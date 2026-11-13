Oltre 200 morti per eventi estremi negli ultimi 12 anni in Italia

Mentre il Nord, per il terzo giorno consecutivo, è flagellato dal ciclone atlantico Charlie, Legambiente getta acqua sul fuoco. L’associazione ambientalista snocciola i numeri degli ultimi 12 anni di eventi estremi. Trombe d’aria, alluvioni e frane che hanno provocato, solo in Italia 221 morti. Il Belpaese è sempre più piegata dagli eventi meteo estremi «e paga caro i ritardi su prevenzione, mitigazione e adattamento» sottolinea Legambiente con il nuovo report dell’Osservatorio CittàClima indicando due campanelli d’allarme: «In dodici anni, dal 2015 al 30 settembre scorso ci sono stati 2.689 eventi meteo estremi che hanno causato 221 morti; mentre il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023 dopo anni di ritardo, non è ancora operativo perché mancano le risorse economiche necessarie per attuarlo».

Il nuovo report, realizzato in collaborazione con Unipol, viene diffuso nella settimana di inizio della Cop31 mentre il Paese, in queste ore, sta anche facendo i conti con una nuova allerta meteo rossa e arancione in diverse regioni, soprattutto al Nord, area che si conferma la più colpita con 1.237 eventi seguita dal sud (827) e dal centro (625). A livello regionale le più colpite sono Lombardia (348), Sicilia (286) ed Emilia-Romagna (249).

I danni economici lasciati dalla crisi climatica nella Penisola dal 1980 ad oggi si stimano in circa 147 miliardi di euro, stando al rapporto Strategia per la pace climatica, promosso da ConsumerLab e realizzato da Future Respect, ricorda Legambiente.

L’Italia peraltro è il Paese europeo che ha registrato le maggiori perdite economiche. Se poi si allarga lo sguardo verso il resto dell’Europa, nel quinquennio 2020-2024 nell’Ue, stando ai dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, si è raggiunto il massimo storico con 43,7 miliardi di euro di danni, pari 8,7 miliardi di euro all’anno, osserva Legambiente rilevando che le politiche climatiche sono «poco coraggiose e incisive»

Tra le città Roma continua ad essere l’area urbana più fragile, seguita da Genova e Milano e da quattro città del sud: Palermo, Bari, Agrigento e Napoli .

Intanto si fa sempre più lungo l’elenco dei danni e i disagi alla popolazione provocati dall’ondata di pesante maltempo che nelle ultime ore ha colpito in particolare la Liguria e la Toscana. Qui, sono in tutto 124 le persone isolate e altre 100 quelle evacuate nelle province di Lucca e Massa-Carrara, Frazioni isolate e strade chiuse nelle aree golenali del fiume Serchio.

Nel comune di Massa c’è il divieto di utilizzare per scopi alimentari l’acqua dell’acquedotto che serve l’abitato di Forno. In Garfagnana un pezzo di collina si è staccato ed ha invaso la sede stradale nel comune di Bagni dìi Lucca. Strade completamente allagate e case sommerse dall’acqua anche nello Spezzino. In Val fi Magra, due anziani sono rimasti bloccati per tre ore nella loro auto mentre l’acqua filtrava dalle portiere. Sono stati soccorsi dagli agenti della polizia penitenziaria. «È stato complicato aprire le portiere per via della pressione dell’acqua - raccontano gli agenti di polizia - Li abbiamo presi in braccio e portati all’asciutto».

Le violente precipitazioni hanno provocato anche pesanti ripercussioni e danni al comparto agricolo locale, colpendo le aziende del territorio. Le situazioni di maggiore criticità si concentrano nei comuni di Sansepolcro e Anghiari, rende noto Coldiretti Arezzo. «Questa ennesima emergenza dimostra la grande fragilità del nostro territorio e richiama ancora una volta alla responsabilità politica, servono investimenti urgenti per la manutenzione e la regimazione delle acque» sottolinea Coldiretti Arezzo.

Punta il dito contro la politica anche Legambiente. «La crisi climatica non si contrasta rincorrendo le emergenze ma mettendola al centro dell’agenda politica - sottolineano gli ambientalisti - Servono interventi efficaci incentrati su mitigazione e adattamento. Fondamentale rendere operativo subito il Pnacc, approvare una legge contro il consumo di suolo e prevedere il divieto di edificazione in tutte le aree a rischio idrogeologico».