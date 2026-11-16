Dall'Italia al Kenya per i talenti delle persone con disabilità

Un ponte di solidarietà e inclusione tra Italia e Kenya. È stato infatti inaugurato a Chaaria, nella contea di Meru in Kenya, il progetto «Il Laboratorio dei Talenti», iniziativa promossa dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, per sostenere l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità e valorizzare le capacità e le potenzialità di ogni persona. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sede di Nairobi, e il Cottolengo Mission Hospital di Chaaria, si inserisce nel quadro strategico del Piano Mattei per l'Africa e rientra nelle diverse attività promosse per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. «Oggi è una giornata importante, perché inauguriamo i laboratori e diamo concretezza a un progetto che mette al centro la persona, le sue capacità e i suoi talenti. Ogni persona ha un valore unico e deve avere opportunità, occasioni di crescita e possibilità di partecipare pienamente alla vita della propria comunità. Questo vale in Italia come in ogni parte del mondo - ha spiegato il ministro Locatelli -. Con il Laboratorio dei Talenti vogliamo contribuire a superare pregiudizi e isolamento, promuovendo una cultura che riconosca la dignità e il valore di ogni persona. Continuiamo a lavorare promuovendo quella nuova visione che ci chiede di superare il mero assistenzialismo e di creare occasioni concrete di formazione, lavoro e autonomia. Ogni persona può essere protagonista. Un progetto – ha continuato Locatelli - che porta con sé anche un messaggio di amicizia, solidarietà e collaborazione tra Italia e Kenya, nel segno di San Francesco d'Assisi e dei valori di fraternità e attenzione verso ogni persona».

Il taglio del nastro all'inaugurazione del centro per le persone con disabilità a Chaaria, Kenya / foto Ministero per le Disabilità

L’iniziativa nasce infatti con l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale concreto, offrendo opportunità di formazione, crescita e partecipazione attraverso la realizzazione di due laboratori professionali: uno di falegnameria e uno di sartoria. Spazi nei quali ragazze e ragazzi, donne e uomini con disabilità potranno sviluppare competenze, sperimentare le proprie capacità e partecipare ad attività produttive, con la prospettiva di costruire percorsi di autonomia e inclusione lavorativa. Il progetto prevede tra l’altro la produzione del tau francescano, un oggetto legato indissolubilmente alla figura del Santo, spiega un comunicato del ministero. L’iniziativa prevede un percorso di formazione a cascata: formatori italiani accompagneranno e formeranno educatori locali, che a loro volta seguiranno le persone con disabilità e le loro famiglie nelle attività dei laboratori.

«Un modello pensato per rafforzare le competenze presenti sul territorio e favorire la continuità delle attività nel tempo. Ringrazio l’Ambasciatore d’Italia in Kenya Vincenzo Del Monaco, fratel Giancarlo, il Cottolengo Hospital e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito e contribuiranno per far crescere questo progetto e dare opportunità a sempre più persone», ha concluso la ministra Locatelli.