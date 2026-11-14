Il popolo e il fascismo, Gesù e Barabba: il doppio grave scivolone di La Russa

L’iniziativa organizzata ieri a Milano nell’Aula del Consiglio comunale si intitolava “Giovani di sana e robusta Costituzione”, però non si sa come (o forse sì) si è andati a parare su altri giovani, quelli che il 28 ottobre del 1922 marciarono su Roma in camicia nera. Ed è accaduto per bocca della seconda carica della Repubblica nata dalla Resistenza al fascismo, Ignazio La Russa.

«La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista - ha detto il presidente del Senato -. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia». La Russa, dunque, ha messo sullo stesso piano la spinta del populismo (e dello squadrismo) fascista con la volontà popolare liberamente espressa in un contesto democratico. Del resto, ha aggiunto, «chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista [...] Bisogna accettare la volontà popolare, poi sarà la storia a dire se è giusto o sbagliato».

E subito dopo, per dimostrare la fondatezza delle sue ardite argomentazioni, ha rincarato con un esempio che è come un salto nel cerchio di fuoco: «Se il popolo non avesse scelto Barabba e Gesù non fosse stato crocifisso non avremmo avuto il cristianesimo». Il doppio scivolone del presidente La Russa farà discutere. Ma per noi di Avvenire è anche l’occasione per annunciare che domani pubblicheremo un Forum di approfondimento proprio su Bibbia e Costituzione.

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