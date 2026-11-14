In Russia nessun dissenso è possibile: cronaca di una settimana di ordinaria repressione

Lev Schlossberg, noto intellettuale e pacifista, e Maria Bonster, avvocata e attivista, sono stati condannati in questi giorni da tribunali del Paese. Accuse risibili e metodi da stato di polizia confermano che gli spazi di libertà nel regime di Putin restano al minimo

La macchina della repressione in Russia continua a macinare condanne per chi si oppone alla guerra o pretende di difendere i diritti umani e la libertà di espressione. Se possibile, si fa anche più feroce. Nella settimana che si chiude ci sono state due condanne drammaticamente esemplari. La prima a Lev Schlossberg, noto intellettuale e pacifista di Pskov e vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Condannato per avere espresso la sua contrarietà alla guerra secondo l’articolo 280.3 del Codice Penale (“diffamazione delle Forze Armate”) per avere condiviso la registrazione di un dibattito in cui faceva appello per il cessate il fuoco. L’altro capo d’accusa è secondo l’articolo 207.3 (“fake news sulle Forze Armate”) per avere ripostato su Telegram una copertina apparsa sul Daily Mirror: l’immagine di una donna ucraina coperta di sangue e del presidente russo Vladimir Putin. Nel suo caso è stato respinto l’appello che aveva presentato ed è stata confermata la condanna a undici anni e un mese di colonia penale.

La seconda condanna è arrivata per Maria Bontsler, 66 anni, avvocata di tanti che si sono opposti all’aggressione all’Ucraina. Il caso di Maria Bontsler è emblematico del livello di persecuzione con il quale la macchina della repressione russa si accanisce, in modo mirato, su persone come lei, difensore dei diritti umani per eccellenza. Il messaggio, secondo i suoi colleghi, è chiaro: non vi azzardate a difendere chi si oppone alla guerra e alla repressione. Per capire il significato di questa sentenza serve spiegare chi è Maria Bonstler. Una donna straordinaria conosciuta in Russia per i decenni di impegno civile di avvocata. È stata la fondatrice del Comitato di Kaliningrad della storica associazione delle “Madri dei soldati” dedicandosi a lungo alla difesa dei giovani di leva e in particolare ai casi di morte denunciati dai genitori. Un lavoro basato sull’archivio della Ong per i diritti umani “Cittadino. Esercito. Legge”. Su tutta questa esperienza, Maria ha scritto una collana di libri dal titolo “Pietà”, il cui quarto e ultimo volume era in via di pubblicazione prima del suo arresto. Maria era nel mirino delle autorità anche e soprattutto per il più recente lavoro dei casi legati alla cosiddetta "Svo" (Operazione Speciale in Ucraina come Putin chiama la guerra) di chi si oppone alla guerra e per questo è in carcere e di chi denuncia di subire torture.

La Novaya Gazeta, la coraggiosa testata giornalistica che ha ormai chiuso i battenti definitivamente, ha riportato la denuncia di uno dei suoi figli , secondo la quale Maria era stata trasferita al centro di detenzione preventiva da un ospedale dove era in cura per ipertensione. Qui Bonstler, per due settimane, era stata sorvegliata da guardie armate, ammanettata al letto. Ai figli non è stato nemmeno permesso di portarle uno spazzolino, un pettine o della carta igienica. Un accanimento fino all’epilogo del processo con la condanna a 12 anni di reclusione per tradimento. Maria è una donna con gravi condizioni di salute, provata anche dal suicidio del figlio a 18 anni. Condannata e perseguitata per la sua fedeltà ai diritti umani. Un caso che dovrebbe richiamare l’attenzione e la mobilitazione del mondo della solidarietà e dei diritti umani che in Italia ha una storia nobile e forte. Sia Maria che Lev hanno concluso la loro “ultima parola” in tribunale in collegamento dietro le sbarre chiedendo pietà per i loro giudici perché queste condanne peseranno sulla loro coscienza per il resto della loro vita. Maria alzando il pugno ha salutato dicendo “No pasaran!”. Sono grida disperate espresse da una persona profondamente umana e pacifista. Eppure, dopo quasi cinque anni di guerra, quel grido non riesce a suscitare compassione.

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