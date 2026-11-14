«La Nato in cambio del Donbass a Putin». Zelensky svela la proposta degli Stati Uniti

E dopo una settimana spesa dagli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner nel “triangolo diplomatico” tra Abu Dhabi (vertice trilaterale Russia-Usa-Ucraina), Mosca e Dublino (consiglio europeo informale), trapelano le prime indiscrezioni e spuntano “bozze segrete” del negoziato. Primo a rompere il silenzio è Volodymyr Zelensky: «Ho ripetutamente affermato: l’Ucraina non si ritira e non cede i suoi territori ai terroristi», premette il leader ucraino. E aggiunge: «Gli americani mi hanno chiesto: “E se l’Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?”. Questa è stata la prima volta», rivela Interfax-Ucraina. Ma siamo ancora alle ipotesi e non a una proposta specifica in vista del secondo trilaterale Usa-Russia-Ucraina la cui data sarà annunciata a breve.

La proposta degli Usa avviene mentre l’Ucraina sta discutendo con Usa e Ue le garanzie di sicurezza per poter arrivare a una tregua. Quello che Kiev chiede agli alleati europei, per procedere nei negoziati, è infatti una serie di misure che garantiscano sicurezza e una ricostruzione del Paese. L’Ucraina chiede «garanzie» specifiche a Nato e Ue; un «esercito ucraino forte» con un numero adeguato di soldati e di armamenti; un sostegno finanziario per un determinato periodo di tempo; e, infine, un «Piano di prosperità», vale a dire un piano di ricostruzione sostenuto da «fonti chiare». Questo il contenuto di un punto stampa avvenuto venerdì, riporta sempre Interfax-Ucraina, ma tenuto sotto embargo fino a ieri.

Prudente, ma non del tutto ostile, la replica di Zelensky alla ipotesi giunta da Washington: «Se dovesse arrivare una proposta del genere» afferma Zelensky, «avvierò un dialogo aperto con la società e dirò: “Guardate, questa è la situazione, questo è il punto in cui tutti i partner si sono uniti e questa è la loro visione per il futuro». Parole che fanno forse intuire un referendum sulla cessione del Donbass: «Naturalmente, senza alcun riconoscimento dei territori occupati dalla Russia» ha precisato Zelensky.

Resta sempre il nodo dell’adesione alla Nato dell’Ucraina: se dovrà rinunciarvi Kiev pretende della garanzie simili a quelle di mutua difesa in caso di aggressione, previste dall’articolo 5 dell’Alleanza atlantica. L’ipotesi probabile potrebbero essere degli accordi bilaterali tra Kiev e gli alleati, ma ancora da specificare.

Le rivelazioni di Zelensky sembrano però contraddire quanto pubblicato dal New York Times. Ad Abu Dhabi – scrive il quotidiano americano – Mosca ha presentato un documento in cui si chiede, tra le altre cose, il ritiro delle forze Nato nelle posizioni occupate nel 1997. La richiesta, scrive sempre il New York Times, era stata avanzata dalla Russia due mesi prima dell'invasione dell'Ucraina, all’inizio del 2022. Nei negoziati a porte chiuse con Witkoff e Kushner di questa settimana i russi hanno riproposto, «in alcuni casi parola per parola», la stessa richiesta.

Una «posizione intransigente» esposta, scrive il quotidiano newyorchese, in un documento «fatto circolare questa settimana» dai russi. Il ritorno ai confini della Nato del 1997, significherebbe riportare la Nato agli assetti della Guerra fredda, vale a dire coincidente con il confine ad Est coincidente con quello della Germania orientale riunificata: infatti solo nel 1999 Polonia, Ungheria e Repubblica ceca entrarono a far parte dell’Alleanza atlantica.

Sembra essere questa la “nuova architettura di sicurezza europea” richiesta dalla Russia come premessa a qualsiasi trattativa di pace. «Sono esattamente cose come queste che portano a guerre ed escalation» la replica di Zelensky. La «vera sicurezza per l’Europa sono Unione europea e Nato» e «non c’è altra sicurezza per l’Europa». E al centro delle richieste della Russia per ridefinire la sicurezza europea, sempre secondo il presidente ucraino, potrebbero ora finire Finlandia e Svezia. Un negoziato che, se avverrà, per Kiev dovrebbe invece riguardare tutti i Paesi Nato.

Grandi distanze, dunque, fra Kiev e Mosca, con Zelensky che esprime dubbi pure sulla richiesta di tregua umanitaria a Kostyantynivka. Il vero obiettivo di Mosca sarebbe di conquistare la città per avanzare verso Kramatorsk e Sloviansk, nel Donetsk. Dubbi o sospetti, per ora più forti della fiducia in un possibile accordo per una tregua.