Perché a Praga 350mila persone sono scese in piazza contro la riforma della radio-tv pubblica

Una manifestazione di queste dimensioni a Praga non si vedeva dai giorni della Rivoluzione di Velluto nel 1989. Perché domenica si sono radunate nella storica piazza Letná, centrale anche nelle proteste di oltre trent’anni fa, tra le 350mila e le 400mila persone. E questo proprio a due giorni dalla celebrazione proprio da quella pacifica rivolta che liberò l’allora Cecoslovacchia dall’occupazione sovietica.

L’obiettivo dei manifestanti è chiaro: una durissima protesta contro la controversa riforma della radiotelevisione pubblica voluta dal premier Andrej Babiš, leader del partito nazionalpopulista Ano, alleato di governo con il Partito degli automobilisti (estrema destra) e il Partito per la libertà e la democrazia diretta (estrema destra e filo russo). La riforma, passata già in prima lettura in un singolare voto notturno del Parlamento ceco, abroga il canone annuo (comunque molto modesto: 1.800 corone l’anno, pari a 74 euro, per la televisione e 660 corone, pari a 27 euro per la radio): l’emittenza pubblica dal primo gennaio 2027 sarà direttamente finanziata dalle casse dello Stato, senza peraltro una garanzia a medio lungo termine sulla stabilità finanziaria. Piuttosto, viene imposto un taglio del 15% dei finanziamenti, e cioè una decurtazione di 1,4 miliardi di corone (57 milioni di euro). Il che si tradurrebbe in tagli, avvertono i direttori di tv e radio, di dipendenti tra i 450 e i 700 su un totale di 4.250 lavoratori.

Per i critici l’obiettivo è chiaro: mettere direttamente sotto il controllo del governo l’informazione pubblica, come di fatto già accade nella vicina Bratislava (e come, fino alle rispettive svolte elettorali, accadeva a Belgrado e Budapest). «Non vogliamo diventare come la Slovacchia» si leggeva non a caso su vari striscioni. «Babiš – recitava un altro – se vuoi una televisione controllata dallo Stato vattene a Est». «Nessuna democrazia senza liberi media» era scritto su un altro striscione. «Il fatto che lei sia stato eletto – ha detto rivolto a Babiš Mikulas Minar, presidente dell’iniziativa «Milion chvilek pro demokracii» (un milione di momenti per la democrazia), che ha organizzato la manifestazione – non le dà il diritto di introdurre nella Repubblica Ceca le pratiche dei regimi autoritari dell’est, questo Paese non è in vendita, non ce lo faremo sottrarre». Molti indossavano in testa il caratteristico cappellino triangolare di carta tipico di Večerníček, la popolare mascotte di un amatissimo programma destinati ai bambini subito prima di andare a letto, e considerato un po’ il simbolo della televisione pubblica. «Stiamo assistendo a qualcosa di straordinario – ha commentato ancora Minar – questo è solo l’inizio».

Già da mesi ci sono state ripetute proteste in piazza, con anche una lettera aperta di duemila tra studenti e neolaureati della scuola di giornalismo al governo esprimendo le proprie preoccupazioni. Alcuni giorni fa c’è stato anche uno sciopero di protesta della radiotelevisione, con una parziale sospensione dei programmi mentre i moderatori indossavano simbolicamente abiti neri. Preoccupazione per la riforma hanno espresso varie organizzazioni europee, come l’European Brodacstain Union, la European Federation of Journalists, Reporter senza frontiere. La Commissione Europea sta analizzando la normativa. Il premier naturalmente smentisce l’intenzione di mettere la radiotelevisione pubblica sotto controllo. «Chiunque parli di nazionalizzazione (della radiotelevisione pubblica ndr) – ha scritto in un editoriale – mente. In nessun caso interferiremo nel lavoro delle redazioni». Pochi, però, gli credono. Le proteste continueranno. E, ormai, sono stanno andando oltre la questione dei media pubblici: sempre più la protesta si allarga a una più ampia contestazione del governo Babiš.