli scioglimenti ripetuti. L'analisi realizzata con l'Istat su oltre sessanta Comuni evidenzia che le precedenti gestioni commissariali non sempre sono riuscite a ripristinare condizioni di integrità amministrativa sufficienti a impedire nuove infiltrazioni. Tra i Comuni sciolti più volte, 56 su 65 sono destinatari di beni immobili confiscati. La loro gestione rappresenta dunque un banco di prova decisivo.

Avviso Pubblico invita a migliorare l'impianto normativo, senza indebolire lo strumento dello scioglimento. La misura deve conservare la sua funzione preventiva, ma occorre intervenire sulle criticità emerse in oltre tre decenni di applicazione. Il confronto coinvolge anche la Commissione parlamentare antimafia, il cui terzo Comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali ha approvato il 15 luglio 2026 una relazione dedicata alla materia.

La questione riguarda l'equilibrio tra contrasto alla criminalità organizzata, autonomia degli enti locali e tutela della rappresentanza democratica. Perché ogni scioglimento interrompe un mandato elettorale e incide sulla vita di un'intera comunità. Ma lasciare che le istituzioni siano condizionate dai clan significa svuotare dall'interno la stessa democrazia. Il dato più inquietante del dossier è forse quello che riguarda la fragilità degli apparati amministrativi, spesso incapaci di garantire controlli elementari. Il più incoraggiante è rappresentato dalle comunità che hanno saputo reagire, trasformando i luoghi sottratti alla criminalità in spazi di libertà. Casal di Principe, Monte Sant'Angelo e Siderno dimostrano che il riscatto è possibile, ma richiede tempo, continuità amministrativa e una società civile attiva e partecipe.