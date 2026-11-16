Trump gioca la carta del viaggio in Asia. Ma la missione è in salita

Il presidente Usa parteciperà al vertice Asean (nelle Filippine) e a quello Apec (in Cina) dove giovedì è previsto lo storico trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin

Bill Clinton volò nelle Filippine nel novembre del 1994, dopo che i repubblicani avevano conquistato il controllo del Congresso per la prima volta in decenni. George W. Bush si trovava in Vietnam poche settimane dopo la sconfitta del Partito Repubblicano al Congresso nel 2006. Barack Obama si materializzò in Asia nel 2010 e nel 2014 dopo le pesanti sconfitte alle elezioni di metà mandato.

Ora è la volta di Donald Trump: giocare la carta del viaggio in Asia per risollevarsi e risollevare una “reputazione” ammaccata dalla pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato Usa, zavorrata dalla guerra in Iran e dalla crisi energetica che ne è seguita, sfilacciata da rapporti con gli alleati sempre più incerti e ondivaghi.

È una tradizione consolidata – scrive la Cnn -: i presidenti Usa che desiderano riaffermare la propria autorità e sfuggire alla crisi politica si dirigono all'estero per una boccata d'aria fresca internazionale ”. Di certo si tratta di una missione carica di significati simbolici e di implicazioni strategiche. Il presidente a stelle e strisce parteciperà ai due vertici – l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Manila e la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a Shenzhen fino allo “storico” trilaterale, sempre in Cina, di giovedì con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. Si parlerà di “non-proliferazione nucleare” (secondo Washington), di "pace mondiale" (secondo Pechino). “Trump cercherà di contrastare la narrazione del suo declino di potere annunciando nuovi accordi commerciali e affermando la presenza americana in una regione che per decenni ha sofferto della disattenzione di Washington”. Un anno fa, Trump sfruttò la stessa carta del viaggio in Asia per concordare una tregua commerciale con la Cina e assicurarsi promesse di investimenti da parte di Giappone e Corea del Sud.

Sotto i riflettori ci sarà inevitabilmente anche il dossier “guerra in Iran”, un macigno irrisolto che ostacola i flussi internazionali di gas e petrolio, con ripercussioni sul mercato energetico. Al summit Asean sono attesi poi i negoziati tra Pechino e i Paesi del sud-est asiatico per fissare un "codice di condotta" volto a evitare un'escalation delle tensioni nelle contese acque del Mar Cinese Meridionale. I media internazionali ritengono però tutt'altro che scontato che l'intesa, di cui si discute da anni, possa essere raggiunta nei prossimi giorni.