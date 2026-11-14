Re dei chip, pollo fritto in quota, un transatlantico per i coralli: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

- Dopo 33 anni, Jensen Huang si è dimesso dalla guida di Nvidia, una delle poche società nel mondo capaci di progettare un chip molto potente, che oggi fa funzionare molti programmi di intelligenza artificiale. Un addio che riguarda tutti

- Una mail con un falso allarme bomba è arrivata a migliaia di scuole italiane: in alcune, alunni e insegnanti sono usciti dalle aule, in altre le lezioni sono continuate come se niente fosse

- La catena americana di fast food Kfc ha annunciato l’apertura di due ristoranti sulle piste di Cortina e Madonna di Campiglio. Ma l’arrivo delle alette di pollo ha fatto discutere…

- Un tempo attraversava l’Atlantico a tutta velocità, ora il transatlantico SS United States riposerà sul fondale al largo della Florida, dove è stato fatto affondare apposta per ospitare pesci e coralli

- L’artista americano Sam Shoemaker ha fatto crescere un fungo a forma di kayak. Poi ci è salito e ha pagaiato per più di 42 chilometri in mare: ad aspettarlo a riva c’era un record da Guinness