Il Papa e la Chiclayo dei poveri: «I milionari vogliono l’immortalità, interi popoli soffrono per la miseria»
di Giacomo Gambassi, inviato a Chiclayo
La prima giornata di Leone XIV nella città dove è stato vescovo e dove si toccano con mano le disuguaglianze che lui ha conosciuto da pastore missionario. «Per la Chiesa non è facoltativo accompagnare i migranti, i poveri, le famiglie, i giovani». Il richiamo all’«impegno per la giustizia». Per la sua gente Prevost è voce di speranza. All’Università Cattolica: «Qui ho compreso che l’autorità è servizio e che il governo è ascolto»
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November 14, 2026
Bisogna vedere Chiclayo per capire l’invettiva che Leone XIV lancia dall’Università Cattolica della città. Il Papa denuncia «le promesse del transumanesimo e del postumanesimo», correnti «ideologiche secondo le quali, prima o poi, la tecnologia eliminerà ogni infermità e dolore, così come l’invecchiamento e perfino la morte. Proprio perché il progresso nelle scienze è un ottimo frutto dell’umana intelligenza, esso non si confonde con un privilegio per milionari che pretendono l’immortalità, mentre interi popoli soffrono miseria e oppressione». I due volti del mondo che racconta, senza mezze misure, la metropoli dove “monsignor Prevost” è stato vescovo per otto anni e dove in questi giorni torna da Pontefice.
Terra di disuguaglianze, in cui gran parte delle case non è mai stata completata e non è mai arrivata al tetto, in cui le vie dei barrios sono ancora sterrate, in cui il più comune mezzo di trasporto è il motoriscio, in cui i bambini giocano per strada fra la polvere, in cui la corruzione mina la convivenza sociale, in cui la dignità che la gente mostra nasconde povertà e frustrazione. Leone XIV sa bene che cosa significa quando un popolo vive nell’indigenza. Lo ha toccato con mano negli anni da pastore missionario qui. Perciò dice alla comunità ecclesiale che incontra a Chiclayo di fronte al santuario di Nuestra Señora de la Paz: «Ascoltare la realtà sociale e culturale, difendere la dignità umana, accompagnare le famiglie, i giovani, i migranti, le popolazioni indigene, le persone in condizioni di povertà, l’impegno per la giustizia, la pace e il bene comune non sono compiti facoltativi, ma esigenze della nostra missione ecclesiale». Intorno ha un quartiere borghese, per i canoni della città: in realtà, le abitazioni non hanno gli intonaci e nel cuore dell’agglomerato c’è solo terra battuta.
La prima giornata nella terra, di cui si sente figlio adottivo, non è soltanto un omaggio alla sua gente che lo accoglie scendendo per strada ovunque passi e gridandogli come un ritornello “Bentornato a casa”. È soprattutto un grido contro le ingiustizie e le derive contemporanee. Del resto, la sua patria vede in lui, certo, un amico di famiglia, ma anche una voce di speranza che porta Chiclayo all’attenzione del mondo con i suoi drammi e le sue attese. Prende spunto dai deserti geografici, ossia dalle distese aride della regione, per dire che i deserti di oggi «sono i nuovi analfabetismi morali e civili che escludono i poveri», spiega di fronte a docenti e studenti nel campus dell’ateneo “Santo Toribio de Mogrovejo”. E a vescovi, sacerdoti, équipe sinodali e consigli pastorali ricorda che «una Chiesa sinodale condivide le gioie, le speranze, i dolori e le angosce dell’umanità, specialmente dei poveri e di coloro che soffrono, come insegna il Concilio Vaticano II».
È una festa collettiva l’arrivo di “padre Roberto” che in Perù chiude il suo viaggio in Sud America. Tutti indicano “il ristorante del Papa”, “l’amico del Papa, “il bar del Papa”, “l’università del Papa”: in quest’ultimo caso, confermata dallo stesso Leone XIV quando nel cortile dell’ateneo ripercorre «gli anni come vostro gran cancelliere» e spiega che «mi avete aiutato a comprendere che l’autorità è servizio, che il governo è ascolto e che l’educazione è nobile atto di speranza». E tiene a far sapere: «Prima di tutto ringrazio il Signore, il Dio della vita, per gli anni che mi ha portato a condividere nella missione, a servizio del popolo peruviano». Papa della gente, a cominciare da quella ai margini. E lui lo testimonia fermandosi a parlare, salutando chi si avvicina, riconoscendo volti che lo hanno accompagnato a Chiclayo.
È comunque ampio il ventaglio dei temi che tratta e che consegna da qui al mondo. Come quello della «fecondità dell’incontro tra fede e ragione, tra religione e scienza» che si realizza «dialogando con umiltà, indagando con rigore e cercando sempre il bene comune», afferma all’Università Cattolica. O come la sfida della tecnologia che, avverte, «non è mai neutra: ogni sua forma porta con sé l’impronta, gli interessi e le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Il rischio più insidioso è qui la sottomissione al paradigma tecnocratico, che riduce la realtà a dati materiali, avendo come valore supremo l’efficienza». Da qui l’invito a far sì che il progresso sia «al servizio del nostro sviluppo integrale, custodendo la dignità di ogni persona e promuovendo il bene comune». E il richiamo ai credenti a offrire «una coerente testimonianza di vita: siate pensatori liberi, per i quali la verità viene prima dell’opinione e la giustizia prima dell’interesse».
Guardando alla Chiesa il Papa sottolinea che «la prima testimonianza che le comunità cristiane devono dare è l’amore fraterno tra i propri membri». E osserva che «l’autentica comunione valorizza la diversità delle culture, delle vocazioni, dei carismi e dei ministeri come una ricchezza e li promuove». Poi ribadisce che «la partecipazione dei laici non è una concessione, ma un’espressione della loro dignità battesimale». Ed esorta a far sì che «ciascuno possa offrire il proprio contributo, come pietre vive di un edificio spirituale». Quindi l’indicazione a rilanciare «il ruolo dei consigli pastorali. Sebbene il loro voto abbia valore consultivo, la loro importanza ecclesiale è notevole: contribuiscono ad ascoltare la comunità, a discernere le priorità, a formulare risposte più adeguate, a conoscere la realtà». Quella realtà che, come Chiclayo, ha bisogno di parole di fiducia e di gesti di vicinanza.
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