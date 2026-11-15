Nissan Leaf, la pioniera delle elettriche prova a far dimenticare l’ansia da ricarica

I dubbi legati all’elettrico - prezzo, autonomia e tempi di ricarica - restano gli stessi di sempre, ma quello che sta cambiando sono le risposte. Nuova Nissan Leaf, la prima auto di massa con la spina a tagliare il traguardo della terza generazione, è la prova tangibile dei progressi fatti dai tempi della prima Leaf, pionieristica (e bruttina) che si fermava a 250 km di range: oggi la Nissan di segmento C è un’auto dal design finalmente indovinato che alle tre domande iniziali risponde con tre numeri: 33.950 euro di prezzo di attacco, 622 km di autonomia e 30 minuti per la ricarica all’80%.

Quindi tutto risolto? Non proprio, perché occorre fare qualche distinguo. Il prezzo è sicuramente interessante, ma è riservato ai clienti Nissan (che beneficiano di 3.000 euro di vantaggi rispetto ai 2.000 dei nuovi arrivati) e riguarda l’allestimento base Engage, privo di Nissan Connect, Google Services, tetto panoramico oscurabile e portellone elettrico. Quanto all’eccellente autonomia, è riservata ai modelli con la batteria da 75kW (quella da 52 kW si ferma a 494 km) che partono però da 40.950 euro al netto dell’offerta di lancio Nissan. Infine i tempi di ricarica, che sono oggi decisamente competitivi ma sono allineati con la concorrenza.

Dove i 4 metri e 35 di Nissan Leaf seducono è nelle linee filanti e aerodinamiche da moderno crossover, nel posto guida molto comodo e con comandi ergonomici (anche se i tasti fisici sono limitati al minimo) e nel bagagliaio dal doppio fondo che misura 437 litri. Un po’ più sacrificati i posti dietro, con poco spazio per i piedi sotto i sedili anteriori. La guida è brillante e precisa, anche se la scelta di una spalla bassa per gli pneumatici da 19” accentua la reazione alle asperità stradali. Stessa velocità massima - 160 km/h - per i due livelli di potenza, il 75 kW guadagna qualcosa in termini di accelerazione (0-100 in 7”6) e coppia.

La risposta migliore alle paure che ancora suscita l’auto elettrica Nissan Leaf la offre però con il Route Planner che pianifica il viaggio, calcolando luoghi e tempi di ricarica e precondizionando le batterie per ridurre i tempi di sosta. Facciamo l’esempio peggiore: bisogna partire da Milano a Roma e si ha appena il 20% di batteria. Nessun trauma, il Route Planner calcola subito dove fermarsi e si può chiedere perfino quale livello di carica della batteria desideriamo avere all’arrivo. E per convincere i più scettici Nissan - che sta allargando la gamma full electric con Micra e, a breve, Pixo e Juke - ha fatto due conti sul fronte dei costi: in 4 anni (e 80mila chilometri) non solo si risparmiano 6.800 euro rispetto a un’auto a benzina caricando l’auto a casa, ma si spende appena un quarto per la manutenzione.