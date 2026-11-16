L'appello per Gaza sommersa: «L'Italia mandi la Marina a soccorrere i civili»

La Valle, Riccardi e Zagrebelsky chiedono al governo una missione umanitaria nella Striscia, con navi disarmate, idrovore, elicotteri e strutture di emergenza

La guerra, la fame, l'alluvione. Il disastro in corso a Gaza, con migliaia di famiglie costrette a vivere nel fango, bambini e anziani senza riparo, ha spinto tre autorevoli personalità della vita pubblica italiana a rivolgere un appello al governo. Sono Raniero La Valle, giornalista ed ex parlamentare, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, e Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale. La loro proposta è quella di una missione umanitaria italiana nella Striscia, con unità della Marina militare disarmate, capaci di portare soccorso alla popolazione civile: idrovore, elicotteri, ricoveri di emergenza. L'appello, già ripreso da diverse testate nazionali e che Avvenire pubblica qui integralmente, è un invito a tradurre la solidarietà in un'azione concreta, oltre le divisioni politiche e le tensioni internazionali.

Le immagini della gente di Gaza sommersa dalle acque mette sotto gli occhi di tutti una calamità naturale di fronte alla quale nessuno può rimanere indifferente. Tanto più perché essa colpisce una popolazione già tanto provata e al limite del collasso. Di fronte alle grandi emergenze umanitarie l’Italia vanta una nobile tradizione di soccorso che supera ogni contingente considerazione politica. Certamente il popolo italiano approverebbe incondizionatamente l’intervento umanitario che qui intendiamo richiedere al nostro governo. Esso dovrebbe compiersi con l’invio a Gaza di unità della Marina militare disarmate, come avvenne negli anni Novanta con la missione italiana di soccorso in Albania, significativamente chiamata “operazione Pellicano”. Il nostro Paese sarebbe ancora una volta in prima linea a testimoniare la sua vocazione di forza pacifica e pacificatrice come vuole la Costituzione, importante soprattutto oggi in un momento di gravi tensioni internazionali che ignorano la vita dei più poveri e dei più indifesi.

La missione potrebbe avere come simboli e strumenti le idrovore che prosciugano la terra, gli elicotteri che portano soccorsi agli agonizzanti, i ricoveri di emergenza che tolgono i bambini, le loro madri e i loro padri dal fango in cui oggi si aggirano senza speranza. L’Italia potrebbe proporre ai suoi partner mediterranei ed europei di associarsi a questa impresa che varrebbe come esempio ed avvio di politiche basate non soltanto sulla forza ma anche e soprattutto sulla solidarietà tra i popoli. Il governo italiano che, con l’avallo del Presidente della Repubblica, intraprendesse un’iniziativa come quella che qui auspichiamo, si collocherebbe in una tradizione nazionale di cui l’Italia deve essere orgogliosa, acquistando un grande prestigio sul piano internazionale. Così fu in diversi momenti della storia, quando il nostro Paese operò fattivamente e felicemente per attenuare le tensioni internazionali e avvicinare tra loro le parti in causa.

Raniero La Valle

Andrea Riccardi

Gustavo Zagrebelsky