L’automobile cambia mestiere. E cerca giovani capaci di reinventarla

Quali competenze serviranno per lavorare nell'automotive di domani? E come trasformare l'innovazione tecnologica in opportunità professionali e sviluppo per il territorio? Sono le domande al centro della terza tappa di Geely Auto Talks che si è svolta all'Università LUM “Giuseppe Degennaro” di Bari. L'incontro, dal titolo “Mobilità futura: sfide e opportunità per giovani e imprese, a Bari e nel Mezzogiorno”, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, università e imprese per discutere come stanno cambiando le competenze richieste dal settore e quali opportunità si aprono per le nuove generazioni.

La ricerca “Competenze e professioni nel settore automotive”, realizzata da Youtrend per Geely, evidenzia l'evoluzione dei profili richiesti dalle imprese: nei prossimi tre anni, il 50% prevede nuovi inserimenti nello sviluppo software e delle applicazioni, il 47% nella sostenibilità e nell'energy management e il 45% nella digitalizzazione dei processi produttivi. Al centro del cambiamento ci sono i giovani talenti, con competenze e idee fondamentali per la competitività delle imprese. Rafforzare il dialogo tra scuole, ITS, università e aziende significa investire oggi nelle professionalità che guideranno la mobilità di domani.

Ma anche il mondo delle concessionarie cambierà: il progetto AUTOBOTS, sviluppato dal Politecnico di Bari in collaborazione con Maldarizzi Automotive, esplora una nuova generazione di rivenditori attraverso intelligenza artificiale, Digital Twin, automazione e gestione intelligente dei processi. Le sfide della trasformazione in atto in questo momento storico sono state approfondite anche nel panel “L’automotive del futuro: tecnologie, connettività e nuove competenze”, con la partecipazione di Giuseppe Christian Tomasicchio, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bari-BAT; Andrea Di Giandomenico, Executive Manager di Michael Page Executive; Simone Dolce, Direttore Automotive di Engineering Group; e Dario Ferrillo, Direttore BU Transport Infrastructure & Logistics di Almaviva. Il confronto tra i rappresentanti del mondo imprenditoriale e tecnologico ha approfondito le trasformazioni legate a connettività, digitalizzazione e nuovi modelli di business, dove l’intelligenza artificiale trasforma il lavoro senza sostituire il valore umano.

“La mobilità del futuro richiede tecnologie evolute e competenze capaci di svilupparle e gestirle”, dichiara Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia e a capo di Jameel Motors. “L’obiettivo principale è quello di allineare l’impresa, le istituzioni con il mondo universitario per essere protagonisti nell’evoluzione della mobilità. Forse in Italia c’è ancora un po’ di confusione su quello che sarà il futuro dell’automotive, cosa che non sta accadendo nel resto d’Europa, dove Francia e Germania hanno superato il 30% di elettrico, Portogallo al 36%, Spagna al 20%; per non parlare dei Paesi nordici ben oltre il 40% e la Norvegia addirittura al 90%, mentre l’Italia è il fanalino di coda all’8%. In Europa orientare lo sguardo poteva costituire un vantaggio competitivo, mentre paesi come la Cina o gli Stati Uniti che hanno saputo leggere la direzione dello sviluppo: l’introduzione di auto cinesi in Italia, più accessibili e più avanzate tecnologicamente, sono ben accolti dal consumatore. Ma dobbiamo restare ottimisti: solo l’11% dell’industria automotive è legata ai motori termici, mentre la restante percentuale può essere facilmente orientata verso lo sviluppo dei motori elettrici o elettrificati”.