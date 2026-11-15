Tante sono le strutture che, solo in Lombardia, si prendono cura dei più piccoli partendo dalla proposta di educazione cristiana. Compie 25 anni la legge regionale istituita a favore di queste realtà. L'arcivescovo Delpini: la nostra proposta non è neutra, ma riteniamo che si possa costruire il futuro proprio perché le identità si qualificano

Accoglienza e cura delle nuove generazioni, perché l'oratorio è 2.300 volte bene comune

Accoglienza e cura delle nuove generazioni, perché l'oratorio è 2.300 volte bene comune

«L’oratorio c’è e funziona come scelta a servizio di tutti, ma l’oratorio del futuro sarà come noi lo faremo». Le parole dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, scandite nel primo dei molti interventi che hanno animato l’intera mattinata di sabato svoltasi presso l’Auditorium “Testori” di Palazzo Lombardia, a Milano, guardano al presente, ma soprattutto al domani di quella che è una realtà identitaria delle dieci diocesi lombarde. Basti pensare che sono 2.300 gli oratori nella regione, pari al 40% del totale nazionale. E così non poteva avere titolo migliore che “Oratorio bene comune”, il convegno promosso da Oratori Diocesi Lombarde in occasione del 25° anniversario della legge regionale n. 22 del 2001. Un provvedimento che, primo in Italia, riconobbe le parrocchie lombarde e gli oratori quali interlocutori delle politiche educative e sociali della Regione.

«Celebrando questi 25 anni siamo costretti a immaginarci qualcosa che vada oltre», prosegue Delpini presentando la lettera dei vescovi lombardi "L’oratorio e la sua regia". «Occorrerà una regia sinodale che ribadisca la proposta cristiana e l’accoglienza di tutti». E arriva, così, anche un preciso richiamo al concetto di accoglienza. «L’oratorio è accogliente verso tutti coloro che abitano il territorio, anche ragazzi di altre etnie e religioni. Noi non accogliamo religioni, ma persone. La nostra proposta non è neutra, ma riteniamo che si possa costruire il futuro proprio perché le identità si qualificano», offrendo, ha suggerito il presule anche nella sua veste di metropolita di Lombardia, un valore aggiunto.

Dopo i saluti istituzionali del governatore Attilio Fontana, di rappresentanti nazionali e locali, don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei, ha aggiunto: «Dal punto di vista degli oratori, oggi l’Italia è diseguale, ma nell’ultimo anno, diocesi e realtà educative hanno lavorato insieme per dire che cosa tenga unite esperienze tanto diverse. Ne è nata una definizione condivisa: l’oratorio è l’espressione evangelizzatrice ed educativa della comunità cristiana con un’attenzione privilegiata alle giovani generazioni». A conferma di alcuni dati della ricerca Ipsos Doxa che verrà integralmente resa pubblica il 6 maggio 2027. Indagine secondo la quale un singolo oratorio mediamente in un anno riesce a coinvolgere 184 persone con la fascia maggiormente rappresentata dei 6-12enni. Il 22% dei ragazzi lombardi tra i 14 e i 17 anni frequenta regolarmente l’oratorio, anche se si registra una diminuzione di del 4% rispetto al 2016. Per quanto riguarda la multiculturalità, il 93% degli oratori lombardi vede la presenza di ragazzi di origine straniera. «I giovani – ha concluso il vescovo di Vigevano Maurizio Gervasoni, delegato per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale lombarda – ci fanno capire che, quando si investe positivamente su di loro aiutandoli a impegnarsi seriamente sull’elaborazione del bene comune apprezzato anche dagli adulti, allora qualcosa di bello succede».

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