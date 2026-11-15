In campo senza barriere: BMW e Insuperabili fanno squadra

Quarta edizione di “BMW in Tour”, il progetto in collaborazione con A.C. Milan che unisce sport, solidarietà e mobilità elettrica. Quindici tappe in tutta Italia, con partite tra atleti con disabilità e dipendenti delle concessionarie. Nel segno dei valori e dell'eredità di Alex Zanardi

Da sempre Bmw Italia è attenta a promuovere concretamente i valori di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale. Lo fa anche attraverso lo sport con "Bmw in Tour”, il progetto di inclusione nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata presentata presso Casa Milan e ha rinnovato l’impegno di Bmw Italia, AC Milan e degli altri partner. «Per noi restituire valore alla società è parte del nostro modo di intendere il ruolo di un’impresa – ha sottolineato Sergio Solero, presidente di Bmw Italia -. Lo facciamo attraverso SpecialMente, progetto che dal 2001 ad oggi, ha coinvolto oltre 3 milioni di persone con iniziative “on-line” e “on-land”. "Bmw in tour" rappresenta in modo particolarmente efficace questa idea, perché riesce a mettere insieme mondi diversi attorno a un valido obiettivo comune».

La nuova edizione vedrà gli Insuperabili viaggiare a bordo di un'auto Bmw elettrica in un tour di 15 tappe, che toccherà le sedi italiane delle Scuole Calcio Insuperabili: una nota realtà italiana di scuole calcio dedicate a ragazzi e ragazze con disabilità di vario tipo. Prima della partita, disputata a squadre miste tra atleti e dipendenti delle concessionarie, "Bmw in Tour" farà tappa nelle sedi delle stesse dove un incontro formativo affronterà i temi dell’inclusione sociale nello sport. In linea con il messaggio ispiratore dello scomparso brand ambassador Alex Zanardi e del concetto di «talento residuo». Al termine di ogni sfida verrà eletto l'Mvp della concessionaria e tutti i giocatori selezionati andranno a costituire la Squadra Bmw, che affronterà la squadra campione d'Italia Categoria CP di Insuperabili nella finalissima.

La finale è prevista presso uno dei centri sportivi di AC Milan, il cui brand ambassador Daniele Massaro si è detto orgoglioso «di mettere a disposizione la nostra voce e le nostre strutture per progetti come questo sin dalla sua prima edizione, alla quale partecipò il nostro capitano, Franco Baresi: un legame che rende questa collaborazione ancora più significativa per il nostro Club. Crediamo nel potere dello sport di abbattere le barriere e creare opportunità per tutti: un impegno che portiamo avanti ogni giorno anche attraverso Fondazione Milan.». Il calendario della stagione 2026-2027 è in via di definizione.