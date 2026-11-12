Adozioni e coppie omosessuali: le due sentenze della Consulta (con l'invito al Parlamento a riscrivere le regole)

Due decisioni diverse per un unico, grande interrogativo lasciato sul tavolo della politica. Nel giro di pochi giorni la Corte costituzionale è intervenuta con due sentenze, rese note solo oggi, sul delicato terreno delle adozioni e che riguardano le coppie gay: con una stabilendo che due persone unite civilmente (anche dello stesso sesso, s’intende) possono adottare insieme un maggiorenne. Con l'altra – pur senza modificare la legge attuale, che com'è noto lo vieta – aprendo di fatto alle adozioni internazionali dei minori da parte di coppie omosessuali e rivolgendo al Parlamento l’invito a verificare se una disciplina costruita quasi trent'anni fa «sia ancora adeguata al quadro giuridico e sociale di oggi».

Quest’ultima pronuncia, la sentenza n. 194, è probabilmente quella destinata a produrre le conseguenze più rilevanti nel dibattito pubblico. Il caso nasce dal ricorso di una coppia gay unita civilmente che aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Venezia di essere dichiarata idonea all'adozione internazionale di un bambino che si trova attualmente in un orfanotrofio fuori dall'Italia. Gli accertamenti compiuti dai servizi sociali avevano dato esito favorevole. A impedire l'accoglimento della domanda è però la legge, che riserva questo tipo di adozione alle coppie sposate. La Consulta, lo sottolineiamo, non ha dichiarato incostituzionale la norma: ha anzi giudicato la questione inammissibile, ritenendo che una scelta tanto delicata, destinata a incidere sull'intera architettura dell'adozione internazionale, spetti anzitutto al legislatore. E ci mancherebbe. Ma da un punto di vista culturale, nelle oltre trenta pagine di motivazione, i giudici costituzionali compiono una ricognizione piuttosto dettagliata delle trasformazioni intervenute nel diritto di famiglia ricordando, tra le altre cose, che la distinzione tra figli legittimi e naturali è stata superata, che il matrimonio non costituisce più l'unica forma di famiglia riconosciuta dall'ordinamento, che le unioni civili hanno acquisito uno statuto giuridico proprio e che l'orientamento sessuale non incide sulla capacità di assumere responsabilità genitoriali, specie quando si è chiamati a una valutazione in merito «al miglior interesse del minore abbandonato».

La Corte fa di più e sottolinea che «non [vi sono] certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore», così come «l’orientamento sessuale della coppia non incide […] sull’idoneità all’assunzione della responsabilità genitoriale». Affermazioni già presenti in precedenti pronunce, ma che acquistano particolare rilievo in una sentenza dedicata proprio all'accesso delle coppie gay all'adozione internazionale. Rifiutando di sostituirsi al Parlamento, insomma, la Consulta finisce col mettere in fila già i capisaldi di una nuova legge.

Il via libera all'adozione dei maggiorenni

La stessa logica emerge nell'altra recente decisione della Consulta, quella che consente alle coppie unite civilmente (quindi anche alle coppe gay) di adottare insieme una persona maggiorenne. In questo caso il terreno è tutto diverso: non si parla di minori in stato di abbandono né della ricerca della famiglia più adeguata cui affidarli, ma del riconoscimento giuridico dei cosiddetti “rapporti già consolidati”. L'esempio più semplice è quello del figlio biologico di uno di due partner che sia cresciuto per anni all'interno della coppia e abbia costruito anche con l'altro componente un rapporto autenticamente familiare: una volta raggiunta la maggiore età, sarà ora possibile ottenere il riconoscimento giuridico di quel legame attraverso l'adozione. Secondo la Corte non vi è «ragione sufficiente» per consentire questa possibilità alle coppie sposate e negarla alle coppie unite civilmente, come avviene ora. Il divieto, dunque, è incostituzionale e decade.