L’Amazzonia che accoglie Prevost è una terra che vuole resistere al saccheggio

Ucayali, sorgente e anello di congiunzione. Dalla sua confluenza con il Marañón, dopo la corsa impetuosa dalle pendici delle Ande, nasce il Rio delle Amazzoni, il Grande fiume, arteria vitale del Continente. Là, sulle sue rive, si estende la “Terra rossa” o Pucallpa – questo il significato del nome in lingua shipibo –, dove oggi Leone XIV incontrerà i popoli dell’Amazzonia. È il terzo Pontefice, a recarsi nella regione nel giro di quarantun anni. Segno della sua importanza. Quest’estrema periferia del pianeta è per la Chiesa «cartina di tornasole e banco di prova» per il mondo come l’ha definita Francesco all’inizio del proprio pontificato, nell’incontro a Rio con i vescovi brasiliani del 2013. In essa si concentrano le sfide che attraversano la contemporaneità.

Là il paradigma tecnocratico e efficientista mostra il suo volto più brutale nella strage di alberi ed esseri umani, sacrificati sull’altare blasfemo del profitto a tutti i costi. Sempre là, però, quel modello evidenzia con chiarezza inoppugnabile la sua follia autodistruttrice. La devastazione di un ecosistema cruciale per la regolazione del clima mette a repentaglio la sopravvivenza globale. Crocevia di culture, idiomi, storie e tradizioni, l’Amazzonia è anche un laboratorio di convivenza. La lotta delle sue genti per sopravvivere all’oppressione, al saccheggio, agli intenti di cancellazione, alla violenza estrema, soprattutto, è testimonianza tangibile di resistenza alla disumanizzazione. «Siete un grido rivolto alla coscienza di uno stile di vita che non è in grado di misurare i suoi costi. Voi siete memoria viva della missione che Dio ha affidato a tutti noi: avere cura della casa comune», ha detto papa Bergoglio a Puerto Maldonado, sempre nella selva peruviana, il 19 gennaio 2018, nell’aprire il Sinodo speciale dedicato al bioma. In quel “camminare insieme” della Chiesa a fianco dell’Amazzonia, otto anni dopo, si colloca il ritorno di Leone XIV. La sintesi della sua presenza è rappresentata da un gesto: la scelta di piantare uno shihuahuaco nella Plaza de Armas di Pucallpa. Era stato lo stesso Pontefice a sottolineare il significato di quest’albero millenario: il “gigante della foresta”, che può raggiungere le 40 tonnellate e i 50 metri di altezza, crea intorno a sé un habitat in cui altre specie incontrano vita e rifugio. «Dobbiamo essere come lo shihuahuaco », aveva esortato in un video messaggio inviato a marzo alla Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama), organismo unico poiché composto da vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, costituito nell’ambito del percorso post-sinodale.

«La Ceama rappresenta un nuovo modo di essere Chiesa. Di costruire l’unità a partire dalle differenze, di incontrarci in queste ultime. L’arrivo di papa Leone è un segno prezioso di sostegno e di accompagnamento in questo processo. Una fase di rinnovamento e fermento spirituale», afferma il vescovo di Pucallpa Augusto Martín Quijano, delegato della Conferenza episcopale peruviana presso la Ceama. E aggiunge: «Con il solo fatto di venire in Amazzonia, il Santo Padre ci dice: la Chiesa è con voi, cammina con voi. E, perciò, c’è speranza».

«Il motto della tappa a Pucallpa è costituito da tre parole: ascoltare, seminare e celebrare. C’è un grande desiderio che il Papa ascolti i popoli della regione e questi ultimi attendono con ansia il suo messaggio. Le parole del Pontefice saranno semi che potranno crescere in tutta l’Amazzonia», sottolinea suor Amparo Zaragoza Castelló, della Compagnia missionaria del Sacro Cuore. Responsabile della pastorale indigena di Pucallpa, ha contribuito all’organizzazione dei due incontri odierni, uno con la comunità cattolica e l’altro con le comunità native. Nel corso di quest’ultimo, due rappresentanti dei Shipibo-Konibo, il gruppo nativo più numeroso dei ventuno residenti nell’area dell’Ucayali, racconteranno al Pontefice la propria realtà. «Quando ho cominciato a lavorare con loro, 49 anni fa – prosegue suor Amparo, spagnola di nascita e peruviana d’adozione –, gli indigeni non erano considerati cittadini. Non avevano carta d’identità e, dunque, non potevano rivendicare le proprie terre. La Chiesa ha partecipato alla campagna per il pieno riconoscimento dei diritti dei nativi, ne ha accompagnato il processo di organizzazione. Abbiamo visto con gioia la nascita di federazioni e comitati che hanno portato avanti la mobilitazione per ottenere il documento. Ce l’hanno fatta. La lotta, però, non è finita. Ci sono nuove minacce, sempre più aggressive».

Dal 2012, come confermato dalle stesse autorità, la deforestazione ha avuto un aumento esponenziale, soprattutto nelle zone di Puerto Inca e Coronel Portillo, dove sono stati distrutti 500mila ettari di selva. Il motore dell’incremento è l’espansione delle miniere d’oro illegali e delle piantagioni di coca, create dalle mafie, protette spesso da pezzi di istituzioni. Sulle sponde del fiume Abujaco, queste ultime sono cresciute del 2.500 per cento, in base alle rilevazioni dell’Onu, raggiungendo il record di almeno 1.400 ettari. «L’estrattivismo si è fatto più brutale. Le intimidazioni, la criminalizzazione e l’omicidio dei difensori del territorio sono una tragica costante – conclude suor Ana María Palomino, missionaria di Madre Laura e vicepresidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam) –. Per questo la presenza di papa Leone è tanto importante. Ci dà forza per continuare a lavorare per una Chiesa sinodale, in uscita, missionaria, promotrice della cultura dell’incontro. Una Chiesa impegnata e profetica che non si stanchi di annunciare la Buona Notizia e di denunciare le aggressioni al Creato e alle sue creature».