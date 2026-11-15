Fame di pane, sete di Dio: ecco la Giornata mondiale che dà voce ai poveri

Si celebra oggi, domenica 15 novembre, la decima Giornata mondiale dei poveri, che Leone XIV ha voluto ispirata al versetto “Il Signore è il rifugio del povero” (Sal 14,6). Il Papa, impegnato nel viaggio in America Latina, ha delegato l’arcivescovo Luis Marín de San Martín, prefetto del Dicastero per il Servizio della carità, alla celebrazione della Messa che si svolge oggi alle 10 nella Basilica di San Pietro. Dopo la Messa il Dicastero (con l’aiuto di Croce Rossa Italiana e Athletica Vaticana) distribuirà 1.500 kit alimentari a persone bisognose. E per tutta la settimana si prolungherà l’orario degli ambulatori di piazza San Pietro. Domenica 22 novembre, al ritorno dal viaggio, il Papa pranzerà come da tradizione con 1.300 poveri nell’Aula Paolo VI. Tornando ad oggi: in occasione della Giornata dei poveri, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 la celebrazione delle 11 nella chiesa di San Biagio, a Montepulciano (Siena), presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. Fra le iniziative, il “Pranzo dell’amicizia”, il 22 novembre alle 13 presso la chiesa della Santissima Annunziata a Siena.

Una settimana di preghiera, eventi, riflessioni ha fatto da cornice alla celebrazione della decima Giornata mondiale dei poveri, in programma per oggi, domenica 15 novembre, e ispirata all’espressione biblica tratta dal Salmo 14, “Il Signore è il rifugio del povero”. L’unica risposta alla povertà non può dunque essere il solo pacco viveri, ma la riscoperta di una condivisione umana e spirituale. L’arcivescovo di Matera-Irsina Benoni Ambarus, presidente della Caritas italiana, la definisce «la Giornata della cattedra dei poveri». Intento di papa Francesco, che la istituì nel 2017 con la lettera apostolica Misericordia et misera, al termine del Giubileo della Misericordia, era proprio quello di rimettere la povertà al centro dell’annuncio del Vangelo, risvegliare la responsabilità di ognuno contro le ingiustizie e rinnovare il volto della Chiesa attraverso la testimonianza concreta della misericordia. «Non è una giornata in cui dobbiamo promuovere tante iniziative per i poveri – rimarca il presule – ma dovrebbe essere sempre più occasione per mettersi in ascolto dei poveri, riflettere sulla fragilità materiale, relazionale, culturale, salvando e salvaguardando le relazioni umane». L’arcivescovo riscontra oggi in Italia una povertà culturale generata anche dalla distorsione delle notizie e della realtà da parte dei social. «È un fenomeno rischioso sempre più pervasivo. Incide direttamente sulla capacità di orientamento democratico dei cittadini, condiziona le scelte di buon vicinato nella società che vogliamo costruire e compromette il nostro posizionamento rispetto al bene comune».

Per contrastare queste derive le diocesi italiane hanno organizzato tante iniziative diverse oltre al consueto pranzo con i poveri, raccolta e distribuzione straordinaria di pacchi viveri. La Caritas della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia promuove per il 17 novembre un incontro con Fiammetta Borsellino per riflettere sui valori della legalità, della verità e della giustizia. L’evento nasce «per rispondere a una povertà silente» e cioè la relazione con i giovani, spiega il direttore don Marco Ulto. L’intento è quello «di avviare percorsi di partecipazione e di cittadinanza attiva per contrastare quella povertà che accompagna le aree interne e per accendere i riflettori su temi come pace, nonviolenza, legalità e giustizia intesa come restituzione della dignità alla persona». L’incontro con Fiammetta Borsellino sarà il primo passo del comitato nascente in diocesi sull’esempio di Falcone, Borsellino, don Pino Puglisi, composto da un piccolo gruppo di giovani. A Bergamo, invece, l’arte parlerà della povertà generata dalla guerra. Fino al 13 dicembre la chiesa di San Leonardo ospita la mostra fotografica Gli artigiani delle protesi, realizzata con il giornalista e fotografo Giammarco Sicuro. Idea nata dalla lettera pastorale del vescovo Francesco Beschi sull’Eucaristia sorgente di pace. «Gli scatti immortalano il lavoro di chi realizza protesi e racconta le storie di chi ha perso un arto a causa della guerra – racconta il direttore della Caritas bergamasca don Roberto Trussardi –. Abbiamo puntato su questo tema per far comprendere che Caritas è anche educare, formare, creare cultura di pace e non di guerra». Tra le iniziative, l’organismo pastorale promuove anche il “volontariato liquido” ossia la possibilità di donare per un giorno il proprio tempo alle attività della Caritas. «L’anno scorso, su novanta partecipanti, più di quaranta sono entrati nel mondo del volontariato – racconta il sacerdote –. Quest’anno l’iniziativa è dedicata agli under 35 e gli iscritti sono oltre 80». L’attenzione della Caritas dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino è rivolta anche verso la povertà spirituale. Il volto di sorella povertà è il tema affrontato il 10 e l’11 dicembre a Deliceto e a San Marco in Lamis con don Andrea Verde, cappellano dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. «Riscontriamo quotidianamente che chi si rivolge al centro di ascolto non ha solo difficoltà economiche e materiali, ma spesso avverte il desiderio di riavvicinarsi a un percorso di fede dal quale si era allontanato – testimonia la direttrice Khady Sene –. Per questo un sacerdote è presente in sede una volta alla settimana. La sua presenza tocca il cuore delle persone, rendendole più aperte al dialogo sulla fede. Senza questa figura, molte di loro si perderebbero». A Roma, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, le famiglie francescane si sono messe in “Missione fra i poveri”. Dal 9 al 15 novembre hanno organizzato incontri, ascolto e scambio nelle carceri, in centri di accoglienza e ostelli. Iniziative per «riunire nel nome di Francesco tutte le realtà che già operano sul territorio come Caritas diocesana, Comunità di Sant’Egidio, San Vincenzo, affinché, dopo la missione, rimanga l’esperienza del lavorare insieme» afferma frate Francesco Piloni, membro del comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario. La formula adottata in questa settimana? Formazione, azione e condivisione. La sfida: imparare a «guardare le povertà e ascoltarle a partire da chi ha già vissuto l’intelligenza della carità, per poi farne esperienza diretta mettendosi in ascolto dei poveri senza la pretesa di trovare soluzioni, ma di offrire chiavi di lettura sapienziali». Proprio come fece il Poverello di Assisi che, conclude fra Piloni, «nei pressi di San Pietro indossò i panni di un povero per fare esperienza diretta della povertà».