«Vivo e lavoro in Perù, ci rimarrò tutta la vita»: ecco cosa sognava Prevost nel 2015

«Vivo e lavoro in Perù con l'intenzione di rimanervi ormai per tutta la vita». È sicuramente questa la frase che colpisce più di ogni altra nella lettera autografa che Robert Francis Prevost scrisse il 20 febbraio 2015 all'allora presidente della Repubblica del Perù, Ollanta Humala, per chiedere la naturalizzazione peruviana. Il documento è riemerso di recente dagli archivi mentre Leone XIV: un documento che dimostra tutto l'amore di Prevost per questa terra e che assume un valore particolare oggi, nel giorno in cui il Pontefice si appresta a lasciare il Perù per tornare a Roma al termine del suo lungo viaggio in Sudamerica.

La lettera, custodita nell'Archivio generale delle Migrazioni e resa nota da Tv Perú Noticias, faceva parte del fascicolo con cui l'allora vescovo di Chiclayo avviò la procedura per ottenere la cittadinanza peruviana. Dal testo emerge quanto questa tappa della vita di Prevost abbia inciso nella storia umana e nel suo cammino di fede: nelle quattro pagine scritte a mano il futuro Pontefice ricostruisce infatti la propria storia personale, il percorso vocazionale e il rapporto costruito con il Perù in oltre trent'anni di presenza missionaria. Prevost era stato nominato vescovo di Chiclayo da papa Francesco nel novembre 2014 e pochi mesi dopo decise di chiedere la cittadinanza del Paese che ormai considerava la propria casa. Nella lettera spiega le ragioni di quella scelta partendo dal suo primo arrivo nel nord del Perù nel 1985, quando, giovane sacerdote agostiniano, venne inviato a Chulucanas, nella regione di Piura. «Giunsi in Perù nel 1985, quasi trent'anni fa, per servire il popolo peruviano nel nord del Paese», scrive. Dopo una prima esperienza missionaria fu richiamato dai superiori negli Stati Uniti, ma il legame con il Perù era ormai nato. «Nel 1988 tornai in Perù, questa volta a Trujillo, e per undici anni lavorai ininterrottamente in vari ministeri, sempre con il desiderio di accompagnare e, per quanto possibile, aiutare il popolo del Perù».

Nella sua ricostruzione il futuro Papa ricorda anche alcune delle prove più dure affrontate dalla popolazione. «Furono anni difficili», annota, richiamando la grave crisi economica, il terremoto e l'epidemia di colera. A Trujillo contribuì all'organizzazione delle prime mense popolari in una delle zone della città maggiormente colpite dalla povertà. Ma è soprattutto il linguaggio utilizzato a rivelare la profondità del legame maturato con il Paese. Prevost scrive infatti di aver desiderato continuare a lavorare «in questa terra che mi aveva accolto», una formula che va ben oltre le motivazioni normalmente contenute in una domanda di naturalizzazione. Durante quegli anni ricevette anche un riconoscimento ufficiale dal Consiglio provinciale di Trujillo per il servizio svolto nelle aree più bisognose della città.

Nel 1999, poi, il futuro Papa lasciò il Perù non per scelta personale ma per obbedienza religiosa. Nella lettera spiega di essere stato chiamato a servire l'Ordine di Sant'Agostino prima come superiore provinciale a Chicago e poi come superiore generale a Roma tra il 2001 e il 2013. Il distacco, tuttavia, non fu mai definitivo. «Ogni anno tornavo a trascorrere del tempo in Perù, desiderando che un giorno potessi ritornare a lavorare qui». La possibilità di quel ritorno arrivò con la nomina episcopale a Chiclayo. È qui che compare il passaggio più intenso dell'intero documento: «Da allora vivo e lavoro in Perù con l'intenzione di rimanervi ormai per tutta la vita». Una dichiarazione d'intenti alla quale, però, come sappiamo, non poté dare seguito ancora una volta per la chiamata a svolgere compiti di responsabilità a Roma e poi per l'elezione a Pontefice.

La lettera contiene anche un sintetico profilo autobiografico. Prevost ricorda gli studi di matematica alla Villanova University in Pennsylvania, la professione religiosa nell'Ordine di Sant'Agostino nel 1978, gli studi teologici alla Catholic Theological Union di Chicago e il dottorato in diritto canonico conseguito a Roma presso l'Università San Tommaso. Elenca inoltre le lingue che dichiara di parlare e scrivere: inglese, spagnolo, italiano e francese. Il documento mostra come la richiesta di cittadinanza fosse per lui il coronamento di una storia di appartenenza più che una necessità burocratica. Per ottenere la cittadinanza Prevost dovette inoltre sostenere, come previsto dalla normativa peruviana, una prova di conoscenza della storia, della geografia e della cultura del Paese. Héctor Pérez, responsabile dell'Archivio generale delle Migrazioni, ha raccontato a Tv Perú che il futuro Pontefice ottenne uno dei risultati più alti tra quelli conservati nei fascicoli dell'istituzione, distinguendosi per la conoscenza della realtà peruviana. La procedura si concluse nel corso del 2015 con il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione. Secondo le fonti peruviane, il provvedimento fu formalizzato il 24 agosto di quell'anno.

Oggi quel fascicolo ha assunto un valore che va ben oltre la vicenda amministrativa: le autorità peruviane hanno infatti dichiarato patrimonio culturale della Nazione sia la domanda autografa di naturalizzazione sia il relativo titolo di cittadinanza ottenuto dal futuro Leone XIV. La decisione, adottata con una risoluzione viceministeriale nel 2026, motiva il riconoscimento richiamando il valore storico, documentario e biografico dei documenti, che raccontano dall'interno il radicamento umano, pastorale e spirituale del primo Papa agostiniano della storia contemporanea.

Il testo integrale della lettera (traduzione italiana)

Signor Presidente della Repubblica del Perù,

Io, monsignor Robert Francis Prevost, di nazionalità statunitense (USA), titolare della carta d'identità per stranieri n. [omissis] e con status migratorio di immigrato, maggiorenne, celibe, domiciliato in [omissis], Chiclayo, mi presento rispettosamente davanti a Lei ed espongo quanto segue: poiché è mio desiderio ottenere la cittadinanza peruviana, Le chiedo che, espletate le procedure previste dalla legge, mi venga concessa la nazionalità richiesta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Costituzione politica del Perù, dalla Legge n. 26574 del 3 gennaio 1996 e dal relativo regolamento, nonché dalla Legge n. 28710 del 13 aprile 2006.

Le ragioni personali che adduco a fondamento della mia richiesta sono le seguenti. Giunsi in Perù nel 1985, quasi trent'anni fa, per servire il popolo peruviano nel nord del Paese (Chulucanas, Piura), come giovane sacerdote con vocazione missionaria. Dopo aver lavorato a Chulucanas nel 1985-1986, i miei superiori mi chiamarono a tornare negli Stati Uniti. Ma ancora una volta, nel 1988, tornai in Perù, questa volta a Trujillo, e per undici anni lavorai ininterrottamente in vari ministeri, sempre con il desiderio di accompagnare e, per quanto possibile, aiutare il popolo del Perù. Furono anni difficili. Tra le altre cose, vi fu la grave crisi economica durante la quale organizzai le prime mense popolari in un settore della città; vi furono il terremoto, l'epidemia di colera e altre difficoltà. Tuttavia io desideravo sempre continuare a lavorare in questa terra che mi aveva accolto. Durante quegli anni ottenni lo status migratorio di «immigrato», che ho conservato fin da allora. Ricevetti un riconoscimento ufficiale dal Consiglio Provinciale di Trujillo per gli anni di servizio prestati nelle zone più bisognose della città.

A motivo del mio voto di obbedienza (sono un religioso cattolico), nel 1999 dovetti lasciare il Paese, prestando servizio come superiore provinciale a Chicago, negli Stati Uniti, e successivamente come superiore generale dell'Ordine di Sant'Agostino in Vaticano (Roma, Italia) dal 2001 al 2013. Ogni anno tornavo a trascorrere del tempo in Perù, desiderando che un giorno potessi ritornare a lavorare qui. Nel mese di novembre 2014 il Santo Padre papa Francesco mi nominò vescovo della diocesi di Chiclayo e, da allora, vivo e lavoro in Perù con l'intenzione di rimanervi ormai per tutta la vita.

Con questo sincero desiderio e nel rispetto degli accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato peruviano, presento la presente richiesta di naturalizzazione. Dichiaro di essere nato a [omissis] il giorno [omissis], figlio di [omissis]. Ho trascorso i primi anni della mia vita nello Stato dell'Illinois, negli Stati Uniti. Ho compiuto gli studi universitari presso la Villanova University, in Pennsylvania, dove ho conseguito il titolo di Bachelor in Scienze Matematiche. Sono entrato come religioso nell'Ordine di Sant'Agostino nel 1978. Ho studiato teologia a Chicago, presso la Catholic Theological Union, dove ho ottenuto il titolo di Master in Teologia. Mi sono poi recato a Roma, dove ho studiato per quattro anni (1981-1985), conseguendo il titolo di Dottore in Diritto Canonico presso l'Università San Tommaso. Sono stato ordinato sacerdote a Roma nel 1982 e, dopo aver terminato gli studi nel 1985, sono venuto in Perù per lavorare a Chulucanas come cancelliere della diocesi. Parlo e scrivo le lingue inglese, spagnolo, italiano e francese.

Dichiaro che in data 2 febbraio 1988 sono entrato in Perù con un visto rilasciato dal Consolato del Perù a Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America, e che da allora ho avuto residenza a Trujillo e a Chiclayo. Dichiaro inoltre che, dal mio arrivo in Perù, mi sono dedicato all'opera missionaria della Chiesa cattolica, prestando attualmente servizio presso il Vescovado di Chiclayo, con domicilio in [omissis], Chiclayo. Quanto sopra esposto è comprovato dai documenti richiesti che allego alla presente.

Pertanto chiedo a Lei, Signor Presidente, di accogliere la mia richiesta.

Lima, 20 febbraio 2015

+ Robert F. Prevost