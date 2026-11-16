MG HS Plug-in, cento chilometri senza benzina: ecco com'è e come va

Il Suv cinese da 272 CV convince per spazio, comfort e autonomia elettrica. Prezzi competitivi e 7 anni di garanzia, ma frenata, assetto e tempi di ricarica mostrano qualche limite

Il bello delle auto ibride Plug-in è che promettono di mettere d'accordo tutti: chi vuole viaggiare in elettrico e chi non intende rinunciare alla tranquillità di un serbatoio di benzina. Il brutto è che spesso mantengono la promessa soltanto sulla carta. MG HS Plug-in Hybrid, Suv cinese con lontane origini di un marchio britannico, prova a cambiare le regole con un argomento piuttosto concreto: circa 100 chilometri senza accendere il motore termico. Non pochi, soprattutto per un'auto lunga 4,67 metri e pesante quasi 1.800 chili.

Il sistema abbina un quattro cilindri turbo benzina di 1,5 litri a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 272 CV. La batteria da 21,4 kWh è decisamente generosa per una Plug-in e permette percorrenze che le prove indipendenti confermano. "Quattroruote" ha rilevato 102 km medi in elettrico, con punte di 133 in città e 77 in autostrada. "Al Volante" è arrivato a 99 km medi, addirittura 142 nel traffico urbano. Significa che molti automobilisti potrebbero affrontare gli spostamenti quotidiani senza consumare una goccia di benzina. A condizione, naturalmente, di ricaricare con regolarità.

Ricarica e consumi. Ed è qui che emerge il primo limite. La MG accetta corrente alternata fino a 6,6 kW e non dispone della ricarica rapida in corrente continua. Per fare il pieno di elettricità servono quindi oltre tre ore nelle condizioni migliori. Nessun problema per chi dispone di una wallbox domestica, meno comodo per chi deve affidarsi alle colonnine pubbliche. Interessanti anche i consumi quando la batteria ha esaurito la propria autonomia elettrica. Nella nostra prova su strada abbiamo registrato 3,5 litri di benzina ogni 100 km partendo con la batteria carica, mentre a carica esaurita abbiamo misurato 4,9 litri nel misto urbano-extraurbano e 6,8 in autostrada. Numeri che ricordano come le Plug-in vadano giudicate in base all'utilizzo reale, non soltanto ai consumi di omologazione.

Com'è. Esteticamente le linee sono proporzionate: si tratta di un Suv gradevole e non invasivo. A bordo la HS convince soprattutto per lo spazio. Cinque posti veri, tanto agio per le gambe di chi siede dietro, finiture generalmente curate e un equipaggiamento ricco. Il bagagliaio da 441 litri, invece, è ampio ma non eccezionale rispetto agli ingombri esterni. La plancia dominata dagli schermi appare moderna, ma l'infotainment richiede qualche passaggio di troppo e alcuni comandi risultano poco intuitivi.

Come va. Su strada prevale il comfort. L'abitacolo è silenzioso, le sospensioni assorbono bene le irregolarità e l'accelerazione è brillante: meglio però non confondere la potenza con la sportività. Assetto e frenata non sembrano impeccabili, ma anche qui vale il distinguo appena citato.

Quanto costa. Il prezzo di listino parte da circa 38 mila euro, con sette anni di garanzia sulla meccanica, pur con coperture più brevi per alcuni dispositivi elettronici. Con i suoi 4,67 metri, MG HS Plug-in si confronta per dimensioni e caratteristiche con Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage e Toyota RAV4, ma anche con la nuova concorrenza cinese della Jaecoo 7. In questo, batte nettamente le altre: costa infatti da 1.000 e fino a 10.000 euro meno delle vetture citate della sua categoria. Riassumendo: una proposta interessante per chi cerca un Suv familiare spazioso e può ricaricarlo a casa. Perché il vero vantaggio di questa MG non sta tanto nei 272 cavalli, quanto nella possibilità di utilizzarla per buona parte della settimana come un'elettrica, senza preoccuparsi della presa quando arriva il momento di partire per le vacanze.



