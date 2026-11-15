Bukele irrompe nella lotta contro le gang. E intende restare

Un elicottero sorvola la capitale di Haiti, Port-au-Prince. A bordo ci sono dei soldati. Osservano i campi verdi, le casette di mattoni, le baracche in lamiera. Poi, all’improvviso, dal velivolo partono le raffiche. Il raid colpisce una casa. Decine di persone scappano. Il video, diffuso sui social martedì, mostra un’operazione contro la presunta base di una gang armata. A commentarlo, però, non sono le autorità haitiane. Bensì il presidente di El Salvador, Nayib Bukele. «Stiamo mantenendo la nostra promessa», ha scritto su X in creolo haitiano. Da fine ottobre, 2.500 soldati salvadoregni sono ad Haiti: è qualcosa di inedito per la storia del Paese. La presenza del contingente è frutto di un’intesa bilaterale con il governo locale che verrà suggellata anche da una visita ufficiale: il primo ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé sarà in Salvador domani.

I militari sono arrivati ad Haiti dopo il rapimento – il 18 ottobre – di quattro tecnici salvadoregni impegnati nell’ultima missione autorizzata dall’Onu, la Gang Suppression Force. «Riportarli a casa», questa è stata la motivazione iniziale dell’operazione. Poi, però, i toni sono cambiati: «Siamo venuti per combattere contro i malvagi – ha scritto Bukele su X –. Forse le future generazioni di haitiani ci ricorderanno come gli amici che vennero ad aiutarli». L’uomo forte di San Salvador è convinto di poter annientare le gang. Vuole esportare ad Haiti il suo modello. Nel suo Paese, il pugno duro contro i narcos ha portato a 90mila arresti. Ma ciò che in patria è stato possibile, sull’isola è estremamente rischioso. «Sono due situazioni molto diverse» spiega Stefano Gatto, ambasciatore dell’Unione Europea ad Haiti fino al 2025 e prima diplomatico a El Salvador. «L’operazione non risponde ad alcuna garanzia o regola internazionale e non è coordinata con la missione autorizzata dall’Onu. I salvadoregni operano in autonomia, non si sa a chi debbano rispondere e di chi sia la responsabilità nel caso in cui qualcosa vada male». Si rischia che nuove violenze si aggiungano a quelle già presenti. «Le gang si nascondono tra la popolazione – sottolinea Gatto – È molto difficile colpirne i capi senza coinvolgere i civili. Alcuni stanno dichiarando addirittura di voler negoziare: è solo un modo per guadagnare tempo». Le bande haitiane hanno armi sofisticate, risorse ingenti e una vasta conoscenza del territorio. Caratteristiche che le rendono molto diverse di gruppi criminali di El Salvador. «Questo non significa che l’operazione di Bukele sarà sicuramente fallimentare, ma il rischio è estremamente alto. E poi: per quanto tempo è disposto a lasciare ad Haiti i suoi soldati?».

Per Bukele, una vittoria a Port-au-Prince si tradurrebbe in un enorme capitale politico. Si consoliderebbe la sua immagine di uomo forte contro la criminalità, certamente utile in Salvador, dove a febbraio del 2027 si terranno le elezioni. Ma la posta in gioco sembra essere ben più ampia. Secondo diversi analisti ripresi dai media internazionali, Bukele – presidente di uno Stato piccolissimo – punta a mostrarsi come leader affidabile per tutto il continente. Vuole esserlo soprattutto agli occhi di Donald Trump. Bukele è uno dei suoi alleati più stretti nella regione: a marzo del 2025, El Salvador ha fatto trasferire nelle sue carceri più di 200 persone venezuelane espulse dagli Usa e accusate di appartenere a gang criminali. L’obiettivo ultimo dell’operazione ad Haiti potrebbe essere ottenere una maggiore cooperazione militare proprio con gli Usa. Tanto più che, all’avvio dell’operazione, Bukele e Trump si sono sentiti al telefono. «Fai quello che devi fare», gli avrebbe detto il tycoon.

Dalla zona di Croix-des-Bouquets, dove i quattro tecnici salvadoregni sono stati rapiti, Rafael ci scrive: «Abbiamo paura. Ma non possiamo fare altro che aspettare». Maxìm scrive che «serve aiuto» e quindi l’arrivo dei soldati «potrebbe dare risultati». Tuttavia, aggiunge: «Non capisco quali siano le reali intenzioni dietro all’operazione. Che piani a lungo termine ci sono, per il nostro Paese?».