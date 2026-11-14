La difficile ricucitura con le banche, le nuove tensioni con le imprese: la manovra resta in salita

Arriva un nuovo video di Giorgia Meloni sulla manovra, il terzo in due giorni, stavolta a difesa della flat tax, mentre si apre un canale di dialogo con l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, dopo lo scontro al fulmicotone sul contributo delle banche e sulla dilazione dei crediti del Superbonus. Confindustria, però, alza la voce proprio sul Superbonus: «Ci aspettiamo risposte», dice il presidente Emanuele Orsini, che convoca le assise generali per il 14 aprile (a ridosso del possibile voto nazionale). E poco prima dell’inizio del Forum della piccola industria trova anche il tempo per un tête-à-tête con la segretaria del Pd Elly Schlein.

Nella breve clip comparsa su X la premier illustra le ragioni dell’innalzamento della soglia del regime forfettario per gli autonomi a 100mila euro di fatturato, spiega che sull’Iva serve invece un accordo con l’Ue («ci stiamo lavorando») e torna ad attaccare le opposizioni: «La sinistra dice che un autonomo che fattura 100mila euro è un privilegiato, solo che confonde – e devo dire spesso di proposito – il fatturato con lo stipendio». In più, argomenta, «l'autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione» e in generale «ha tutele molto più deboli di un dipendente». Dunque «il paragone con il lavoratore dipendente non regge, perché sono due vicende completamente diverse» e «la verità è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B». Anche Meloni, però, sa che la legge di Bilancio resta un terreno minato per la maggioranza, specie per gli screzi con il settore bancario. Per questo, riferiscono alcuni organi di stampa, avrebbe avuto un colloquio telefonico con Messina. Un modo per stemperare la tensione, durante il quale, fa sapere Repubblica, sono arrivate «parole di sintonia da una parte e dall'altra, con la promessa di risentirsi il prima possibile, nel corso dell'iter della legge di Bilancio». Del resto non è un segreto: le misure sulle banche restano sgradite a Forza Italia e il comparto è rimasto molto deluso dalla scelta di spalmare i crediti del Superbonus in 10 anni. Un altro smacco da aggiungere al nuovo contributo di 5 miliardi deciso unilateralmente.

Senza contare che la misura sui crediti del Superbonus scontenta, e molto, anche Confindustria. Orsini lo fa capire chiaramente: «Le imprese hanno circa due miliardi di crediti. È ovvio che rientrare a dieci anni cambia i bilanci. È un tema di certezza del diritto». Insomma, «il momento è complicato, quindi ci si aspetta cose, questa è la verità. Abbiamo chiesto di continuare con gli investimenti, perché è fondamentale. Abbiamo dimostrato con l'iperammortamento, a fronte di due miliardi e mezzo dello Stato, le imprese hanno investito nove miliardi. Abbiamo chiesto di averlo con un piano industriale che abbia una visione al 2029. Abbiamo chiesto di togliere la burocrazia e insieme alla burocrazia l'altro tema è quello dell'energia». Tante richieste, dunque, che un percorso parlamentare della manovra a saldi invariati, come vorrebbe la premier, difficilmente riuscirà a esaudire.

Magari è per questo che Orsini ha voluto confrontarsi anche con Schlein, con la quale avrebbe parlato di legge di Bilancio, investimenti comuni europei, semplificazione e incentivi mirati per le piccole e medie imprese. Una sponda che alla leader dem fa molto comodo in vista delle prossime politiche, ma anche della sfida interna al campo largo con Giuseppe Conte. E al Forum della piccola industria la segretaria parla già da premier: «Non avremo bisogno di cambiare tutto quello che ha fatto questo Governo. Va tenuto ciò che funziona e occorre riscrivere insieme ciò che non funziona». Di sicuro, promette, il Ponte sullo Stretto salterà e assicura addirittura che la sua proposta per il salario minimo «non è tanto diversa» da quella su cui stanno ragionando le imprese. Perfino sul nucleare, rivela, «non ci sono preclusioni ideologiche». Sulla manovra, però, il giudizio è netto: «Sulla scuola siamo riusciti a fermarli. Aspettiamo però di vedere i fatti dopo le parole. È comunque una manovra da riscrivere interamente, perché sulla sanità mette meno della metà di quello che chiedeva lo stesso ministro della Salute e un terzo di quello che chiedevano le Regioni».

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