«Svolta epocale». Non lesinano le parole enfatiche il cancelliere austriaco Christian Stocker e la sua ospite a Vienna, la premier danese Mette Fredriksen per esaltare l’intesa politica di Danimarca, Austria, Germania, Olanda e Grecia con il Ruanda per allestire nel Paese africano un “return hub”, un centro rimpatri per i migranti che non hanno diritto a restare in un Paese Ue e che non possono (o non vogliono) esser rimpatriati nello Stato di origine. Adesso parte il negoziato tecnico per l’accordo giuridicamente vincolante, che i cinque Paesi vogliono concludere entro il 2026 in modo da far partire il progetto già a inizio 2027. Per sancire l’intesa oltre a Stocker e Fredricksen si sono ritrovati ieri il ministro austriaco dell’Interno Gerhard Karner con i colleghi degli altri quattro Stati e il ruandese Vincent Biruta. «Si tratta – ha detto Stocker – di un cambio storico di paradigma nella politica di migrazione europea, che ci consentirà di essere padroni a casa nostra». «Sarà una svolta – gli ha fatto eco Frederiksen – che ci consentirà di affrontare le massicce sfide della migrazione illegale. Spezzeremo il modello di business dei trafficanti di esseri umani. Riprenderemo il controllo delle nostre frontiere e rimuoveremo gli incentivi per la migrazione illegale».

Il negoziato tra i cinque per la ricerca di un partner terzo è durato poco meno di un anno, il nome del Ruanda era circolato ben presto. Non stupisce: il Paese africano, che già ospita 150mila profughi, era stato scelto da Londra per un analogo progetto poi fallito dopo che nel 2023 la Corte suprema di Londra aveva definito «illegale» il progetto, mentre gli Usa hanno già in essere un accordo per deportare in Ruanda fino a 250 migranti. In realtà i cinque Paesi europei sottolineano con forza che si tratta di una cosa ben diversa dall’iniziativa britannica. Quella prevedeva sostanzialmente il trasferimento in blocco al Ruanda di tutta la procedura di esame della richiesta d’asilo. «Nel nostro piano – ha tenuto a precisare il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt – coinvolti sono esclusivamente i migranti la cui domanda di asilo è stata respinta nei nostri Paesi». Dobrindt sottolinea inoltre che «non si tratta di centri chiusi, detentivi, ma aperti».

Il Ruanda ha deciso di chiamarli “welcome center”, centri di benvenuto. «Quelli che arriveranno da noi – dice Biruta – avranno la scelta: rientrare nel Paese di origine, integrarsi nella nostra società, o partire per ancora un’altra destinazione. Quanti vorranno restare da noi, riceveranno alloggio, corsi di formazione, si integreranno nella nostra società e nella nostra economia, il che sarà a beneficio anche della nostra popolazione. È una situazione “win win”». Quanti soldi sono stati offerti a Kigali? «È parte del negoziato, non possiamo dare cifre già ora» sottolinea il cancelliere Stocker. «Per noi – ha messo le mani avanti Biruta – non è questione di soldi. Noi vogliamo contribuire a una soluzione a quella che è un problema mondiale. Naturalmente, gli Stati partner dovranno rimborsarci i costi sostenuti». L’idea sostanziale è anzitutto quella di scoraggiare massicciamente la migrazione irregolare fin dalla partenza. «Se sai che se arrivi da noi illegalmente – spiega ancora Fredriksen – non potrai restare e se cerchi di farlo puoi ritrovarti in un Paese terzo, allora forse cominci a pensare se non sia meglio restare nel tuo Paese e costruirti lì un futuro».

Una scommessa tutta da verificare. Certo è che i cinque Paesi sono ansiosi di assicurare che tutto avverrà, sottolinea Stocker, «nel rispetto del diritto umanitario, europeo e internazionale». Coinvolti saranno la Commissione Europea come osservatore esterno (visto che l’Ue non è direttamente coinvolta e, pur esprimendosi favorevole al progetto, non contribuirà finanziariamente), l’Alto commissariato Onu per i rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Per sanare gli ultimi dubbi, i cinque Paesi hanno deciso di iniziare dapprima con un progetto pilota, con circa una ventina di migranti (si parla di maschi adulti) ciascuno, dunque un totale di cento. «Siamo convinti – assicura Fredriksen – che sarà un modello e vari altri Stati Ue vorranno aggiungersi». Non ci sono conferme, ma si parla anche di futuri accordi con altri Stati terzi come Uganda o Uzbekistan.

I dubbi rimangono. Il Consiglio d’Europa ha parlato di «considerevoli rischi sul fronte dei diritti umani». E molte ong continuano a protestare con forza (ieri si è vista anche una piccola dimostrazione di fronte alla cancelleria austriaca). «Gli Stati membri –tuona Chiara Catelli di Picum, l’associazione europea che si occupa di migranti senza documenti – possono chiamarli return hubs o welcome centers, ma nessun eufemismo può nascondere la violenza di sradicare persone dalla vita che stavano costruendo in Europa e mandarli in un Paese che neppure conoscono». Un’operazione «di cui l’Europa deve vergognarsi e pericolosa per le persone coinvolte» accusa Medici senza frontiere.