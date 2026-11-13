Microsoft down: il blackout che ha mandato in tilt il Pianeta (e che non è ancora finito)

Non sono ancora rientrati i gravi problemi che da ieri coinvolgono i servizi Microsoft. A metà giornata l’azienda ha parlato di miglioramenti solo parziali, mentre il malfunzionamento, esteso dagli Stati Uniti all’Asia, continua a tenere in bilico governi, imprese e cittadini. La situazione resta instabile. Posta elettronica, strumenti di lavoro e in alcuni casi assistenza ai clienti funzionano a singhiozzo per milioni di utenti. Il traffico viene ripristinato solo gradualmente, fa sapere il gruppo, con progressi negli scenari più critici. Il guasto è cominciato ieri. Outlook è andato in sofferenza in diverse regioni e decine di migliaia di utenti non sono riusciti ad accedere alla propria casella. Microsoft ha parlato di un «carico elevato» sull’infrastruttura in più aree geografiche, assicurando di lavorare «intensamente» per ridurre al minimo le conseguenze. Il perimetro, però, si è allargato in fretta. Dapprima l’azienda aveva indicato problemi «nelle Americhe». Poi ha ammesso che la connettività di Microsoft 365, il servizio in abbonamento che ospita Outlook e Teams, poteva risultare compromessa in qualsiasi regione. Downdetector, il sito che monitora i disservizi, ha raccolto migliaia di segnalazioni anche su Teams e su Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale del gruppo. Per la tv americana Nbc, a restare colpiti sono stati Outlook, Teams e decine di milioni di utenti in tutto il mondo.

Le ricadute si sono viste ben oltre la posta elettronica. Secondo la ricostruzione dell’Associated Press, lo stop ha toccato anche alcune infrastrutture, a cominciare dall’assistenza delle compagnie aeree. Air India ha reindirizzato temporaneamente i propri servizi di posta per non perdere le richieste dei clienti. IndiGo, altro vettore indiano, ha riferito interruzioni nell’assistenza via e-mail, con la capacità di comunicare con i passeggeri compromessa. Negli Stati Uniti Workhorse Group ha rinviato la conference call sui risultati trimestrali. A Singapore l’agenzia governativa per la tecnologia ha segnalato il blocco delle email istituzionali. In Giappone il vice capo di gabinetto Masanao Ozaki ha confermato disagi alle infrastrutture informatiche del governo. Problemi anche per la Corte Suprema delle Filippine. Sul fronte della ripresa il quadro resta prudente. «Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano», ha scritto Microsoft su X. Poco dopo mezzogiorno di oggi è arrivato l’aggiornamento sul traffico riportato gradualmente alla normalità. Il recupero avanza però per fasi, e non senza insidie. Già in mattinata la società aveva avvertito che alcuni server rimessi in funzione potevano bloccarsi di nuovo una volta connessi alla rete. Il guasto, intanto, ha contagiato piattaforme di terze parti. OpenAI e Anthropic hanno segnalato problemi con i connettori, le integrazioni che collegano i chatbot agli account aziendali di Microsoft 365.

Resta il capitolo delle cause, il meno nitido. Microsoft ha fatto sapere sui social che non c’è «nessun segno di attività dolosa o di attacco informatico» dietro l’interruzione. Il ministro australiano degli Affari interni, Tony Burke, dopo un confronto con i vertici locali dell’azienda e con il coordinatore nazionale per la sicurezza informatica, ha riferito che Microsoft non ritiene si tratti di un attacco hacker. L’ipotesi è una dinamica simile al blocco CrowdStrike del luglio 2024, legata a un aggiornamento difettoso. Per ora l’origine del guasto non è stata chiarita e la prudenza resta d’obbligo.

Ed è la fragilità del sistema a dominare il dibattito. Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza, ha spiegato all’Ansa che a preoccupare di più è «la dipendenza tecnologica globale da un numero ristretto di grandi provider», le cui infrastrutture reggono ormai gran parte delle attività quotidiane di imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni. Al momento non risultano impatti diretti sui servizi essenziali, ma non si possono escludere rallentamenti o interruzioni. Il punto, per Paganini, è la propagazione dei disservizi a cascata verso chiunque dipenda dal fornitore, comprese le realtà che erogano servizi fondamentali. Rinunciare ai grandi operatori non è necessario, precisa. Bisogna evitare che il problema di uno solo metta in ginocchio intere filiere economiche e servizi pubblici. Le strade indicate sono continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori e alternative pronte all’uso.

Sul versante dei consumatori, Assoutenti denuncia disagi per milioni di cittadini. Il presidente Gabriele Melluso parla di conseguenze «concrete» per professionisti e imprese, che rischiano di non ricevere comunicazioni importanti, gestire documenti, rispettare scadenze. «Non è più possibile considerare questi strumenti come semplici servizi accessori», afferma, ricordando che posta, archiviazione cloud e applicazioni da lavoro sono ormai infrastrutture indispensabili.