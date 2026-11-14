In una società che invecchia le Rsa non diventino un ripiego

Per avere una visione adeguata a comprendere i ruoli e gli spazi delle nostre RSA è necessario compiere una lettura delle realtà e degli eventi che riguardano, nella società italiana di oggi, gli anziani nelle loro diverse condizioni. Invito il lettore a osservare i dati di realtà indicati nelle righe seguenti in una prospettiva non segmentaria, ma considerando i singoli dati alla luce di tutti gli altri, cioè della complessità dei fenomeni che caratterizzano le dinamiche delle nostre comunità. Infatti, nessuno di loro spiega compiutamente lo scenario, cioè la realtà che caratterizza il nostro tempo, e quindi i bisogni dei cittadini e le risposte delle RSA. E’, invece, necessario avere la determinazione e la pazienza per studiare i diversi aspetti e trarne indicazioni di insieme sullo scenario nel quale si muovono oggi i cittadini fragili, la società nel suo complesso e il sistema delle RSA.

Questo scenario non è stato descritto per riassumere schematicamente una realtà molto frastagliata, ma per permettere al lettore di farsi un’idea delle dinamiche che oggi caratterizzano la vita delle persone in condizioni di fragilità e quindi potenzialmente fruitori, a breve o lungo temine, del servizio offerto da una RSA. Inoltre, questa presentazione delle condizioni di vita che caratterizzano alcuni individui anziani permetterà di osservare sia dall’esterno che dall’interno le ragioni per le quali oggi le RSA sono indispensabili non solo per il singolo cittadino, ma anche per una vita serena dell’intera comunità. Anche chi ha mostrato in passato un rifiuto quasi ideologico dei “nuovi modi” di abitare dell’anziano (cioè della possibilità di risiedere in ambienti collettivi) si è reso conto che in alcune circostanze non vi sono alternative e che la proposta di residenze per le persone anziane non è motivata dall’esigenza di “sistemare un problema”. Al contrario, prevale la scelta civile di trovare le soluzioni migliori sul piano umano e assistenziale per accompagnare la persona fragile attraverso le problematiche indicate di seguito, che rendono difficile la permanenza della persona nel proprio domicilio. Un impegno condotto senza compromessi; prima di abbandonare la casa del passato, dei ricordi, degli affetti è doveroso compiere un’analisi rigorosa, senza trascurare alcun aspetto, a cominciare da quelli affettivi. Sarebbe un imperdonabile peccato sociale agire con fretta superficiale solo perché “si è liberato un posto e dobbiamo occuparlo prima che venga attribuito ad altri”. Potrebbe sembrare una descrizione idilliaca delle circostanze, sempre complesse, che inducono al ricovero in una RSA; però è sempre doveroso adottare queste procedure. A questa scelta si accompagna l’impegno solenne a costruire per ogni nuovo ingresso condizioni che abbiano al centro dei loro obiettivi il rispetto della dignità e della libertà della persona anziana, non solo sul piano teorico, ma su quello reso concreto dal livello di formazione degli operatori di ogni livello. Una cultura della cura profondamente vissuta porta al convincimento che questa può essere solo generosa, attenta, curiosa, determinata, in una simbiosi tra interventi tecnici, per assicurare il benessere del soma, e l’accompagnamento continuo e senza intervalli.

Un primo aspetto rilevante, anche se forse troppo discusso senza la possibilità di arrivare a conclusioni, è la demografia. Oggi in Italia la spettanza di vita alla nascita è di 87 per le donne e 83 per gli uomini. Sembra un dato che suscita ottimismo, anche perché, sebbene leggermente, continua a migliorare. La lettura della demografia e dell’epidemiologia non deve dimenticare la presenza tra gli ultrasettantacinquenni di un 47% che soffre per una patologia cronica. Questi sono candidati ad un’assistenza residenziale quando il delicato equilibrio tra bisogno di assistenza e disponibilità della stessa entra in crisi per problematiche legate all’organizzazione dei supporti nella propria residenza.

Un secondo aspetto è la struttura della famiglia, realtà che si è modificata in maniera rapidissima nel giro di pochi anni e che sta lasciando una forte impronta sullo scenario. Le coppie di fatto sono la maggioranza, mentre sembra che il matrimonio, come vincolo civile o religioso, abbia perso ogni rilievo nella prospettiva delle giovani coppie. Si stanno formando legami di tipo nuovo, meno stabili, condizione che si riflette sulla cura degli anziani, perché è non in grado di offrire sia oggettivamente sia soggettivamente le garanzie del passato. Non si tratta di dare giudizi etici, ma di leggere con realismo una realtà in movimento. In questa prospettiva anche il sistema di caregiving famigliare, gratuito e generoso, potrà ridursi drasticamente nel prossimo futuro. Ciò porterà ad una crisi dell’assistenza famigliare, che dovrà essere sostituita da sistemi di assistenza organizzati, con costi non irrilevanti sul piano economico e organizzativo.

Un terzo aspetto riguarda la situazione economica delle famiglie e dei singoli anziani. L’evoluzione delle condizioni sociali degli ultimi anni è stata caratterizzata da un aumento del costo della vita, senza un corrispettivo incremento delle pensioni e dei salari. Ciò comporta l’ingresso nella condizione povertà di un numero crescente di individui; inoltre, anche chi non è formalmente considerato povero sulla base dei dati Istat vive dando particolare attenzione ai bilanci personali e famigliari, come non avveniva nel passato. Questa condizione si riflette sulla cura dell’anziano: non vi sono risorse sufficienti per garantire una cura adeguata a casa (badante, casa di dimensioni adeguate, ecc.), ma, allo stesso tempo, diviene difficile anche sostenere le spese di un eventuale ricovero in RSA, oggi attorno ai 1500-1700 euro al mese.

Un quarto aspetto riguarda la solitudine, la più grave malattia del nostro tempo. Moltissimi anziani vivono da soli, in una condizione non voluta, che provoca disperazione e la sensazione angosciante di non avere prospettive nella propria vita. La solitudine è anche un fattore di malattia; l’epidemiologia riporta, ad esempio, un rischio aumentato del 20% della comparsa di demenza nelle persone sole. La solitudine riduce le capacità di autocura del singolo, con conseguenti problemi di igiene, di alimentazione, di movimento. Per questi cittadini è impossibile ipotizzare un’assistenza a casa, se non attraverso interventi continui sia per gli aspetti clinici che di cura della persona e dell’ambiente.

Un quinto aspetto riguarda la condizione di salute degli anziani. I dati indicano che, nonostante l’aumento della spettanza di vita alla nascita, è rimasta immutata la quota di persone con rilevanti problemi di salute. Ciò pone rilevanti interrogativi su due piani: il dovere di interventi di prevenzione del rischio di un peggioramento delle condizioni di salute, che può nel breve portare ad una realtà clinica non più gestibile a casa; inoltre, assume una notevole rilevanza nel giorno per giorno, perché i cittadini devono poter accedere ai servizi sanitari sia acutamente che cronicamente e hanno necessità di piani di assistenza di lunga durata. Ma come è possibile disporre di mezzi perché questi interventi siano possibili nelle dinamiche di ogni giorno? Oltre un certo livello di bisogno clinico e assistenziale l’ingresso in una struttura protetta è doveroso, anche se purtroppo oggi non sempre fattibile per la mancanza di posti nelle RSA.

Un sesto aspetto riguarda la realtà delle RSA e della qualità dei servizi da queste prestati. Purtroppo non vi è alcuna rilevazione della qualità nelle diverse regioni del nostro paese; ma anche dove funziona un sistema formale di controllo di qualità, questo si limita a verificare aspetti burocratico-organizzativi, senza alcuna attenzione sulla reale qualità dell’assistenza. Questo aspetto potrebbe sembrare irrilevante rispetto all’esigenza di ricovero, come sottolineato nelle righe precedenti; al contrario, non si deve trascurare l’attenzione che l’anziano e i suoi famigliari danno alla qualità fornita dalla RSA da loro scelta (o imposta dalle graduatorie) per il ricovero. E’ incivile e disumano ritenere che il cittadino, pur se in difficoltà, sia costretto a decidere senza avere la possibilità di decidere. Chi di noi vorrebbe essere costretto ad abbandonare la sua casa per essere collocato in un luogo sconosciuto? Purtroppo, però, queste considerazioni di normale rispetto dell’umano non valgono per chi è vecchio, ammalato, solo…