Overbooking europeo nei negoziati per l'Ucraina: al tavolo con Russia e Usa in sette

«Gli americani sono due, gli ucraini quattro, è normale che anche noi europei andremo come una squadra...». Furbo e diplomatico come da suo solito, Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo e politico portoghese di lungo corso, previene la critica che gli sarà mossa circa l’overbooking dell’Ue ai prossimi negoziati di pace per l’Ucraina. Il formato scelto dai 27 Stati membri, dopo una vibrante e tesa discussione, è il cosiddetto E5, composto da Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia. A cui si assoceranno gli alti rappresentanti del Consiglio e la Commissione Europea, per un totale di 7 diverse personalità che finalmente saranno sedute, a nome dell’Unione, allo stesso tavolo con Kiev, Mosca e Washington. Per l’Italia il mediatore sarà il Consigliere diplomatico e per la sicurezza nazionale di Palazzo Chigi, Fabrizio Saggio. Berlino, Parigi, Londra e Varsavia schiereranno gli omologhi di Saggio. Costa si farà rappresentare dalla sua consigliera per la politica estera, Anna-Maria Boura. Von der Leyen metterà il pallino nelle mani del suo capo di gabinetto, Biorn Seibert. Il plenipotenziario della presidente della Commissione è il nome che ha consentito di estromettere Kaja Kallas, Alto rappresentante per la politica estera, già prima ministra dell’Estonia. Kallas ieri ha fatto trapelare tutto il suo malcontento: «Mosca non vuole personalità forti al tavolo...», parole con cui ha di fatto accusato Von der Leyen, Costa e i leader Ue di cedevolezza verso le pretese di Mosca. «Decidiamo noi chi negozia», le ha risposto VdL formalizzando quella che era una crisi strisciante dentro le istituzioni comunitarie. Mentre Costa si è aggrappato ai Trattati, ricordando che la rappresentanza spetta a Commissione e Consiglio. Ma si ha gioco facile nel ricordare come nel 2015, sui negoziati per il nucleare iraniano, fu coinvolta l’allora Alta rappresentante, l’italiana Federica Mogherini.

La soddisfazione di Roma (dopo la battaglia)

A Dublino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto banco con una pressione costante perché i 27 arrivassero alla decisione. Non si tratta dell’inviato Ue su cui si era sbilanciata in Parlamento, ma in realtà la linea era cambiata sin dal giorno in cui Roma è entrata nei negoziati di Abu Dhabi. Meloni ha continuato a tenere il punto sulla “voce unica” soprattutto per motivi di coerenza. Perciò, dopo l’investitura dell’E5, Palazzo Chigi emana una nota di soddisfazione. Quello raggiunto al Consiglio UE di Dublino, si spiega, è «un importante risultato politico» nel solco di quanto chiesto da Meloni nella lettera inviata prima del vertice ad Antonio Costa. Il «risultato» rivendicato dalla premier è quello di «superare la frammentazione». Il prossimo passaggio è «il mandato politico e negoziale», che dovrà essere fornito dai 27 ma anche dalla lunga lista di Paesi che giovedì ha affollato la riunione della Comunità politica europea e che venerdì prossimo si vedrà a Berlino nell’ambito della Coalizione dei volenterosi. Per Meloni la strategia giusta quando si apriranno i canali con Mosca è «mettere tutto sul tavolo», come hanno spiegato fonti italiane. Garanzie di sicurezza, ricostruzione, adesione di Kiev all’Ue, prigionieri. Diversamente, è la tesi italiana, non potranno venire fuori accordi equilibrati per quella pace «giusta e duratura» che è la bussola di Roma e dell’Ue.

Profonde divisioni permangono in Europa circa la presenza di militari sul terreno, dopo la pace. L’Italia non li manderà, si ribadisce a Dublino. Ma la sensazione è che Roma ritenga che tutta l’Ue debba riflettere sul punto. Una posizione che, però, in questo momento potrebbe fare il gioco di Putin, che chiede l’assenza sul territorio ucraino di qualsiasi soldato straniero. Mentre è poco più di una suggestione l’ipotesi che Kiev aderisca all’Ue proprio in occasione del grande evento di marzo nella Capitale italiana per i 70 anni dei Trattati di Roma. Più realistico che l’appuntamento segni sostanziosi passi avanti politici.

Le pretese (smentite) del Cremlino

Smuovere lo stallo europeo era però essenziale proprio per frenare il largheggiare russo ai tavoli e nella propaganda. Ieri il tabloid tedesco Bild ha riferito che tra le condizioni avanzate dalla Russia durante i negoziati di Abu Dhabi vi sarebbe anche il ritiro della Finlandia dalla Nato. Le autorità finlandesi sono insorte. La notizia è stata smentita da Mosca. «Non ne so nulla. No, non è stato chiesto. Di certo non se n’è discusso», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il quotidiano tedesco cita come altre possibili condizioni russe, nell’ordine: l'esclusione di truppe europee, il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati e sull'intero Donbass, la smilitarizzazione dei porti ucraini di Odessa e Mykolaiv, la libertà di navigazione nel Mar Nero e nel Mar Baltico, l'assenza di basi Nato negli Stati baltici. All’Ucraina sarebbe dato il consenso per aderire all’Ue ma non alla Nato. La “lista di Mosca” – come detto parzialmente smentita – prevederebbe anche una Moldavia federale con Transnistria e Gagauzia libere di indire un referendum per l’indipendenza. In cambio la Russia rimuoverebbe le minacce nucleari e militari che incombono dalla Bielorussia. La smentita non cancella il fatto che Mosca ha le idee chiare sui negoziati, mentre l’Ue ancora cerca la quadra e ieri si è ricompattata soltanto su un principio: non consentire a Russia (e Usa) di trattare da sole sull’architettura di sicurezza del Vecchio continente. Il timore lo esprime con chiarezza il cancelliere tedesco Merz, rivolgendosi a Trump: «Non ci faccia sorprese come ad Anchorage», con riferimento al possibile incontro tra Trump e Putin in Cina, la settimana prossima, al vertice Apec.

La lunga notte dublinese con Kushner e Witkoff

Intanto trapelano dettagli su quanto accaduto alla base militare di Dublino nella notte tra giovedì e venerdì. A telefoni lontani, gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, hanno visto prima Zelensky e poi gli E4 (formato E5 senza la Polonia). Gli americani erano «positivi e costruttivi», spiegano fonti italiane. I due hanno detto chiaramente che Putin ha accettato l’Ue al tavolo negoziale. E che il prossimo round si svolgerà prima del Consiglio Europeo di dicembre. Insomma hanno pressato per avere i nomi. Li hanno avuti poche ore dopo. E sono molto simili a quelli che avevano invitato ad Abu Dhabi.