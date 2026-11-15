Se lavorare conviene ogni anno un po' di meno

In venticinque anni i salari italiani sono aumentati del 62,5%. Sembra tanto, ma è poco: in termini reali, infatti, sono scesi. Ci salverà il nuovo accordo quadro imprese-sindacati?

Il signor Giovanni Rossi, ipotetico italiano medio in tutto e per tutto, nel 1995 poteva contare su un salario di circa 16mila euro. Non lo sapeva, perché all’epoca c’era ancora la lira e così la sua busta paga annuale era di circa 33 milioni. Tasse comprese, naturalmente, con relativa sforbiciata al passaggio dal lordo al netto. Sette anni dopo, al termine del primo anno di valuta unica europea, il suo salario lordo era salito a 22.186 euro, per poi arrivare in dieci anni - nel 2012 - a 28.241 e approdare un altro decennio dopo a un passo dai 32mila euro. L’ultimo dato, relativo al 2025, è di 34.213 euro, che equivalgono a un balzo in avanti annuo del 4,3%. Numeri, questi, che disegnano un’apparente cavalcata: per restare ai 23 anni trascorsi dall’arrivo dell’euro nelle nostre tasche, gli stipendi degli italiani sono saliti del 54%. Ma altri cavalli hanno corso molto di più. Anzi, tutti gli altri cavalli europei ci hanno superato, con la sola eccezione della Grecia che si è fermata a un +27%. Tra il 2002 e il 2025 la media Ue è stata di una crescita dell’89%, frutto dei record est europei (la Romania, per esempio, ha capovolto le sue sorti con un +703%) ma anche della solida performance dei paesi “core” come la Germania (+88%) e la Francia (+69%).

Le ultime cifre, quelle relative al 2025, sono fresche e le ha pubblicate pochi giorni fa l’Istituto europeo Eurostat. Ma non sorprendono, anzi confermano un quadro ben noto agli esperti e che tutti tocchiamo con mano quando usciamo dall’Italia. Ne parliamo qui su ZeroVirgola perché in settimana imprese e sindacati hanno posto le basi per provare a invertire la rotta. L’accordo quadro firmato giovedì all’alba nella sede di Confindustria è potenzialmente un fatto storico perché torna a creare - in teoria - le premesse per un’accelerazione dei rinnovi contrattuali, uno dei fattori che più hanno frenato la dinamica dei salari.

Il tema è al centro di una recente ricerca ad hoc curata da Giulia Bovini, Raffaella Nizzi e Gaetano Basso del dipartimento Economia e statistica di Banca d’Italia: consultando i contratti collettivi più rappresentativi, è emerso che negli ultimi venticinque anni, nella media tra i settori, le retribuzioni tabellari sono aumentate complessivamente del 61,2 per cento in termini nominali, ma sono diminuite dell’1,3 per cento in termini reali, soprattutto con la fiammata arrivata con l’attacco russo all’Ucraina.

Le retribuzioni lorde a fine 2025 nei Paesi dell'Ue

Non a caso la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali è stata più marcata nei servizi privati, proprio perché «caratterizzati da ritardi più lunghi nei rinnovi», si fa notare nella ricerca. E inoltre questa dinamica - che ha comunque il merito di evitare una spirale inflazionistica a valanga (prezzi-salari) - si è concentrata soprattutto nel periodo 2021-2023, quando gli aumenti dei prezzi dell’energia hanno acceso l’inflazione.

Dunque siamo all’incrocio di due fattori cruciali. O meglio, siamo davanti a due problemi e a una possibile soluzione: i salari che crescono poco, l’inflazione che se li mangia, una nuova cornice che può sbloccare la situazione, visto che l’accordo parla esplicitamente di “salario giusto” e prevede che i contratti collettivi siano oggetto di una verifica periodica, annuale o biennale, per garantire l’adeguamento salariale in base all’inflazione (al netto dei prodotti energetici importati). Soddisferanno le attese?