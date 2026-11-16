Antonio, che ha sparato al padre, è della mia parrocchia

Il rischio di cadere nella retorica è dietro l’angolo. Certi cliché sono duri a morire. In provincia di Caserta, un diciassettenne, per 300 euro, spara tre colpi di pistola al padre, ferendolo gravemente. E via alle solite lamentele: non si capisce più niente; i figli non hanno più rispetto per i genitori; e altro ancora. Poi ti accorgi che il giovanotto che ha esploso i colpi di pistola lo conosci da sempre. Abita con la famiglia a quattro passi dalla parrocchia. Un ragazzo al quale la vita ha dato poco e preteso tanto. Lo ricordo da bambino quando di sera veniva in chiesa e chiedeva di parlarmi. Serio, educato, si avvicinava silenzioso perché nessuno sentisse: «Padre, a casa non c’è niente da mangiare». Morivo di vergogna davanti a questo ragazzino che si faceva carico dei problemi familiari. Non mi faceva piacere che i genitori mandassero il bambino a chiedere da mangiare. Glielo facevo notare, ma la tristissima scena si ripeteva. Gli anni passavano, Antonio cresceva. Con la scuola aveva chiuso. Il lavoro non lo aveva trovato o forse mai cercato. Le esigenze, i bisogni, i desideri che ogni giovane alberga in sé reclamavano si facevano sentire. La maledetta industria della droga era sempre alla ricerca di manovalanza a basso costo. Da qualche anno, il Parco Verde in Caivano, non è più la più grande piazza di spaccio d’Europa come lo era stata nei decenni prima, è vero. Questo, purtroppo, non vuol dire che il problema – droga sia stato risolto per sempre. Il mercato si è spostato. Telecamere e forze dell’ordine rendono la vita difficile agli spacciatori e agli acquirenti. Loro, scaltri oltre ogni dire, hanno inventato nuovi metodi per avvicinare i nuovi clienti che non mancano mai. Si sono spostati nei paesi vicini, in zone rurali povere di videosorveglianza; fanno consegne a domicilio; attendono in auto e sulle moto chi necessita del veleno quotidiano. La lotta tra guardie e ladri, quindi, continua ininterrotta. Tutti sanno, ma fanno finta di niente fino a quando non accade qualcosa di eclatante. Come domenica sera.

Un figlio spara al padre. Scandalo. Orrore. Buttate le chiavi. Pena di morte. Fermi tutti, le chiacchiere stanno a zero. Maledizioni ed imprecazioni lasciano il tempo che trovano. Questo dramma porta in sé un dramma più inquietante. Arrestate pure Antonio. Processatelo. Sbattetelo in carcere. Tutto questo servirà a mettere a tacere le nostre coscienze, certamente, ma non a ristabilire la verità. Perché Antonio prima di essere il carnefice è la vera vittima. Chi ha messo tra le sue mani la pistola? A che cosa gli sarebbe servita se non l’avesse usata contro suo padre? Per chi stava “lavorando”? Perché, negli anni in cui a casa sua non c’era nemmeno da mangiare, la società non si è fatta avanti per assicuragli i suoi diritti di bambino? La verità, più triste di una giornata uggiosa, è che Antonio, bambino non lo è stato mai. Minori adultizzati. Ladri di infanzia. Diritti negati. Spensieratezza inesistente. Questo ragazzino ha dovuto imparare a strappare alla vita, con le grinfie, fin dai primi anni, qualche alito di vita. E adesso, Antonio, ti rinchiuderemo, illudendoci di avere risolto il problema. Tuo padre in ospedale, tua madre disperata, tu al sicuro, noi tutti più sereni. Per favore, almeno voi che leggete “Avvenire”, credete a chi per Antonio - e i tanti altri Antonio - ha tremato e pregato fin da quando gattonava. Puniamolo pure. Prima, però, troviamo il coraggio di batterci il petto e chiedere perdono a Dio e a lui per non avergli permesso di godere i diritti che il Vangelo e la Costituzione gli avevano assicurato.