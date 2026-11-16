Le offerte in chiesa? Intesa introduce i pagamenti digitali

Le offerte di denaro in chiesa? Dovranno coniugare «innovazione, semplicità e rispetto della tradizione». È quanto si propone il progetto “Oblatio” (oblatio.it), promosso da Digital Charity Società Benefit, al quale hanno collaborato Intesa Sanpaolo e Nexi. La soluzione è nata a Bergamo, è sostenuta dalla Diocesi locale, e integra un Pos digitale portatile e silenzioso nella cassetta in legno Oblatio, progettata per il servizio. Lo strumento mantiene anche la tradizionale funzione di raccolta di monete e banconote, permettendo così di affiancare alle modalità di offerta in contanti una nuova possibilità di donazione digitale. I fedeli possono effettuare offerte e donazioni attraverso carte di pagamento, smartphone, wallet digitali e dispositivi wearable.

L'iniziativa, come spiega una nota dell'istituto di credito, è stato sviluppato e sperimentato assieme a diverse comunità ecclesiali e ai volontari che accompagnano il momento dell'offertorio, con l'obiettivo di «garantire una piena integrazione nei tempi e nelle modalità della celebrazione liturgica». Oltre a «facilitare il gesto della donazione», Oblatio favorisce «una gestione più trasparente delle offerte grazie alla tracciabilità dei pagamenti digitali», contribuendo a ridurre i rischi connessi alla gestione del contante e a semplificare le attività amministrative. La soluzione, aggiunge Intesa Sanpaolo, può inoltre essere utilizzata in diversi momenti della vita comunitaria, dalle attività pastorali alle raccolte fondi.

«Ho guardato con interesse a questo progetto fin dal suo sorgere - ha detto il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi - e apprezzo che siano stati dei giovani a elaborarlo, trovando nuovi linguaggi per reinterpretare il messaggio della carità. Oblatio è un’esperienza utile sia per lo strumento in sé, sia come modello nato nei nostri oratori per interpellare la comunità partendo da nuove prospettive pratiche e ideali. Fin dall’inizio - ha proseguito il presule - il progetto ha avuto la benedizione di papa Francesco che lo ha considerato un esempio di “Chiesa in uscita” e l’accompagnamento della Conferenza episcopale italiana. Per il cardinale Matteo Zuppi, infatti, l’innovazione digitale può favorire partecipazione più ampia e trasparenza, preservando il valore spirituale del dono».

L'iniziativa del pagamento digitale è stata voluta da Digital Charity Società Benefit /Oblatio.it

Per Paolo Bonassi, chief Social impact officer di Intesa Sanpaolo, «Oblatio nasce dalla volontà di mettere la tecnologia al servizio delle persone e delle comunità, mantenendo il significato di un gesto che unisce. Grazie all'esperienza maturata nelle soluzioni per le donazioni digitali, abbiamo contribuito allo sviluppo di uno strumento innovativo che porta la semplicità e la sicurezza dei pagamenti digitali anche nel momento dell'offertorio». Si tratta quindi di un impegno che «trova espressione anche nelle attività della banca per il Sociale, la struttura dedicata ai progetti di inclusione e coesione sociale, e nell'azione della divisione Banca dei Territori». Il progetto verrà presentato il 24 novembre nel corso del Salone dei Pagamenti 2026, appuntamento internazionale sulle frontiere dell'innovazione nei pagamenti in programma a Milano.