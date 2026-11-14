Microsoft ha ripristinato tutti i servizi dopo il blackout globale di ieri

Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei servizi Outlook, Teams e Copilot, mettendo fine a un blackout informatico globale durato oltre 24 ore e considerato tra i più lunghi nella storia del gruppo. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, l'azienda ha spiegato di aver risolto il problema tecnico all'origine dell'incidente e di aver riportato alla normalità tutti i servizi nelle aree ancora interessate.

L'interruzione era iniziata giovedì e ha colpito milioni di utenti in più di 70 Paesi, bloccando alcune delle principali funzioni degli strumenti Microsoft più utilizzati nel mondo del lavoro: invio e ricezione di email, gestione dei calendari, videoriunioni e collaborazione a distanza. Secondo Microsoft, il guasto è stato provocato da problemi ai server collegati a Exchange Online, la piattaforma cloud per la posta elettronica e la pianificazione delle attività. L'azienda ha escluso l'ipotesi di un attacco informatico e ha precisato di non avere evidenze di attività malevole. Escluso anche qualsiasi coinvolgimento dell'intelligenza artificiale.

L'impatto è stato rilevante per amministrazioni pubbliche, aziende e organizzazioni in tutto il mondo. Disagi sono stati segnalati negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in Australia. A Londra la polizia metropolitana ha riferito difficoltà nella gestione di alcuni servizi online, mentre il sistema sanitario britannico ha dovuto ricorrere a procedure alternative e, in alcuni casi, alla documentazione cartacea.

Le conseguenze si sono estese anche ai mercati finanziari e ai trasporti. Alcune società di investimento di Taiwan hanno registrato problemi nella gestione delle operazioni e una compagnia è arrivata a utilizzare il fax per confermare le transazioni. Diverse compagnie aeree asiatiche hanno invece segnalato rallentamenti nei servizi di assistenza ai clienti via posta elettronica.

Il sito Downdetector ha raccolto oltre 7,4 milioni di segnalazioni a livello mondiale, con punte vicine a 20mila notifiche al minuto durante l'inizio della giornata lavorativa in Asia e in Europa.

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla forte dipendenza di imprese e istituzioni da pochi grandi fornitori tecnologici e arriva dopo altri problemi che hanno coinvolto quest'anno Microsoft 365 e la piattaforma cloud Azure. Secondo alcuni analisti, tuttavia, gli elevati costi di migrazione rendono difficile per molte organizzazioni prendere in considerazione alternative ai servizi Microsoft, ormai integrati nelle attività quotidiane.



