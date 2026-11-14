Marcantognini, il talento azzurro del calcio amputati sogna i Giochi

«Vorrei fare tutto quello che serve per aiutare la squadra ad andare più avanti possibile». Con questi propositi Lorenzo Marcantognini, 24 anni, da Fano, esterno della Nazionale italiana di calcio amputati, si proietta verso il Mondiale che inizia a metà novembre in Messico. «Sono pronto e sono ovviamente emozionato - spiega il calciatore della Sporting Amp Football Club - indossare la maglia della Nazionale, soprattutto quella preparata dalla Figc (a cui dal 1 gennaio 2026 la selezione del calcio amputati fa capo a tutti gli effetti all’interno della Divisione calcio paralimpico e sperimentale) è un grande onore, come rappresentare l’Italia». «Il nostro obiettivo - aggiunge Lollo, come lo chiamano tutti - è prima di tutto superare la fase a gironi (dove l’Italia è inserita nel gruppo insieme a Messico, Liberia e Algeria)».

Per Marcantognini, il Mondiale in Messico è un nuovo capitolo di una storia, iniziata da bambino. «La mia passione per il calcio – ricorda Lorenzo – è cominciata con mio padre quando con lui seguivo le partite della Juventus in televisione. Il mio idolo era Alessandro Del Piero». «Ho cominciato a giocare a 11-12 anni insieme ai miei amici – aggiunge il calciatore che a causa di una malformazione ha subito l’amputazione della gamba sinistra sopra il ginocchio – prima scendevo in campo con loro, usando le protesi. Poi ho conosciuto il calcio per amputati e ho iniziato a usare le stampelle».

Un amore profondo, quello per il pallone. «Mi piacciono i contrasti – spiega Marcantognini – mi piace saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, in altre parole avere la possibilità di cambiare la partita. E poi c’è la dimensione del gruppo, della squadra».

Un sport, il calcio per amputati, che si gioca sette contro sette, con giocatori che si muovono con le stampelle, su un campo ridotto in partite da due tempi da 25 minuti e che presenta alcune particolarità. «A mio parere – racconta l’azzurro – la cosa più difficile è gestire la coordinazione dei movimenti con le stampelle, poi per uno che fa l’esterno come me importante è la resistenza, perché fare tutta la fascia è molto stancante. In più un fattore da non sottovalutare è l’esperienza, non solo sotto il profilo tecnico ma anche per quanto riguarda la gestione della partita e delle situazioni». Per essere competitivo il ragazzo marchigiano si prepara come un professionista. «Mi alleno praticamente tutti i giorni – dice Lorenzo – nei periodi più intensi arrivo a fare 11-12 sedute la settimana». Talento e lavoro che hanno portato Marcantognini ai massimi livelli in Italia e in Europa, dove con lo Sporting Amp Football Club, squadra della sua città ha raggiunto, prima formazione italiana di sempre, la finale della Eaff Amputee Football Champions League , la massima competizione europea per club, perdendo la finale 6-0 contro i polacchi del Wisla Cracovia. «È stato bellissimo giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici – dice “Lollo” – Fano ha risposto bene con lo stadio sempre affollato. Peccato per la sconfitta, abbiamo sbagliato un gol, quando eravamo ancora sullo 0-0 e poi abbiamo subito una rete e loro sono stati superiori». «Allenarmi tanto – prosegue l’azzurro – mi ha permesso di migliorare nella gestione delle partite, a non farmi prendere dalle emozioni».

Un rendimento, quello di Marcantognini, che l’ha fatto entrare nella storia del calcio per amputati in Italia. L’esterno azzurro è stato infatti il primo calciatore amputato italiano a giocare all’estero.

Il giocatore di Fano da alcune stagioni gioca alla Rekord Bielsko-Biala, club che disputa il campionato polacco. Un’esperienza, quella oltreconfine che ha consentito a Marcantognini di vedere il suo sport da un’altra prospettiva. «In Polonia – racconta l’azzurro, che per rendere al meglio si è messo a studiare la lingua (“Conosco molte parole di campo, anche se è difficile per me mettere insieme frasi complete” dice divertito) – il campionato ha un buon livello di competitività e la principale differenza rispetto all’Italia è il numero maggiore di squadre partecipanti. Nel nostro Paese è più difficile trovare giocatori, perché non essendo sport paralimpico il calcio per amputati è considerato meno attraente». «Un torneo di questo tipo e con un buon standard di gioco – aggiunge il calciatore italiano – è importante perché abitua i calciatori a giocare partite di un determinato livello».

Una carriera nel calcio, a cui Lorenzo unisce una nell’atletica, dove ha stabilito diversi primati del mondo nei 400 metri T63, collezionando anche un oro ai Campionati mondiali paralimpici giovanili del 2019. «L’atletica mi ha insegnato il valore della fatica e del sacrificio» spiega Marcantognini. Lo sprint potrebbe essere anche un mezzo per realizzare uno dei progetti di “Lollo” per il prossimo futuro. «Il Mondiale in questo momento è la priorità – conclude Lorenzo Marcantognini – poi vorrei vincere il campionato polacco. Infine sogno di partecipare alle Olimpiadi, che sia nel 2028 o più avanti. Spero di andarci nel calcio o nell’atletica».