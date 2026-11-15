Leone, le folle e i nuovi imperi

Le folle hanno accompagnato il viaggio di Leone XIV in America Latina: tre milioni all’arrivo a Lima, due milioni e mezzo alla Messa a Buenos Aires (due milioni nel 1982 con Giovanni Paolo II), due milioni al santuario argentino di Luján, un milione sulla strada a Chiclayo e via dicendo. È un successo personale del Papa, ma ancor di più un segno da decifrare. Il Concilio invita a leggere i segni dei tempi, che – diceva Paolo VI – «devono rendere sagace e moderno il nostro giudizio cristiano e il nostro apostolato in mezzo alla fiumana delle trasformazioni del mondo contemporaneo…». Sono da aggiornare un giudizio e un “apostolato”.

La visita non si riduce a cronaca. Ma rivela che qualcosa si muove nel profondo dei popoli. Bisogna guardare, da una parte, a quelli incontrati dal Papa ma, dall’altra, alla sua figura. Se Leone XIV ha attratto la gente, qualcosa l’ha spinta oggi a cercare in lui un riferimento. Non voglio ridimensionare l’impegno pastorale e organizzativo delle varie Chiese, ma non si spiega l’accaduto solo con questo. Tanti si sono mossi da soli: per la memoria cristiana al fondo dei popoli di tradizione cattolica (si pensi alle folle peruviane alla festa del Señor de los Milagros a Lima), ma anche e soprattutto per il vuoto e lo spaesamento nel cuore di tanti.

È un processo più grande e irruento di quello promosso dall’istituzione ecclesiale. Si sono visti l’anelito d’incontro con la fede e il desiderio di essere fisicamente e spiritualmente accolti in un abbraccio rasserenante. Forse per un momento o per sempre, una moltitudine ha desiderato far parte di un popolo che spera innanzi alle miserie sociali e alle tempeste internazionali. Per le Chiese locali queste vicende sono una domanda sul dopo-visita. Ma il 2026 registra una convergenza globale di popoli europei, sudamericani, della giovane Africa, quasi una spontanea alleanza, attorno alla ricerca di pace e di fede del Papa e della Chiesa. La gente ha visto un Papa mite e accogliente. Leone ha il carisma giusto per questo mondo conflittuale e aggressivo, che ci lacera, contrappone, spaventa: si presenta disarmato, non s’impone. Ma la mitezza è una forza attrattiva. Negli incontri tra la folla – per forza rapidi – egli guarda il volto di chi gli parla, ascolta come non fosse pressato, sorride, dice poche parole vere. Così ha descritto il suo ministero in Perù: «Per anni ho condiviso la vita della sua gente, ho ascoltato le loro preoccupazioni e ho imparato dalla loro fede». Prevost non è un leader dominatore e populista, che rassicura stordendo il popolo, ma si ferma e ascolta, perché sa che il popolo è fatto di tante diverse persone e storie.

Il Papa ha proposto come modello il vescovo-evangelizzatore del Perù, San Turibio di Mogrovejo: «Diffuse il Vangelo senza ricorrere a imposizioni, tra popoli diversi… impegnati nella sfida di una convivenza pacifica». È il suo disegno: comunicare il Vangelo, convivere tra diversi, portare la pace. Ha detto a Buenos Aires: «La maternità della Chiesa di Roma si esprime nel servizio di comunione, affinché tutti i battezzati si riconoscano fratelli e sorelle». Non un “progetto pastorale”, ma un disegno valido per il globale e il locale. Con lui, la Chiesa è, in questo frangente storico, segno della libertà dalle logiche degli “imperi” e dei poteri tecno-economici: pace e universalità, predicate con la forza mite del Vangelo. La libertà di questo messaggio la rende un’alternativa vivibile e attraente, non aggressiva o difensiva.

La mitezza del Papa, la fragilità di un uomo da poco operato, il parlare disteso e senza nemici, l’assenza dell’invettiva e della condanna, attraggono la gente. E poi il Papa è sempre il Papa: in America Latina, in Spagna e in Francia. Il suo non è un successo effimero. Il Papa viene da lontano: «Questo messaggio viene dalla Nostra esperienza storica» disse Paolo VI. Tanti predecessori di Leone popolano i suoi discorsi, mostrando come la Chiesa non rappresenta un momento fugace di esaltazione di una folla, ma una lunga storia. Papa Francesco ha trovato giusto spazio nelle parole papali. Oggi si tende troppo a giudicarlo su particolari del pontificato, ma ha guardato a un grande disegno di speranza fin dal 2013, con Evangelii gaudium, in parte arenatasi in tante resistenze ecclesiastiche, ma che ha anche seminato.

La Chiesa di Leone, Chiesa di popolo e in uscita, ha trovato la gente nelle strade e nelle piazze. Ha una funzione inedita nel mondo globale, proponendo il disarmo nella vita («disarmare i nostri atteggiamenti»), nelle società («costruire ponti dove gli altri erigono muri», ha detto in Perù), nel mondo internazionale. Quasi con sorpresa, Gilles Gressani, direttore di Le Grand Continent, ha affermato come la Chiesa «si ritrovi a fare argine… alla guerra, all’uso imperiale della tecnologia, alla religione messa al servizio del potere».