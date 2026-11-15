Nicotina e nuovi prodotti, la sfida di prevenire la dipendenza tra i giovani

Negli ultimi decenni le politiche di controllo del tabacco hanno contribuito a ridurre il fumo e a limitare l’esposizione al fumo passivo. Tuttavia, il fumo di tabacco resta una delle principali cause di morte evitabile: in Italia è responsabile di oltre 93.000 decessi ogni anno. Oggi questa sfida si complica perché, accanto alle sigarette tradizionali, si diffondono nuovi prodotti contenenti nicotina, come sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato e bustine di nicotina. Spesso presentati come alternative moderne alle sigarette tradizionali, questi prodotti pongono una nuova questione di salute pubblica: prevenire la dipendenza da nicotina, soprattutto tra i giovani. Ridurre i rischi legati alla combustione, infatti, non significa eliminare quelli della dipendenza. Secondo i dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, raccolti nel 2026, oltre 850 mila studenti tra i 14 e i 17 anni e circa 93 mila tra gli 11 e i 13 anni hanno utilizzato nell’ultimo mese prodotti contenenti tabacco o nicotina. La sigaretta elettronica è il prodotto più utilizzato. L’adolescenza è una fase di vulnerabilità. Il cervello è ancora in maturazione e l’esposizione alla nicotina può interferire con processi coinvolti nell’apprendimento, nella memoria, nell’attenzione e nel controllo degli impulsi. Questa vulnerabilità riguarda anche i meccanismi della dipendenza: l’esposizione precoce alla nicotina può favorirne l’instaurarsi e il consolidamento. Una parte degli adolescenti non si limita a sostituire le sigarette tradizionali con quelle elettroniche, ma utilizza entrambi i prodotti, dando luogo a un consumo duale. L’assunzione di nicotina attraverso dispositivi diversi può rendere più difficile interromperne il consumo e contribuire a mantenere la dipendenza. La diffusione di questi prodotti è favorita da aromi che richiamano frutta, caramelle e bevande, confezioni accattivanti e una comunicazione che sfrutta ampiamente i social media.

Accanto alle sigarette elettroniche si stanno diffondendo anche nuovi prodotti, come le nicotine pouches, piccole bustine da collocare tra gengiva e labbro che rilasciano nicotina senza tabacco e senza combustione. La facilità d’uso, i numerosi aromi e la possibilità di utilizzarle senza produrre fumo, vapore o odori ne favoriscono un consumo discreto, anche in ambienti chiusi e frequentati dai giovani. Preoccupano anche le sigarette elettroniche monouso, attrattive per gli adolescenti per la facilità d’uso e il design accattivante. Questi dispositivi pongono un problema ambientale: una volta esauriti, generano rifiuti elettronici con batterie e altri componenti che richiedono uno smaltimento appropriato. L’Organizzazione mondiale della sanità, in un rapporto pubblicato il 15 maggio 2026, ha richiamato l’attenzione sulle strategie commerciali che promuovono le bustine di nicotina, tra cui aromi attrattivi, prodotti ad alta concentrazione e uso dei social media per raggiungere i giovani. La prevenzione non può quindi limitarsi al controllo delle sigarette tradizionali. L’obiettivo deve essere evitare che gli adolescenti sviluppino una dipendenza dalla nicotina, qualunque sia il prodotto utilizzato per assumerla. Ciò richiede controlli rigorosi sulla vendita ai minori, restrizioni alla pubblicità e al marketing rivolti ai giovani, una regolamentazione dei prodotti e degli aromi e programmi di educazione alla salute nelle scuole. Anche sul piano normativo si registra un cambiamento in Europa: Belgio e Francia hanno già vietato le sigarette elettroniche monouso, mentre nel 2026 la Commissione europea ha autorizzato Bulgaria, Austria e Polonia ad adottare misure nazionali analoghe. In Italia questi prodotti restano legali. Se vogliamo tutelare la salute delle nuove generazioni, dobbiamo impedire che sempre più giovani diventino dipendenti dalla nicotina, qualunque sia il prodotto attraverso cui la assumono. Contrastare questa deriva richiede un impegno condiviso delle istituzioni, della scuola e delle famiglie, per evitare che una dipendenza acquisita in adolescenza accompagni i giovani per tutta la vita.

Già Professore ordinario di Pediatria, Università di Roma La Sapienza