Il Papa di nuovo missionario fra i dimenticati di Chiclayo. «La violenza non sarà mai via di giustizia e progresso»

Leone XIV torna a essere missionario nella sua diocesi, la cara «diocesi di Chiclayo», come l’aveva definita nel giorno della sua elezione. Se da Papa sta percorrendo le strade del mondo come dimostrano i suoi sette viaggi internazionali in un anno e mezzo di pontificato, per una manciata di ore si fa di nuovo “fidei donum” nel nord del Perù dove era stato vescovo per otto anni. Fra la gente povera e i dimenticati, nelle periferie del Paese. Come Santa Cruz de Succhabamba, località a più di duemila metri d’altezza. Cento chilometri la separano da Chiclayo. E l’unica strada che la collega alla metropoli non è mai stata asfaltata in parecchi tratti. Il Papa la raggiunge in elicottero e la sceglie per la Messa di ieri mattina nella seconda e ultima giornata nella sua città d’adozione.

La festa per la Messa del Papa a Santa Cruz de Succhabamba a duemila metri d'altitudine nella diocesi di Chiclayo in Perù / AFP

Durante la celebrazione racconta anche di sé: «Vengo, come ho fatto tante volte, a condividere con voi la mia gioia di discepolo e missionario di Cristo. Ci troviamo sulla cordigliera occidentale delle Ande peruviane, burroni e valli fertili, in una terra dalle radici andine, luogo in cui fiorì l’impero Inca, e culla di una profonda fede cristiana». Dall’altare si fa interprete delle attese dei 20mila che si stringono intorno a lui sia nella spianata della liturgia, sia lungo le strade: «Molti di voi hanno percorso lunghe distanze per essere qui. Alcuni sono venuti da comunità contadine, lasciando famiglie, fattorie e attività. Il cammino che avete compiuto è un pellegrinaggio di fede. Ogni passo e ogni sforzo, infatti, esprimono un unico desiderio: incontrare Gesù, ascoltare la sua Parola, ricevere il suo Corpo e il suo Sangue e, nutriti di tale cibo, rafforzarsi nella speranza».

Uno dei fedeli arrivati per la Messa del Papa a Santa Cruz de Succhabamba a duemila metri d'altitudine nella diocesi di Chiclayo in Perù / AFP

Leone XIV sa bene quanto sia dura la vita quando si è ai margini. C’è un grido di giustizia che «risuona purtroppo ancora oggi inascoltato», afferma. E la sua visita diventa anche «un invito ad aprire gli occhi su tante situazioni dolorose che ci circondano». Poi tiene a far sapere: «Ciò è motivo di grande preoccupazione, sia per la Chiesa che per la società. Pensiamo, ad esempio, in questi luoghi, alla sofferenza di chi è costretto ad abbandonare la propria terra per cercare un futuro migliore, per sé e per i propri cari, nelle grandi città costiere; o alle difficoltà di ricambio generazionale legate al fenomeno della denatalità, che svuotano i paesi; o alla sfida dell’equa condivisione dei benefici legati alle risorse del suolo. Di fronte a tante criticità, si può essere tentati di cedere allo scoraggiamento, al risentimento, o addirittura alla violenza, ma questa non sarà mai la via del progresso e della pace». Da qui l’appello: «L’egoismo, l’ingiustizia e la malvagità non si sconfiggono con la brutalità, ma con la preghiera, con la pazienza, con la perseveranza nel denunciare ciò che non va, chiedendo con forza e lavorando con impegno affinché si realizzino i cambiamenti necessari». E ai malati dice a braccio: «Serve camminare insieme».

L'incontro del Papa con malati e anziani a Santa Cruz de Succhabamba a duemila metri d'altitudine nella diocesi di Chiclayo in Perù / VATICAN MEDIA

Terra complessa è anche Zaña. Aveva fatto il giro del mondo la foto in cui “monsignor Robert”, come ancora tutti lo chiamano, l’aveva raggiunta a dorso di una mula. Adesso si ferma qui da Papa. Una località definita “maledetta”, in cui le rovine narrano di un’inondazione che l’aveva devastata 300 anni fa. Ma anche la cittadina che accoglie il santuario di Santo Toribio de Mogrovejo, il vescovo missionario che alla fine del Cinquecento aveva percorso 40mila chilometri per portare il Vangelo nei villaggi più remoti del territorio e difendere gli indigeni dallo sfruttamento. Una figura cara a Leone XIV, con molti tratti simili ai suoi, compreso quello di unire il Nord e il Sud del mondo: Toribio pastore della Spagna in Perù; il Papa d’origine statunitense e vescovo negli stessi luoghi. Non è un caso che Leone XIV chiuda l’Anno giubilare dedicato a lui. «La vita di san Toribio – afferma – ci esorta a guardare ai bisogni del nostro tempo. So che molte famiglie soffrono a causa della criminalità, dell’estorsione e dell’insicurezza. Mi addolora pensare a chi vive nella paura, alle persone che vedono minacciato il frutto onesto del loro lavoro e a chi soffre ancora la discriminazione». Poi, ricordando che Zaña conserva anche la memoria di generazioni di uomini e donne africani, denuncia quanti sono costretti a essere «lontani dalle loro case e sottoposti alla schiavitù. Molti hanno affrontato grandi sofferenze e umiliazioni».

I fedeli arrivati per la Messa del Papa a Santa Cruz de Succhabamba a duemila metri d'altitudine nella diocesi di Chiclayo in Perù / REUTERS

Entrambi i luoghi, comunque, mostrano una fede entrata nella cultura locale, «espressa in tradizioni e feste che uniscono popoli e generazioni» e specchio di «una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere», ribadisce il Papa. E ricorda come la pietà popolare sia «una potente forza di evangelizzazione» e «un antidoto salutare alla superficialità e al consumismo oggi dilaganti».

A Chiclayo Leone XIV incorona la Madonna Immacolata / VATICAN MEDIA

Il Papa torna anche nella sua Cattedrale, nel cuore di Chiclayo, quella che «è stata testimone dei primi passi del mio ministero episcopale». E sceglie di lasciare un segno: la corona alla Vergine Immacolata. Rito di incoronazione che compie in piazza, in mezzo a migliaia di persone che la riempiono insieme con le strade di tutto il centro. E al Cuore Immacolato di Maria affida «la mia vita e il mio ministero come successore di Pietro». Leone XIV parla di «tenebre che continuano a essere in agguato. Ci sentiamo minacciati dall’incertezza della violenza diffusa, dalla sofferenza indicibile che continua a colpire tanti fratelli». E Dio che si fa uomo, «un bambino indifeso è la risposta che Dio dà all’umanità immersa nelle tenebre, ma desiderosa di unità e riconciliazione».