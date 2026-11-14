Gli psicologi: spiegate ai bambini cosa sono gli allarme bomba, così si placa la paura

Evacuare o non evacuare? Questo è il dilemma. Il Viminale l'ha risolto con le nuove istruzioni cui attenersi di fronte a ulteriori allarmi: «È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari». Insomma, si resta in classe in caso di “mail bombing”. Salvo che emergano «specifici ulteriori elementi di rischio».

Punto e a capo, ma resta aperta la questione di fondo. Il tema non è «quanta paura dobbiamo avere, bensì capire chi e perché vuole spaventarci. E su questo la scuola ha molto da dire, perché è il posto dove si impara a distinguere il vero dal falso, il sempre dal mai e, soprattutto, il valore dei grigi, degli spazi intermedi e incerti da abitare con cura e con cautela». Dafne Guida, psicopedagogista e presidente della cooperativa Stripes, che da più di 35 anni sviluppa e gestisce scolastici ed educativi, stronca la solita dinamica da tifosi che, come spesso accade, ha diviso il Paese. Di fronte alla raffica di allarmi è inutile santificare i presidi o crocifiggerli per la loro scelta, serve piuttosto capire cosa sta accadendo, e possibilmente spiegarlo a dei bambini che si sono visti arrivare gli artificieri in classe. «L’impatto emotivo è stato fortissimo. Qualcuno ha reagito piangendo, altri da qualche giorno dormono male. Un’ansia legittima e comprensibile, che non si risolve minimizzando o banalizzando il problema. Non servono eroi, meglio fermarsi a riflettere con i ragazzi. Ma il personale docente non va lasciato solo ad affrontare queste situazioni: è tempo di istituire un team psicopedagogico in ogni istituto, una presenza stabile che aiuti a gestire ogni situazione critica, come quella dei giorni scorsi ma anche altre. Penso ad esempio agli episodi di violenza, alle aggressioni agli insegnanti».

Negare il problema, invece, non serve a nulla. «Durante un’evacuazione, ai bambini che chiedevano perché ci fosse la polizia, è stato detto che era in corso una disinfestazione… Ma così sentono di essere ingannati dagli adulti di cui si fidavano. Occorre piuttosto allenarsi al dialogo, parlare di quanto accaduto. Magari organizzare dei giochi a tema. Non puoi tornare alle guerre puniche come se niente fosse, il giorno dopo un allarme diffuso in tutta Italia e non solo». Le false minacce provocano un insidioso effetto collaterale: sottovalutare un pericolo che poi un giorno potrebbe rivelarsi reale. «È come nella favola in cui il pastorello gridava “al lupo al lupo”. A questo si rimedia distinguendo con razionalità situazioni e condizioni. Il governo ha annunciato un protocollo, che però a prima vista mi sembra generico. Occorre chiarire meglio l’oggetto, certe valutazioni non vanno lasciate ai presidi, che non hanno le competenze. E non servono nemmeno i Rambo di turno. Vanno sempre seguite le procedure, ci si deve ricordare che all’interno ci sono dei bambini». Tenendo ben presente che loro, «anche se non parlano, vedono tutto. Anche quello che purtroppo non vorremmo. Per questo è necessario parlarne: non serve scomodare la geopolitica, ma semplicemente spiegare i fatti e ammettere che non ci sono tutte le risposte. In questo modo anche l’allarme può diventare strumento di apprendimento, perché dialogando si sviluppa il pensiero critico». La conoscenza è l’antidoto migliore perché «dissolve la paura, riduce l’incertezza e restituisce in qualche modo il controllo sulla situazione».

Sulla stessa frequenza si sintonizza Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale: «In questi casi, ai bambini e agli adolescenti bisogna dare informazioni chiare e corrette senza nascondere i fatti, ma cercando di non trasmettere ansia: è compito degli adulti - genitori, insegnanti, istituzioni e media - dare comunicazioni che non allarmino ma rassicurino, per evitare che una notizia da tenere sotto controllo si trasformi in un disagio psicologico». Gulino rileva che «situazioni di paura e allarme di questo tipo vengono valutate dalla nostra mente non soltanto sulla base della loro probabilità reale, ma anche attraverso le emozioni che suscitano e la frequenza con cui ne sentiamo parlare. Le informazioni, quindi, devono essere tempestive, attendibili, capaci di spiegare ciò che accade senza ricorrere a toni drammatici o a rassicurazioni superficiali. Anche gli adulti, soprattutto quando si confrontano con bambini e adolescenti, possono contribuire a costruire un clima di fiducia». Con un’avvertenza: «Bisogna fare attenzione a non sovraccaricare bambini e ragazzi delle ansie degli adulti: parlare e ascoltare le preoccupazioni dei più giovani è la strada migliore per favorire il benessere e la salute, anche mentale».

Serve lucidità per affrontare queste nuove sfide, spaccarsi in fazioni resta una reazione impulsiva che fa solo il gioco degli “Andropov” di turno. «Chi manda quelle mail tifa per entrambe le squadre - chiosa la presidente Guida -. Anzi, gli servono tutte e due: oggi si trema, domani si sbadiglia, dopodomani si ricomincia a tremare. Non serve far esplodere niente, basta far oscillare. Un paese che passa dal panico all’indifferenza e ritorno è un paese stanco. E un paese stanco va dove lo spingi. È una guerra a basso costo: bastano una connessione e un indirizzo email. Il resto lo mettiamo noi, gratis, con le nostre reazioni confuse».