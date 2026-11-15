Mamma, figlio (e fidanzata) si laureano insieme

Di solito è la mamma a chiedere al figlio come sia andato l’esame. Stavolta, però, avevano entrambi lo stesso motivo per aspettare il risultato: Sabrina Urbinati, 53 anni, e Loris Lazzaretti, 22, si sono laureati insieme in Economia al Campus universitario di Rimini. E tutti e due hanno conseguito 110 e lode. Come se non bastasse, la proclamazione è caduta proprio nel giorno del compleanno di Sabrina. Una festa doppia, anzi tripla, perché a condividere con loro libri ed esami c’era anche Melissa, 22 anni, fidanzata di Loris, pure lei laureata sempre in Economia e nello stesso giorno.

La storia arriva da San Lorenzo in Correggiano, sulla prima collina riminese. Per Loris proseguire gli studi era una scelta naturale. Per Sabrina, che lavora al Comune di San Clemente, significava invece rimettersi in gioco e tornare sui banchi dopo tanti anni dal diploma. «All’inizio pensavo che sarebbe stato sufficiente portare a casa un 18. Poi sono arrivati i primi 30, ci ho preso gusto e ho continuato. È stata una bellissima esperienza, anche un modo per sentirmi più giovane», racconta la donna.

La coincidenza di frequentare lo stesso corso si è trasformata in un’avventura condivisa: lezioni, esami, pomeriggi di studio e ripassi. Quasi tutti gli esami sostenuti insieme, ciascuno mettendo a disposizione le proprie capacità. Sabrina aiutava il figlio soprattutto nelle materie più tecniche, mentre Loris era prezioso per il ripasso e la memoria. «Non è cosa da tutti i giorni ed è stato un piacere condividere questo percorso con la mamma. – racconta Loris –. Oltre a supportarmi, mi ha insegnato cose che magari non riuscivo a capire. Ma anch’io l’ho aiutata nella preparazione degli esami. Alla fine abbiamo tagliato il traguardo con il massimo dei voti. E il giorno della laurea era il suo compleanno: si è fatta un gran regalo». «Me lo hai fatto anche tu», replica Sabrina.

All’università la parentela non è passata inosservata, anche se inizialmente madre e figlio avevano preferito non rivelarla. «C’era un po’ di timore e qualche reticenza nel raccontare che eravamo mamma e figlio. I compagni lo hanno scoperto gradualmente e la reazione era sempre di stupore». Sabrina, però, teneva soprattutto a non condizionare l’esperienza universitaria di Loris: voleva che avesse i suoi amici e il suo spazio. Ma c’è un’altra sorpresa. A condividere lezioni, fatiche e pomeriggi sui libri (con la mamma a mettere a disposizione la propria esperienza nelle materie tecniche, mentre il figlio era prezioso alleato per la memoria e il ripasso) c’era anche Melissa, la fidanzata di Loris. Il gruppo di studio, insomma, era diventato un trio di laureandi, tutti e tre arrivati alla proclamazione nello stesso giorno. «È stato bello, ne è valsa la pena e la fatica è stata ripagata – racconta Melissa –. Abbiamo trascorso insieme tanti pomeriggi, dall’inizio alla fine. È stato un percorso condiviso». Nessuna competizione, dunque, ma molto sostegno reciproco. E tre percorsi universitari che, almeno per il giorno della laurea, hanno avuto lo stesso punto d’arrivo. Ora Loris e Melissa, che già lavorano in studi commerciali, guardano alla laurea magistrale in Economia, indirizzo management e finanza a Urbino. Sabrina torna invece al suo lavoro in Comune, dove le gratificazioni arrivano comunque anche dalle piccole cose di ogni giorno. Ma per lei, oltre al 110 e lode, resta la soddisfazione di aver dimostrato che rimettersi a studiare a 53 anni si può. E magari anche di aver trovato, in famiglia, i compagni di corso migliori.