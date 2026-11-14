Orrore in mare, corpo di donna in decomposizione

La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, nel Mediterraneo centrale durante la sua 47esima missione, è stata ancora una volta testimone delle conseguenze delle politiche di gestione dei flussi migratori.

«Questa mattina, 14 novembre, mentre navigava in acque internazionali è stata seguita a distanza ravvicinata per circa un’ora da un’imbarcazione non identificata con a bordo persone che non si sono identificate - racconta la Ong in una nota - L’equipaggio della Life Support ha proseguito le sue attività e la navigazione restando in posizione. Poche ore dopo i membri dell’equipaggio hanno avvistato dal ponte di comando il corpo senza vita di una donna in stato di decomposizione. Sono state avvisate immediatamente le autorità competenti fornendo coordinate, dettagli per il riconoscimento e immagini del corpo».

Il giorno prima, venerdì 13 novembre 2026, la Ong è stata testimone diretta di un possibile caso di respingimento. «Stava seguendo il caso di un gommone in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR (Search and Rescue) libica e arrivata alle coordinate indicate ha trovato un mezzo con un tubolare sgonfio e semiaffondato, senza nessuno a bordo. Il caso era stato segnalato tramite un mayday relay dell’aereo Osprey 2 di Frontex».

“Siamo in mare per soccorrere e testimoniare quanto accade nel Mediterraneo centrale – commenta Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support di Emergency –. In meno di 24 ore abbiamo visto le conseguenze delle politiche con cui Italia ed Europa hanno deciso di affrontare il fenomeno della migrazione: l’intimidazione di una barca non identificata, il corpo di una donna annegata e un gommone vuoto alla deriva. Non sappiamo cosa sia successo, è possibile che ci sia stata un’intercettazione da parte della Guardia costiera libica o un naufragio fantasma».

Il gommone vuoto semi affondato intercettato dalla nave Life Support di Emergency/EmergencyNPalla

Il Mediterraneo centrale rimane una delle rotte più letali al mondo: secondo il Missing Migrants Project dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni solo dall’inizio dell’anno ci sono state 1.103 vittime. «Quello che sappiamo per certo è che è disumano che Italia ed Europa appaltino la gestione dei flussi di migranti a Paesi Terzi che vìolano sistematicamente i diritti umani delle persone in movimento – conclude Nanì La Terra –. Così facendo contribuiscono ad aumentare le sofferenze delle persone in movimento e si rendono complici delle violazioni di diritti che quei Paesi compiono».