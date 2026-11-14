Il Papa e la Chiclayo dei poveri: «I milionari vogliono l’immortalità, interi popoli soffrono per la miseria»

La prima giornata di Leone XIV nella città dove è stato vescovo e dove si toccano con mano le disuguaglianze che lui ha conosciuto da pastore missionario. «Per la Chiesa non è facoltativo accompagnare i migranti, i poveri, le famiglie, i giovani». Il richiamo all’«impegno per la giustizia». Per la sua gente Prevost è voce di speranza. All’Università Cattolica: «Qui ho compreso che l’autorità è servizio e che il governo è ascolto»

Bisogna vedere Chiclayo per capire l’invettiva che Leone XIV lancia dall’Università Cattolica della città. Il Papa denuncia «le promesse del transumanesimo e del postumanesimo», correnti «ideologiche secondo le quali, prima o poi, la tecnologia eliminerà ogni infermità e dolore, così come l’invecchiamento e perfino la morte. Proprio perché il progresso nelle scienze è un ottimo frutto dell’umana intelligenza, esso non si confonde con un privilegio per milionari che pretendono l’immortalità, mentre interi popoli soffrono miseria e oppressione». I due volti del mondo che racconta, senza mezze misure, la metropoli dove “monsignor Prevost” è stato vescovo per otto anni e dove in questi giorni torna da Pontefice.

Faithfull react at the arrival of Pope Leo XIV visit to the chapel San Oscar A. Romero in Chiclayo, Perù, 13 November 2026. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Terra di disuguaglianze, in cui gran parte delle case non è mai stata completata e non è mai arrivata al tetto, in cui le vie dei barrios sono ancora sterrate, in cui il più comune mezzo di trasporto è il motoriscio, in cui i bambini giocano per strada fra la polvere, in cui la corruzione mina la convivenza sociale, in cui la dignità che la gente mostra nasconde povertà e frustrazione. Leone XIV sa bene che cosa significa quando un popolo vive nell’indigenza. Lo ha toccato con mano negli anni da pastore missionario qui. Perciò dice alla comunità ecclesiale che incontra a Chiclayo di fronte al santuario di Nuestra Señora de la Paz: «Ascoltare la realtà sociale e culturale, difendere la dignità umana, accompagnare le famiglie, i giovani, i migranti, le popolazioni indigene, le persone in condizioni di povertà, l’impegno per la giustizia, la pace e il bene comune non sono compiti facoltativi, ma esigenze della nostra missione ecclesiale». Intorno ha un quartiere borghese, per i canoni della città: in realtà, le abitazioni non hanno gli intonaci e nel cuore dell’agglomerato c’è solo terra battuta.

Pope Leo greets faithful from a car, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

La prima giornata nella terra, di cui si sente figlio adottivo, non è soltanto un omaggio alla sua gente che lo accoglie scendendo per strada ovunque passi e gridandogli come un ritornello “Bentornato a casa”. È soprattutto un grido contro le ingiustizie e le derive contemporanee. Del resto, la sua patria vede in lui, certo, un amico di famiglia, ma anche una voce di speranza che porta Chiclayo all’attenzione del mondo con i suoi drammi e le sue attese. Prende spunto dai deserti geografici, ossia dalle distese aride della regione, per dire che i deserti di oggi «sono i nuovi analfabetismi morali e civili che escludono i poveri», spiega di fronte a docenti e studenti nel campus dell’ateneo “Santo Toribio de Mogrovejo”. E a vescovi, sacerdoti, équipe sinodali e consigli pastorali ricorda che «una Chiesa sinodale condivide le gioie, le speranze, i dolori e le angosce dell’umanità, specialmente dei poveri e di coloro che soffrono, come insegna il Concilio Vaticano II».

Mototaxis, the area's most popular means of transportation, pass beneath a banner reading "Yarinacocha welcomes Pope Leo XIV with the pride of our ancestral roots" in the district of Yarinacocha, Pucallpa, Peru, on November 13, 2026, ahead of Pope Leo XIV's visit to the Amazonian city. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

È una festa collettiva l’arrivo di “padre Roberto” che in Perù chiude il suo viaggio in Sud America. Tutti indicano “il ristorante del Papa”, “l’amico del Papa, “il bar del Papa”, “l’università del Papa”: in quest’ultimo caso, confermata dallo stesso Leone XIV quando nel cortile dell’ateneo ripercorre «gli anni come vostro gran cancelliere» e spiega che «mi avete aiutato a comprendere che l’autorità è servizio, che il governo è ascolto e che l’educazione è nobile atto di speranza». E tiene a far sapere: «Prima di tutto ringrazio il Signore, il Dio della vita, per gli anni che mi ha portato a condividere nella missione, a servizio del popolo peruviano». Papa della gente, a cominciare da quella ai margini. E lui lo testimonia fermandosi a parlare, salutando chi si avvicina, riconoscendo volti che lo hanno accompagnato a Chiclayo.

Pope Leo arrives to address students and members of the university community at Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

È comunque ampio il ventaglio dei temi che tratta e che consegna da qui al mondo. Come quello della «fecondità dell’incontro tra fede e ragione, tra religione e scienza» che si realizza «dialogando con umiltà, indagando con rigore e cercando sempre il bene comune», afferma all’Università Cattolica. O come la sfida della tecnologia che, avverte, «non è mai neutra: ogni sua forma porta con sé l’impronta, gli interessi e le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Il rischio più insidioso è qui la sottomissione al paradigma tecnocratico, che riduce la realtà a dati materiali, avendo come valore supremo l’efficienza». Da qui l’invito a far sì che il progresso sia «al servizio del nostro sviluppo integrale, custodendo la dignità di ogni persona e promuovendo il bene comune». E il richiamo ai credenti a offrire «una coerente testimonianza di vita: siate pensatori liberi, per i quali la verità viene prima dell’opinione e la giustizia prima dell’interesse».

Pope Leo XIV arrives for a meeting with bishops, priests, religious and seminarians at the Shrine of Our Lady of Peace in Chiclayo, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Guardando alla Chiesa il Papa sottolinea che «la prima testimonianza che le comunità cristiane devono dare è l’amore fraterno tra i propri membri». E osserva che «l’autentica comunione valorizza la diversità delle culture, delle vocazioni, dei carismi e dei ministeri come una ricchezza e li promuove». Poi ribadisce che «la partecipazione dei laici non è una concessione, ma un’espressione della loro dignità battesimale». Ed esorta a far sì che «ciascuno possa offrire il proprio contributo, come pietre vive di un edificio spirituale». Quindi l’indicazione a rilanciare «il ruolo dei consigli pastorali. Sebbene il loro voto abbia valore consultivo, la loro importanza ecclesiale è notevole: contribuiscono ad ascoltare la comunità, a discernere le priorità, a formulare risposte più adeguate, a conoscere la realtà». Quella realtà che, come Chiclayo, ha bisogno di parole di fiducia e di gesti di vicinanza.