Per i giudici i bimbi della famiglia nel bosco non possono ancora tornare a casa. E quando potranno?

La strada verso casa resta aperta, ma sarà ancora lunga. Chissà quanto. I tre bambini della “famiglia nel bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti, devono restare nella casa famiglia di Vasto, dove vivono dal novembre 2025. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti respinto il reclamo presentato dai genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni, confermando la validità della consulenza tecnica d'ufficio e le disposizioni sul collocamento dei piccoli nella struttura protetta. Resta invece in vigore il programma di ricongiungimento graduale con mamma e papà, avviato all'inizio di settembre.

A darne notizia è stato l'avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia anglo-australiana e ha già annunciato un nuovo ricorso, questa volta in Cassazione. Secondo il legale, la Corte avrebbe disatteso le osservazioni della difesa sul diritto dei genitori di scegliere il percorso educativo dei figli, con la richiesta di riprendere l'istruzione parentale (il cosiddetto homeschooling), e sulla necessità che il collocamento extrafamiliare, misura da considerare straordinaria - e che dimostrerebbe, come più volte confermato dai consulenti, di nuocere alla salute dei piccoli -, abbia termini di durata chiaramente definiti. Un nodo, quello della scuola, che potrebbe aver avuto un qualche peso nella decisione dei giudici: i tre bambini, che prima dell'allontanamento seguivano appunto un percorso di istruzione parentale, hanno cominciato a frequentare la scuola pubblica con l'inizio dell'anno scolastico, ma la difesa vorrebbe poter tornare all'homeschooling affidando la loro educazione a un progetto con insegnanti individuati dalla famiglia e messi a disposizione dal Comune. C'è però un elemento che Pillon sottolinea come positivo: la conferma del percorso di rientro già in corso. I bambini, riferisce il legale, sono «molto felici» di poter trascorrere del tempo con mamma e papà nei fine settimana e negli incontri infrasettimanali, pur attendendo con ansia il ricongiungimento definitivo.

Le tappe della vicenda

Riavvolgiamo il nastro della vicenda. Il 1° settembre il Tribunale per i minorenni dell'Aquila aveva aperto alla possibilità di ricomporre il nucleo familiare, dopo mesi di separazione e un progressivo adeguamento dei genitori alle richieste delle autorità: la regolarizzazione della situazione abitativa, l'avvio dei percorsi sanitari, la collaborazione con i servizi sociali e l'inserimento scolastico dei figli. La decisione aveva previsto un rientro a tappe, con incontri nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli e, successivamente, pernottamenti insieme ai genitori. Il primo fine settimana senza la presenza degli operatori è arrivato il 17 ottobre. Dopo quasi undici mesi di lontananza, Nathan e Catherine hanno raggiunto i figli nella struttura di Vasto e li hanno accompagnati nel casolare nel bosco, dove i piccoli hanno potuto ritrovare gli animali a cui erano legati. Poi il trasferimento nella casa comunale, dove hanno trascorso la notte e la giornata successiva con mamma e papà, prima di rientrare nella struttura protetta. Un passaggio importante, che aveva alimentato le speranze della coppia di arrivare rapidamente alla ricomposizione definitiva.

La storia della famiglia di Palmoli era arrivata all'attenzione delle autorità nel settembre 2024, dopo che l'intero nucleo era stato ricoverato in ospedale per una sospetta intossicazione da funghi raccolti e cucinati in casa. Da lì erano partite le verifiche dei servizi sociali e delle autorità sulle condizioni abitative, sanitarie ed educative dei tre figli (mai, né allora né dopo, sono stati ravvisati abusi o violenze di alcun tipo sui piccoli). Il 20 novembre 2025 il Tribunale per i minorenni aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei bambini in una struttura protetta. Inizialmente insieme alla madre, che era stata poi allontanata a sua volta nel marzo successivo, dopo diversi scontri e scambi di accuse con gli assistenti sociali. Da allora il caso è diventato uno dei più controversi del dibattito pubblico italiano, con interventi politici, un'ispezione ministeriale, ricorsi e prese di posizione contrapposte. La scelta di vita radicalmente alternativa della coppia, le condizioni dell'abitazione nel bosco, la mancata frequenza scolastica e il rapporto con i servizi sociali hanno alimentato una discussione che spesso ha finito per sovrapporre questioni diverse: la libertà educativa dei genitori, il diritto dei bambini a crescere in un ambiente adeguato, i limiti e le responsabilità dell'intervento dello Stato nelle scelte familiari.

Le nostre domande

Già a febbraio, a tre mesi dall'allontanamento, ci eravamo chiesti se il tempo della giustizia, dei servizi sociali e delle perizie coincidesse davvero con quello dell'infanzia: per tre bambini piccoli il tempo trascorso lontano dalla propria casa e dalle abitudini familiari non è una variabile neutra. Nel settembre scorso, commentando l'apertura al ricongiungimento graduale, avevamo osservato come sarebbe stato un errore leggere quella decisione soltanto come una vittoria o una sconfitta dei genitori : il punto era che la famiglia potesse tornare a ricomporsi, dopo che Catherine e Nathan avevano progressivamente risposto alle richieste dei giudici. Cosa che hanno fatto. Ora la Corte d'Appello rimanda ancora. La gradualità, sì, può essere uno strumento necessario per accompagnare un ricongiungimento familiare nell'interesse dei minori; deve però condurre a una meta riconoscibile, attraverso passaggi verificabili e tempi comprensibili. Quanto ancora dovranno attendere questi tre bambini prima che il percorso avviato dalle istituzioni possa dirsi compiuto, cioè prima di poter tornare a vivere con mamma e papà?

I richiami della Cedu e dell'Onu. La Garante Terragni: «Il sistema va ripensato»

La questione, per altro, va ben oltre la vicenda di Palmoli e riguarda il funzionamento stesso del nostro sistema di tutela dei minori. Proprio l'8 ottobre scorso, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato nuovamente l'Italia per la violazione del diritto alla vita familiare, in una vicenda siciliana nella quale un bambino, affidato a un'altra famiglia, non era mai stato restituito alla madre, nonostante il Tribunale per i minorenni avesse disposto il ricongiungimento entro quattro mesi. Gli incontri tra i due non erano mai stati organizzati e, dopo cinque anni, il piccolo si trovava ancora presso gli affidatari, che nel frattempo si erano trasferiti in un'altra regione senza autorizzazione del giudice. Per Strasburgo, ritardi nell'esecuzione dei provvedimenti e controlli insufficienti avevano finito per compromettere irreversibilmente il legame tra madre e figlio. Una criticità che la Corte ha definito sistemica, richiamando precedenti condanne dell'Italia.

«Alla sentenza Cedu – ha commentato la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni – si aggiunge il recentissimo intervento delle Nazioni Unite sul caso di un bambino, ormai cresciuto, che per sei anni ha vissuto in comunità dopo che la madre in difficoltà si era rivolta ai servizi per avere aiuto. Il Comitato Onu per i diritti dell’infanzia, accogliendo un ricorso della famiglia, accusa l’Italia di “privazione arbitraria della libertà” del minore, invitando il nostro Paese ad adottare immediatamente misure per “assicurare che tutti i procedimenti volti ad allontanare i minori dai loro genitori” rispettino la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo». Secondo le Nazioni Unite, ha aggiunto Terragni, «nel caso esaminato la volontà del bambino non è stata tenuta in alcun conto, violando i suoi diritti. L’Onu ribadisce altresì che “le decisioni che dispongono l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia sono misure estreme” e che lo Stato dovrebbe fornire sostegno ai genitori per “ripristinare o rafforzare la capacità della famiglia di prendersi cura del minore, a meno che la separazione non sia necessaria per proteggerlo”». «Queste due importanti prese di posizione – le conclusioni della Garante – ci rafforzano nel nostro convincimento che il sistema vada profondamente ripensato e riformato, indicando con precisione la direzione da intraprendere. E sottolineando che l’allontanamento dei minori deve diventare una misura eccezionale e residuale, privilegiando il sostegno alle famiglie in difficoltà – da prendere interamente “in affido” senza separare i figli dai genitori – salvo casi di rischio attuale e imminente per il minore».