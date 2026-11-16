Migranti, stabilità e coltan: il prezzo del nuovo «Hotel Rwanda»

C’è un albergo, a Kigali, diventato il simbolo di una delle poche storie di salvezza nel buio del genocidio del 1994. L’Hotel des Mille Collines, reso celebre dal film Hotel Rwanda , offrì rifugio a oltre mille persone in fuga dalle milizie hutu. L’albergo è rimasto nella memoria come un luogo di accoglienza nel mezzo dell’orrore. Tre decenni più tardi, il Ruanda si candida a diventare la destinazione dei migranti che alcuni governi europei vogliono trasferire fuori dal continente. Il cortocircuito è nella parola accoglienza: ieri promessa di salvezza per chi fuggiva dal genocidio, oggi formula controversa di una politica europea che punta a esternalizzare le proprie frontiere.

Kigali offre un’amministrazione efficiente, una leadership stabile e una disponibilità a trasformare la cooperazione migratoria in un rapporto politico ed economico. Questa disponibilità si inserisce nella linea di Kigali, che nel 2025 ha concordato con gli Stati Uniti l’accoglienza di 250 cittadini di Paesi terzi espulsi da Washington, in cambio di sostegno finanziario. Presidente dal 2000, dopo aver guidato le forze che posero fine al genocidio, Kagame ha fondato la propria legittimità sulla ricostruzione: la capitale Kigali è diventata una delle capitali più moderne della regione.

Il Ruanda ambisce a diventare una piattaforma per gli investimenti nell’Africa dei Grandi Laghi. E Kagame ha dato a questa modernizzazione una precisa dimensione geopolitica. Nel 2021 l’esercito ruandese è intervenuto in Mozambico contro l’insurrezione jihadista nella provincia di Cabo Delgado: a finanziare la missione l’Unione europea. Anche il rapporto con la Francia è cambiato: dopo anni di tensioni sul ruolo di Parigi nel genocidio, la visita di Emmanuel Macron a Kigali nel maggio 2021 ha aperto una stagione di disgelo. Bruxelles ha poi rafforzato i rapporti con Kigali anche attraverso un'intesa sulle materie prime critiche.

La reputazione del Paese ha però un rovescio. Le Nazioni Unite hanno documentato il sostegno militare ruandese all’M23 nell’est della Repubblica Democratica del Congo e il trasferimento oltre confine di minerali, soprattutto coltan, provenienti dalle aree controllate dai ribelli. Un traffico che alimenta l’economia di guerra, anche se Kigali respinge le accuse. Anche sul fronte interno il modello ruandese mostra il suo volto autoritario, tra repressione del dissenso, detenzioni arbitrarie e restrizioni alla stampa.

C'è poi un precedente. Nel 2022 Boris Johnson aveva concordato il trasferimento in Ruanda di persone arrivate irregolarmente in Gran Bretagna, perché le domande d'asilo fossero esaminate lì. La Corte suprema britannica giudicò il piano illegittimo nel novembre 2023, per il rischio che i migranti potessero essere rimandati in Paesi pericolosi. Quando il piano venne cancellato, Londra aveva già versato 290 milioni di sterline a Kigali. Per il Ruanda, la nuova intesa rappresenta un'altra occasione per accrescere il proprio peso diplomatico e consolidare il rapporto con l'Europa. Per i governi europei è una scorciatoia che promette di alleggerire la pressione politica delle espulsioni. A Kigali, l'albergo della memoria continua a raccontare una storia di protezione. La nuova partita europea rischia di raccontarne una molto diversa.