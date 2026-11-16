Così la montagna si ripopola: 174mila residenti in più in cinque anni

Il rapporto dell'Uncem sarà presentato il 19 novembre a Zocca, sull'Appennino modenese ed evidenzia una marcata differenza territoriale con un saldo negativo al Sud. Bene occupazione e turismo, pesa un deficit di servizi

Sorpresa: le montagne tornano ad attrarre abitanti. In un Paese flagellato dall’inverno demografico e dallo spopolamento i dati contenuti nel Rapporto Montagne Italia 2026 che verrà presentato giovedì prossimo a Zocca, sull’Appenino modenese, fotografano una realtà da quella che ci si aspetterebbe. Non ci sono soltanto borghi fantasma rimasti senza giovani ma anche tante comunità che si ripopolano, grazie a progetti di valorizzazione del territorio, alla nascita di nuove attività imprenditoriali e alla qualità della vita. Negli ultimi cinque anni, sia pure con molte differenze lungo la Penisola, hanno scelto di abitare in alta quota ben 174mila residenti in più. Ed anche il saldo migratorio dell'ultimo biennio, con un aumento di 72mila abitanti nel 2024-2025, vale a dire 4,3 nuovi residenti ogni mille abitanti, è positivo. A pesare in maniera negativa sono però il divario reddituale e l'invecchiamento che rallenta la crescita della montagna italiana.

“Montagne in movimento” è il titolo del nuovo Rapporto, promosso da Uncem e realizzato nell’ambito delle attività della Fondazione Montagne Italia, con il contributo scientifico di Eures e Caire e la pubblicazione di Rubbettino Editore, che aggiorna e approfondisce la lettura dei cambiamenti demografici, sociali ed economici dei territori montani italiani. Un lavoro di analisi che mette al centro numeri, indicatori e processi territoriali, superando le rappresentazioni indistinte della montagna come spazio esclusivamente segnato da declino, fragilità e spopolamento. Il Rapporto 2026 indaga le nuove dinamiche della popolazione, i flussi migratori, la capacità attrattiva dei territori, il ruolo delle comunità e delle reti associative, le trasformazioni economiche e sociali. Non una montagna immobile, ma territori attraversati da cambiamenti profondi, che richiedono nuove politiche pubbliche, servizi adeguati, investimenti e strumenti istituzionali capaci di accompagnare la rigenerazione.

“Con il Rapporto Montagne Italia 2026 vogliamo portare nel dibattito pubblico e nelle scelte politiche una lettura fondata sui dati, non sulle percezioni. La montagna italiana non può essere raccontata soltanto attraverso lo spopolamento. I saldi migratori, i nuovi abitanti, le trasformazioni delle comunità, le reti associative ci chiedono di cambiare prospettiva. Non significa negare le criticità, a partire dalla denatalità e dalla difficoltà di accesso ai servizi, ma riconoscere processi nuovi e costruire politiche territoriali conseguenti”, evidenzia Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

La scelta di Zocca, nel cuore dell’Appennino emiliano, conferma la volontà di Uncem di presentare il Rapporto nei territori, insieme agli amministratori locali, alle comunità e ai soggetti che costruiscono quotidianamente percorsi di sviluppo. I dati descrivono la montagna come una destinazione residenziale, economica e sociale.

Il saldo migratorio positivo raggiunge le 84.636 unità nel Nord-Ovest, 67.518 nel Nord-Est e 38.370 nel Centro nel periodo 2019-2025, mentre il Sud registra un saldo negativo di 16.250 residenti. "I numeri ci chiedono di cambiare linguaggio, politiche e priorità - osserva ancora Bussone -. Dobbiamo riconoscere il diritto a restare, il diritto a ritornare e il diritto ad arrivare. Il neopopolamento non è un'ipotesi: è un fenomeno misurabile che richiede nuove risposte pubbliche".

La sfida è quindi quella di trasformare l'attrattività migratoria in una crescita demografica stabile per il Rapporto, secondo cui il tasso di occupazione nei Comuni montani è del 64,9% contro il 65,8% nei non montani, mentre il tasso di disoccupazione è addirittura leggermente inferiore, 8,6% contro 8,9%. Più marcato il divario reddituale: 18.093 euro di reddito imponibile medio contro 19.860 euro negli altri Comuni, differenza che per il Rapporto richiede politiche economiche e fiscali specifiche, non assistenzialismo. La copertura della rete FTTH raggiunge il 63,3% delle famiglie, un risultato importante che deve tradursi in opportunità economiche, lavoro e servizi digitali.

Bene anche il turismo, con oltre 113 milioni di presenze nel 2024, nei Comuni montani si concentrano anche 7,2 milioni di ettari di superficie forestale. Il consumo di suolo è limitato al 3,4% e le aree protette rappresentano il 10,5%. L'altra faccia della medaglia è che il 25,7% della popolazione montana vive in aree a rischio frana, il 16,1% in aree a rischio idrico; l'11% dei residenti impiega più di un'ora per raggiungere un ospedale, il 18,1% più di un'ora per raggiungere una stazione ferroviaria e il 55% dei Comuni montani è privo di servizi bancari.

L'invecchiamento resta un problema, con il 26,7% della popolazione montana sopra i 64 anni, un indice di vecchiaia pari a 237,3 e 309 Comuni montani senza nuove nascite nel 2025. Ombre che non cancellano i dati positivi, ma rendono ancora più urgente investire sulla capacità dei territori di attrarre nuovi abitanti. "Il Rapporto ci consegna una montagna in movimento - conclude Bussone -. Ora la politica deve muoversi con lei".