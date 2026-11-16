Scuola e disuguaglianze, rapporto Oxfam: chi nasce svantaggiato rischia fino a 15 volte di più l'abbandono

STATUS-QUOla diffuso da La scuola italiana boccia meno e registra un forte calo dell'abbandono scolastico, ma continua a riprodurre le disuguaglianze sociali. È la denuncia contenuta nel rapportodiffuso da Oxfam Italia alla vigilia della Giornata internazionale degli studenti del 17 novembre.

Secondo lo studio, il contesto familiare continua a pesare in modo decisivo sul percorso scolastico. Chi cresce in una famiglia con bassi livelli di istruzione ha infatti fino a 15 volte più probabilità di abbandonare gli studi prima del diploma rispetto a chi ha almeno un genitore laureato. Inoltre quasi la metà degli studenti bocciati ha genitori senza diploma, mentre solo il 13% ha almeno un genitore laureato.

Il rapporto evidenzia come il calo della dispersione scolastica esplicita, scesa dall'incidenza del 25% registrata nei primi anni Duemila all'8,2% del 2025, non abbia eliminato le disuguaglianze educative. Queste si manifestano oggi soprattutto attraverso la cosiddetta dispersione implicita: studenti che arrivano al diploma ma senza competenze adeguate. Nel 2026 il 45,9% degli studenti dell'ultimo anno delle superiori non raggiunge livelli sufficienti in italiano e il 47,9% presenta gravi difficoltà in matematica.

«La scuola dovrebbe correggere le disuguaglianze di partenza, ma troppo spesso finisce per trasformarle in disuguaglianze da cui i ragazzi non riescono ad uscire», afferma Sibilla Filippi, responsabile del programma Educazione di Oxfam Italia. «È vero, la scuola italiana boccia meno, ma questo non significa aver eliminato le disuguaglianze educative», sottolinea.

Le differenze emergono con forza anche nella scelta della scuola superiore. A 13 anni gli studenti devono orientarsi tra oltre 180 indirizzi, in un sistema che, secondo il rapporto, tende a separare i percorsi in base all'origine sociale. Nei licei si concentra la quota maggiore di studenti provenienti da famiglie più istruite e benestanti, mentre negli istituti professionali si registrano percentuali più elevate di studenti economicamente svantaggiati, con disabilità o con background migratorio.

«A soli 13 anni gli studenti vengono inseriti in percorsi già fortemente gerarchizzati», osserva Lorenzo Luatti, ricercatore dell'area Education di Oxfam Italia e autore dello studio. «L'orientamento dovrebbe servire ad aprire strade sulla base delle aspirazioni di ciascuno; invece troppo spesso tende a trasformare le disuguaglianze di partenza in traiettorie già segnate».

Il dossier richiama inoltre l'attenzione sugli stereotipi di genere. Oltre la metà degli indirizzi delle superiori presenta una netta prevalenza di studenti dello stesso sesso. Le ragazze si concentrano soprattutto nei percorsi legati alla cura, alle discipline umanistiche e artistiche, mentre i ragazzi dominano negli indirizzi tecnici e scientifici, con effetti che si riflettono poi sulle opportunità occupazionali e retributive.

Per invertire la tendenza, Oxfam Italia propone un piano articolato in undici punti che comprende maggiori investimenti per la scuola pubblica, l'introduzione di un biennio iniziale più unitario alle superiori, classi meno numerose, un orientamento continuo e misure specifiche per contrastare le disuguaglianze sociali e di genere. L'obiettivo, sottolinea l'organizzazione, è restituire alla scuola il ruolo di motore di mobilità sociale e di attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.