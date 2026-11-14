Campione olimpico con 5 ori, si è candidato alle presidenziali di Francia dicendosi «né di destra, né di sinistra». Cattolico praticante, sarebbe il primo presidente di colore. Secondo i sondaggi, il 22% potrebbe votarlo. In queste ore è sceso in campo anche il sindaco di Cannes, David Lisnard. Entrambe le candidature rispondono al bisogno di un volto moderato, contro l'ascesa di Le Pen e Mélenchon

Chi è Teddy Riner, il judoka che sogna l'Eliseo (e piace a Macron)

Chi è Teddy Riner, il judoka che sogna l'Eliseo (e piace a Macron)

Un appello implicito attraversa la campagna presidenziale francese. Con o senza esperienza, si faccia avanti il candidato moderato capace di scongiurare lo scenario di un duello finale, in primavera, fra leader estremisti: la nazionalista xenofoba Marine Le Pen e il radicale anticapitalista Jean-Luc Mélenchon.

Lo stesso inquilino attuale dell’Eliseo, Emmanuel Macron, ha fatto capire lo sconforto che gli procurerebbe un passaggio di consegne con un successore fuori dal tradizionale “arco repubblicano”. In questo scenario, giunge l’ora degli outsider, anche perché annaspano invece diversi professionisti della politica come gli ex premier Edouard Philippe e Gabriel Attal.

Macron si è così rallegrato della candidatura a sorpresa di un novizio assoluto in politica, pur forte di una popolarità fenomenale: il judoka 37enne Teddy Riner, “collezionista” di 5 ori in altrettante Olimpiadi. Di certo, già una leggenda in uno sport che in Francia gode di grande visibilità. Figlio della Guadalupa, nelle Antille francesi, Riner, cattolico praticante, si dice «né di destra, né di sinistra», rispolverando quasi lo slogan che nel 2017 portò fortuna a Macron. Il fenomeno sportivo, 11 volte campione del mondo, promette «buon senso, fermezza e giustizia». Si tratterebbe del primo presidente francese di colore, oltre che del più imponente di sempre: 2 metri e 4 centimetri, per 141 kg.

Una grandeur di un nuovo genere, dunque. Tanto che Riner ama scherzare sulla propria stretta di mano e quella del presidente americano Donald Trump. Intanto, ieri, nel giorno di commemorazione delle stragi jihadiste del 2015, il campione si è recato in un ospedale di Saint-Denis, capoluogo simbolo della banlieue parigina e delle ultime Olimpiadi, per evocare la sanità come «prima cosa» a cui pensare.

Visto come un gigante buono dal sorriso accattivante e con trascorsi pure da testimonial di cause filantropiche, Riner ha il vantaggio di irrompere in una fase di diffusa e profonda allergia degli elettori verso la classe politica tradizionale. Una “purezza” apprezzabile che pare già tradursi nei sondaggi: secondo l’istituto Ifop, il 22% dei francesi dice che potrebbe votarlo, sullo sfondo di una «buona opinione» generale per il 70% degli intervistati. Il videomessaggio di candidatura è stato visto oltre 25 milioni di volte. Tanto che, fra i pretendenti da tempo in corsa, solo Philippe ha fin qui osato ironizzare sul nuovo «candidato di peso». Ma è già pure emersa una prima ombra dietro al judoka: Riner è stato appena condannato in appello a livello amministrativo per aver “minorato” i propri redditi attraverso una società di noleggio di auto di lusso.

Il campione non è l’unico a giocare la carta della novità. Nel centrodestra, irrompe un altro outsider, anch’egli cattolico, a lungo snobbato dal gotha politico a Parigi: si tratta del candidato liberale indipendente David Lisnard, 57 anni, che non ha in effetti mai occupato poltrone sulla scena nazionale, apparendo ancor oggi come un Rastignac della politica, ovvero un provinciale deciso a conquistare la capitale. Sindaco di Cannes, il capoluogo in Costa Azzurra del celebre festival del cinema, è soprattutto presidente dell’associazione dei sindaci di Francia, in un Paese in cui proprio i sindaci rimangono le ultime personalità politiche ancora maggioritariamente ben viste dagli elettori. Forte di quest’ancoraggio locale e di un programma pragmatico che seduce gli imprenditori, Lisnard ha visto in poche settimane il proprio partito, Nuova Energia, “volare” oltre i 110mila tesserati paganti, eguagliando il primato fin qui detenuto dal Raggruppamento nazionale lepenista. Gli ultimi sondaggi lo danno attorno al 10%, all’incirca al livello di Philippe e del socialdemocratico Raphael Glusksmann.

Una dinamica folgorante che, come nel caso di Riner, potrebbe rimescolare le carte della campagna. Senza contare che si specula pure su eventuali altre entrate in lizza in extremis di contendenti “esterni”, come la 70enne Christine Lagarde, che lascerà a febbraio in anticipo il timone della Banca Centrale Europea. Un sondaggio le attribuisce un lusinghiero 14% di voti al primo turno, se volesse presentarsi. Per molti esperti, è il volto giusto per rassicurare i mercati di fronte al rischio di una crisi francese del debito.

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