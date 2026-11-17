In Italia l’inquinamento atmosferico causa ogni anno 70mila morti premature, secondo le stime dell’Agenzia europea dell’ambiente. Eppure le grandi città italiane restano lontane dagli standard europei sulla qualità dell’aria: lo conferma il “City ranking 2026 - Free to Breathe” della coalizione Clean Cities, che ha analizzato 40 città del continente.

Milano e Torino occupano rispettivamente il 36mo e il 37mo posto, posizionandosi quindi ai gradini più bassi di questa classifica che considera quattro indicatori: i livelli attuali di inquinamento; i progressi compiuti nell’ultimo decennio; le misure adottate per ridurre l’inquinamento legato ai trasporti e il rispetto dei nuovi standard europei.

Entro l’11 dicembre, infatti, gli Stati membri dell’Unione dovranno recepire la revisione della Direttiva sulla qualità dell’aria, che introduce nuovi limiti più severi per i principali inquinanti atmosferici, da rispettare entro il 2030. Inoltre, la normativa rafforza gli obblighi di monitoraggio e pianificazione delle misure necessarie a ridurre l’esposizione della popolazione all’inquinamento.

Ai vertici del ranking di Clean Cities ci sono le capitali dei Paesi nordici: Copenaghen al primo posto, seguita da Stoccolma e Helsinki. Al quarto e al quinto rispettivamente Gand e Bruxelles, poi la spagnola Bilbao, seguita da Monaco di Baviera, Colonia, Vienna e Amsterdam. Tra le prime dieci non c’è nessuna italiana: Firenze è 22ma, seguita da Bologna (27ma) e Roma (32ma).

Alcune delle città che hanno un miglior piazzamento beneficiano di condizioni favorevoli, come l’affaccio sul mare. Ma la geografia non spiega tutto: «Le prime tre città in classifica hanno fatto scelte precise. Copenhagen, ad esempio, ha un parco autobus interamente elettrico, ottime infrastrutture ciclabili e zone a basse emissioni particolarmente efficaci», spiega Philip Amaral, direttore delle campagne europee di Clean Cities.

Il peso delle scelte politiche emerge con ancora più chiarezza in città che non sono avvantaggiate dalla geografia, come Gand e Bruxelles: entrambe hanno investito sulla mobilità ciclabile e su zone a basse emissioni, che impedisce l’accesso ai veicoli più inquinanti. Si tratta di un argomento che riguarda da vicino proprio Milano e Torino, dove la conformazione del territorio viene spesso indicata come la principale responsabile dell’inquinamento dell’aria. «Trovarsi in un “catino” come la Pianura padana può influire su come una città raggiunge l’obiettivo, non cambia il fatto che si debba agire - continua Amaral -. Se la geografia non aiuta, vuol dire che la città deve impegnarsi ancora di più per costruire un piano per la qualità dell’aria». Anche se fra le misure migliori, la zona a basse emissioni non basta. «Servono anche altri interventi - spiega Amaral - come ridistribuire lo spazio stradale per permettere a ciclisti e pedoni di muoversi in sicurezza, introdurre le strade scolastiche, aumentare il numero di autobus elettrici. Le singole misure possono già ottenere molto, ma i risultati migliori si raggiungono quando le zone a basse emissioni vengono integrate con altri interventi».

In occasione della pubblicazione del City Ranking 2026, Clean Cities lancia in Italia due petizioni rivolte ai sindaci di Torino e Milano per chiedere interventi concreti sulla mobilità urbana e contribuire al rispetto dei nuovi limiti europei sulla qualità dell’aria. In gioco c’è la salute dei cittadini: vivere in luoghi con alte concentrazioni di sostanze inquinanti provoca infarti, asma, malattie polmonari e tumori; condizioni che colpiscono in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione come neonati, bambini, anziani e persone affette da patologie croniche.

«Non si risolve il problema dell’inquinamento dell’aria se non si affronta il tema dei trasporti» spiega Ilaria Lenzi di Clean Cities. A Milano la petizione si concentra sulla trasformazione della logistica urbana, con un piano per rendere più sostenibile la distribuzione delle merci. A Torino, invece, la petizione chiede di accelerare nella realizzazione di più strade scolastiche e spostamenti sicuri casa-scuola per tutelare la sicurezza e la salute dei bambini e restituire spazio pubblico in strada chi si muove a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Inoltre chiede di istituire una zona a basse emissioni che copra l’abitato di Torino, per accelerare la sostituzione di auto, moto e furgoni inquinanti.