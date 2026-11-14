Rete italiana pace e disarmo e Sbilanciamoci! scendono in piazza contro la manovra. Da oggi fino al 22 novembre manifestazioni, incontri e flash mob attraverseranno l'Italia per dire no all'aumento delle spese militari e chiedere un cambiamento delle priorità economiche e politiche del Paese: più risorse per i diritti, la sanità e l'istruzione pubblica, il lavoro, il welfare e la sostenibilità ambientale.

«Servono investimenti per la scuola e gli ospedali e non per le armi. Il governo, invece di fare gli interessi dell'industria bellica, pensi ai problemi degli italiani», dichiara Giulio Marcon, co-portavoce della campagna Sbilanciamoci!. Tra le prime iniziative in programma, quelle di oggi a Colleferro (Roma), per la riconversione dell'industria bellica, e a Rovereto (Trento), per il disarmo. La mobilitazione proseguirà il 15 novembre a Fidenza (Parma) e il 16 novembre a Bologna, con la partecipazione di delegati della Cgil e un flash mob davanti all'università. Il 20 novembre la mobilitazione si unirà a quella degli studenti e allo sciopero generale promosso dalla Cgil, per chiedere di fermare la crescita delle spese militari e destinare maggiori risorse alla scuola pubblica e all'università. «Per la prima volta l'Italia supererà il tetto dei 40 miliardi di spese militari, il 40 per cento dei quali dedicato all'acquisto di nuovi armamenti - spiega Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo -. In più si vuole reclutare le nuove generazioni alla guerra attraverso l'istituzione di riserve speciali che quelle armi dovrebbero utilizzare. L'economia di guerra porta insicurezza in ogni ambito della società e avvicina drammaticamente le lancette dell'orologio dell'apocalisse verso l'irreparabile. Sta alle società civili fermare questa deriva. Per questo saremo a fianco degli studenti nello sciopero giovanile europeo del 20 novembre contro riarmo e coscrizioni, sia obbligatorie sia indotte con la militarizzazione delle nostre università».

Le iniziative proseguiranno anche nelle settimane successive, fino al 2 dicembre, quando sarà presentata alla Camera dei Deputati la Controfinanziaria, con proposte concrete per una legge di bilancio alternativa, che metta al centro la pace, i diritti sociali e i bisogni delle persone.