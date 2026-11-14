L'Europa si blinda contro l'immigrazione irregolare. E 5 Paesi vogliono i centri per il rimpatrio in Ruanda

Fermare le partenze, potenziare i rimpatri, cooperare sulle «soluzioni innovative» e mettere in campo «nuovi strumenti» per affrontare «minacce straordinarie». In occasione della riunione a Dublino della Comunità politica europea (Cpe), formato di coordinamento informale, 41 leader - a nome di 39 governi e due istituzioni continentali (la Commissione Ue e il Consiglio d’Europa) - hanno firmato l’ennesimo documento congiunto che mette nero su bianco un irrigidimento ulteriore della linea in fatto di migrazione, promosso dai leader di Italia (Giorgia Meloni), Regno Unito (Andy Burnham) e Danimarca (Mette Frederiksen). La coalizione supera barriere geografiche e divisioni politiche (a Londra come a Copenaghen sono al potere governi di sinistra) per indicare nella migrazione irregolare l’antagonista comune. La massa critica è cresciuta fino a coinvolgere quasi tutti i membri della Cpe: un passo avanti sottolineato con una certa soddisfazione in ambienti italiani, rispetto ai 17 firmatari della prima dichiarazione di questo genere, nell’ottobre 2025 a Copenaghen, e ai 33 di maggio a Yerevan.

Dalla Germania ai Paesi Bassi, dal Portogallo all’Estonia, dall’Austria alla Svezia, tra i leader dei Paesi dell’Unione ci sono pressoché tutti; ma il documento è sostenuto pure da molti partner extra-Ue come Svizzera, Islanda, Albania e Armenia. Si smarcano i Paesi che ormai da tempo a Bruxelles puntano i piedi sul dossier: Francia, Lussemburgo e Spagna (il cui premier Pedro Sánchez, finito di recente nel mirino delle altre capitali per le sue politiche di regolarizzazione dei migranti, era assente a Dublino per via della campagna elettorale in vista del voto del 29 novembre).

«Di fronte alla persistente instabilità globale, alle minacce ibride, tra cui la strumentalizzazione della migrazione, e al continuo sfruttamento delle persone vulnerabili da parte delle reti di trafficanti di esseri umani», si legge nella dichiarazione congiunta, i 41 firmatari «hanno ribadito l’impegno a proseguire gli sforzi per ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa e al suo interno, riconoscendo la sfida comune che essa rappresenta». Tra le priorità condivise indicate c’è l’uso di «sistemi di allerta precoce per prevedere e gestire i flussi migratori e individuare i rischi emergenti per la sicurezza», il contrasto della disinformazione (il riferimento implicito è ai post circolati sui social visti in corrispondenza del maxi afflusso di questa estate a Ceuta) e il rafforzamento «della cooperazione con i Paesi di origine e transito, anche attraverso un utilizzo efficace degli incentivi disponibili». A proposito di collaborazione fra governi europei, invece, in vista del summit Ue-Regno Unito di venerdì prossimo a Bruxelles, il premier britannico Burnham - impegnato contro gli attraversamenti della Manica su piccole imbarcazioni - ha chiesto all’Unione di concedere a Londra un accesso più ampio alle banche dati Schengen per la gestione delle frontiere che consentono di incrociare le segnalazioni di polizia. Sullo sfondo, intanto, prende forma l’intesa tra Germania, Danimarca, Austria, Grecia e Paesi Bassi per aprire già l’anno prossimo centri di rimpatrio congiunti fuori dall’Ue dove trasferire chi s’è visto rigettare la domanda d’asilo: secondo quanto riferisce Politico, i cinque annunceranno lunedì da Vienna un primo progetto pilota in Ruanda.